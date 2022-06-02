Почему Nothing действительно ничто. Да еще и переоцененное

В наши дни трудно представить себе смартфон, который радикально отличается от других. Конечно, у нас были складные устройства, которые пусть пока и стоят дорого, но возродили интерес многих технических энтузиастов. Особенно тех, кому наскучил современный дизайн смартфонов. На фоне происходящего кажется, что снова сделать складные обычные телефоны интересными невозможно. Как говорится, многие старались, но там и остались. Или все не так плохо и шансы есть? Ах да… Nothing от Карла Пея. Но так ли он хорош? Или он соответствует названию и является ничем?

Новые необычные телефоны

Кажется, что именно возрождение интереса к обычным телефонам и является целью новой компании сооснователя OnePlus. Интересно и то, что ее поддерживает огромное количество инвесторов, которые вкладывали и продолжают вкладывать в нее огромные деньги. Все они хотят увидеть радикальное переосмысление концепции телефона, которое им и обещал Пей.

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Если присмотреться, то многие стратегии, лежащие в основе создания бренда, выглядят так, как будто они взяты из одного и того же сценария. Того сценария, который писался, когда он создавал OnePlus. Это, конечно, неплохо, ведь OnePlus выросла буквально на глазах. Но это также вызывает некоторые сомнения в том, что мы увидим.

На прошлой неделе Wallpaper опубликовал интервью с Карлом Пейем, которое должно было раскрыть многие тайны, но этого не произошло. Многие думали, что Nothing пытается реализовать идею, которая была популярной в 90-е, когда все хотели сделать всю электронику прозрачной. Тогда не получилось, но нет уверенности, что получится и сейчас. Да и стремления Карла становятся все более загадочными.

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Что общего между OnePlus и Nothing Phone

Как и в течение нескольких месяцев, Nothing придерживается единой концепции от внешнего вида Nothing OS до прозрачного дизайна, который уже представлен в первых наушниках компании. Но прозрачной электроники, безусловно, недостаточно, чтобы заявлять, что продукты компании являются «радикальным переосмыслением» чего-либо, не говоря уже о том, чтобы создать бренд с нуля.

На самом деле мы видели эксперименты с дизайном еще во времена OnePlus. Когда мы ждали OnePlus 5, нам попадалось много утечек, рендеров и даже готовых концептов, которые выглядели очень интересно. Вот только в итоге мы получили очередную копию дизайна iPhone 7. И это тоже можно отнести к модели ведения дел Карла Пея, который вроде и хочет сделать что-то интересное, но при этом в последний момент не решается. Или ему не дают решиться, что в целом не меняет сути.

Итак, повторится ли история с Nothing Phone (1) и его языком дизайна? Последняя крупная компания, которая пыталась создать прозрачный телефон, отказалась от этой идеи всего через два поколения — это были Xiaomi Mi 9 и Mi 10. То есть в том, что мы видим сейчас, уже нет ничего нового. А что еще есть уникального во внешнем виде Nothing? Вот именно — ничего. А теперь представьте, что вы надели на него чехол. Наверняка компания будет выпускать прозрачные чехлы, но я почти уверен, что это будет печальное зрелище.

С этой точки зрения наушники с прозрачным корпусом действительно интересный продукт. Можно было бы выпустить какой-нибудь ресивер, домашнюю акустику или еще что-то в прозрачном корпусе – это было бы куда более интересным, но точно не смартфон.

Кому нужны прозрачные телефоны

Не поймите меня неправильно. Я вырос в 90-е и увлекался техникой. Тогда было много китайских электронных игрушек в прозрачных разноцветных корпусах. Поэтому я бы как минимум достал новый прозрачный телефон для обзора. Но закладывать в основу бренда любопытство довольно узкой прослойки пользователей немного наивно.

Я не говорю, что надо расслабиться и выпустить очередной типовой крипичик, но и переоценивать идею прозрачного корпуса (кроме которого больше ничего и нет) не стоит. Опять же, учитывая, что 90% пользователей сразу наденут на него чехол. А если нет, то любое стекло со временем помутнеет и никакой красоты от телефона не останется и следа. Добавьте сюда фактор неизвестного бренда, и мы получим миллионы людей, которые сейчас с интересом изучают этот телефон, но оказавшись перед прилавком не рискнут отдать за него реальные деньги.

Почему у Nothing нет будущего

А теперь давайте подумаем, почему пользователи так ценят Apple и Samsung? Кроме прочего, важной их частью является экосистема, которой у Nothing опять же не будет еще много лет. А ведь сейчас все больше устройств предлагают ее. Это и Xiaomi, и Honor, и Huawei, и упомянутые выше Apple с Samsung.

Глядя на уверенность Карла Пея и его инвесторов, кажется, что у Nothing есть какие-то козыри в рукавах, но сейчас в это верится с трудом. Поэтому пока нас не переубедят в обратном, предлагаю не считать готовящуюся новинку чем-то выдающимся. Конечно, у вас может и должно быть свое мнение. А высказать его я предлагаю в комментариях или в нашем Telegram-чате.