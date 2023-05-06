Nothing может выпустить складной телефон. Это будет самая красивая «раскладушка»

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Артем Сутягин

На данный момент в линейке Nothing есть только один телефон — Nothing Phone (1). Когда он дебютировал, он произвел революцию в дизайне смартфонов. Прошло время, и теперь компания готовится выпустить уже второй свой телефон, который должен выйти в ближайшие месяцы. Но все настойчивее из разных углов расползаются слухи, что компания этим не ограничится и выпустит еще и складной телефон. Это может произойти одновременно с новинкой или на отдельном мероприятии. С другой стороны, это может случиться и через пару лет. Но зная это, мы можем предположить, что именно этот телефон изменит правила игры в индустрии.

Nothing может выпустить складной телефон. Это будет самая красивая «раскладушка». Если он выйдет, он может стать самым красивым складным телефоном. Фото.

Если он выйдет, он может стать самым красивым складным телефоном.

Выйдет ли складной Nothing

Логично предположить, что в случае выхода новинка получит название Nothing Fold (1). Хотя компания не подтвердила существование этого устройства, официальный аккаунт Twitter (запрещен в Российской Федерации) опубликовал интересное сообщение.

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Этот конкретный твит продемонстрировал концептуальный дизайн складного устройства Nothing. И на первый взгляд вам будет трудно отрицать, что дизайнер проделал большую работу, создавая концепт. Он придерживается истинной сущности дизайна бренда. Если быть точным, он кажется настолько аутентичным, что Nothing может в конечном итоге черпать из него вдохновение, даже если не выпустит его.

Выйдет ли складной Nothing. Сделать подсветку шарнира будет очень сложно. Фото.

Сделать подсветку шарнира будет очень сложно.

Самый красивый складной телефон

Концепция Nothing Fold (1) принадлежит дизайнеру Брэндону Полу, которого вы, возможно, знаете, как 3DPCat/BitJewel. Он создал несколько красивых рендеров, которые представляют собой необычный складной смартфон, непохожий ни на что другое. Это привлекло столько внимания, что не поговорить о потенциальной новинке было бы просто преступлением.

Одним из первых моментов концепта являются светодиодные элементы на петлях. Конечно, поскольку мы говорим о складном устройстве от Nothing, у него должны быть яркие огни! Но то, как дизайнер представил конструкцию шарнира Nothing Fold (1), довольно интересно.

Гаджет на рендере демонстрирует длинную полосу, которая с одной из сторон заканчивается светящейся точкой. Как и в Nothing Phone (1), эта светящаяся полоса может использоваться в качестве индикатора уведомлений. Если Nothing продвинется вперед с этим дизайном, это определенно будет очень круто выглядящее складное устройство. Оно станет глотком свежего воздуха в мире одинаковых смартфонов, даже складных.

Самый красивый складной телефон. Телефон может получиться угловатым. Впрочем, первый телефон компании таким и был. Фото.

Телефон может получиться угловатым. Впрочем, первый телефон компании таким и был.

Помимо этого, вы уже, наверное, заметили, что концепция Nothing Fold (1) подразумевает плоские грани и угловатую боковую вставку, что тоже будет новинкой. А еще, хотя это всего лишь концепт, устройство выглядит впечатляюще тонким в сложенном виде. Если все будет так, то готовящиеся Google Pixel и Galaxy Z Fold 5 уже заранее проиграли.

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Самый прочный складной экран

Внутренний дисплей концепта тоже вызывает много интереса. Если вы присмотритесь, то заметите, что внутренний дисплей сделан из стекла. Как это будет реализовано, мы пока не знаем, но однозначно можем сказать, что это будет прорыв. Стекло применяется и сейчас — UTG или ультратонкое стекло, но что-то более прочно смартфонам точно не помешает.

Что кажется возможным, так это чрезвычайно тонкая рамка. Презентация Google Pixel Fold вызвала самую большую критику. Это огромные рамки на внутреннем экране. И, на мой взгляд, Google, возможно, выбрала такой дизайн, чтобы избежать использования фронтальной камеры под дисплеем. Вероятно, если концепт будет реализован, Nothing Fold (1) получит именно такую камеру под экраном.

Самый прочный складной экран. Так как Nothing Phone был очень похож на iPhone, выход раскладушки может показать каким будет iPhone Fold. Фото.

Так как Nothing Phone был очень похож на iPhone, выход раскладушки может показать каким будет iPhone Fold.

Возможно, все сказанное выше просто фантазии на тему и описание картинки, которую дизайнер накидал от нечего делать скучным дождливым вечером. Но если это не так, то мы готовимся увидеть самое необычное складное устройство. Которое, скорее всего, еще и стоить будет не так дорого на уровне конкурентов. Этого уже достаточно, чтобы сделать его потенциально самым успешным складным смартфоном в мире. А заодно начать эру массового распространения раскладушек. Их и сейчас неплохо покупают, но перспективы роста точно есть, и их надо использовать.

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Хорошие ли телефоны у Nothing

Я критиковал первый Nothing Phone, но признавал его значимость. Теперь я, наоборот, жду складную новинку от этого бренда. Не второе поколение существующей модели, а именно раскладушку. Там точно будет, на что посмотреть, даже если она не будет похожа на концепт.

Поскольку Nothing опубликовала концептуальные рендеры Nothing Fold (1), есть шанс, что в ближайшем будущем мы получим официальную информацию об устройстве. И если что-то появится, мы будем держать вас в курсе. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш Telegram-канал.

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