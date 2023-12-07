Новый смартфон realme GT5 Pro лучше Xiaomi 14 и дешевле OnePlus 12. Такой топчик realme еще не выпускала

После выпуска процессора Snapdragon 8 Gen 3 производители смартфонов начали клепать флагманы. Уже были представлены Xiaomi 14, Redmi K70 Pro и OnePlus 12, а теперь за дело взялась realme. Ее новый смартфон realme GT5 Pro — одна из самых дешевых моделей на топовом чипе Snapdragon 8 Gen 3 и первый настоящий флагман бренда за 2 года. В последнее время компания выпускала неплохие устройства наподобие realme GT3, однако действительно крутой смартфон появился только сейчас.

Недорогой смартфон с хорошей камерой

Ранее realme не уделяла большого внимания камерам в своих условно флагманских смартфонах. Так, глобальная версия realme GT3 помимо неплохой основы получила скромный сверхширик на 8 МП и бесполезный микроскоп на 2 МП. Вышедший годом ранее realme GT2 Pro тоже был лишен оптического зума, но в конце 2023 года настал черед realme GT5 Pro, который изменил сложившимся стереотипам.

Камера realme GT5 Pro Основная 50 МП (1/1,4″, f/1.69) Сверхширокоугольная 8 МП (1/4″, f/2.2) Телефото-камера 50 МП (1/1,56″, f/2.6, 3x зум) Фронтальная камера 32 МП (1/2,74″, f/2.45)

Роль основной камеры realme GT5 Pro выполняет сенсор Sony LYT-808. Точно такая же матрица установлена в более дорогом смартфоне OnePlus 12, вышедшем несколькими днями ранее. Да, realme снова сэкономила на сверхширике, поставив маленький сенсор от Sony на 8 МП, однако телевик новинки заставляет забыть обо всех недостатках.

Во-первых, в качестве телевика здесь используется классный сенсор Sony IMX890. Для понимания: в прошлогоднем флагмане OnePlus 11 он играл роль основной камеры, а здесь — как прикладной инструмент для приближения объекта съемки, что автоматически повышает себестоимость устройства. Производителем заявлен 3-кратный оптический зум, которого удалось достичь за счет перископического модуля. А еще объектив телевика оснащен плавающей линзой, благодаря чему камеру может использоваться даже в макро-сценариях.

Флагман с большим аккумулятором

Крутой телевик — не единственное, что выделяет смартфон realme GT5 Pro на фоне конкурентов. По аналогии с OnePlus 12 его оснастили большим аккумулятором на 5400 мАч. Это внушительная емкость, которая очень редко встречается у флагманов.

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Помимо емкого аккумулятора realme GT5 Pro предлагает быструю 100-ваттную зарядку по проводу, поддержку беспроводной зарядки на 50 Вт и реверсивной на 10 Вт. Ну, все предусмотрели! И даже USB 3.2 для высокой скорости передачи данных завезли.

Характеристики realme GT5 Pro

Прежде чем узнать стоимость realme GT5 Pro, давайте посмотрим на другие характеристики новинки. Они тоже заслуживают пристального внимания.

Характеристики realme GT5 Pro Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-144 Гц Основная камера 50 + 8 + 50 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12/256, 16/256, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 5400 мАч Зарядка 100 Вт

О процессоре Snapdragon 8 Gen 3 лишний раз говорить не будем, ведь уже ясно, что это — лучший мобильный чипсет 2024 года. А вот на экран realme GT5 Pro стоит посмотреть внимательнее, поскольку здесь используется безопасная для глаз AMOLED-матрица с высокой частотой обновления и яркостью вплоть до 4500 нит. Правда, пиковая яркость достигается в редких сценариях, а просто на солнце вы получите 1600 нит. Это тоже очень круто.

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Цена realme GT5 Pro

Презентация realme GT5 Pro состоялась в Китае, а потому и продажи нового смартфона начались только в Поднебесной, где за него в зависимости от количества памяти просят:

12/256 ГБ — 3 399 юаней (~ 44 000 ₽);

— 3 399 юаней (~ 44 000 ₽); 16/256 ГБ — 3 699 юаней (~ 48 000 ₽);

— 3 699 юаней (~ 48 000 ₽); 16/512 ГБ — 3 999 юаней (~ 52 000 ₽);

— 3 999 юаней (~ 52 000 ₽); 16/1024 ГБ — 4 299 юаней (~ 56 000 ₽).

А теперь несколько сравнений. realme GT5 Pro уступает Xiaomi 14 и OnePlus 12 только качеством сверхширокоугольной камеры, но при этом смартфон Xiaomi на 8/256 ГБ стоит 3 999 юаней (~ 52 000 ₽), а OnePlus в минимальной версии памяти — 4 299 юаней (~ 56 000 ₽). Да это праздник какой-то!

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Прямой конкурент realme GT5 Pro в лице смартфона Redmi K70 Pro продается за 3 299 юаней (~ 43 000 ₽), но вместо перископического модуля с оптической стабилизацией и мощным зумом у него скромный телевик с 2-кратным приближением и без OIS. В этой связи новинка realme выглядит едва ли не лучшим смартфоном 2023 года за свои деньги, вот только купить realme GT5 Pro можно только в Китае. Глобальная версия, скорее всего, появится в следующем году и будет заметно дороже.