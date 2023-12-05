Вышел топовый смартфон OnePlus 12. Теперь Xiaomi придется несладко

В Китае состоялась презентация OnePlus 12 — одного из самых долгожданных смартфонов 2024 года. Он должен составить конкуренцию представленным ранее флагманам Xiaomi 14 и vivo X100, а также стать достойным соперником Galaxy S24, чей релиз намечен на январь. В новом смартфоне OnePlus 12 заметно прокачали камеры, установили топовое железо и даже раскошелились на самый яркий экран. Впрочем, обо всем по порядку.

Смартфон с самым ярким экраном

Телефон OnePlus 12 — отнюдь не малютка. Это типичная лопата, а потому диагональ его экрана составляет солидные 6,82 дюйма. Дисплей характеризуется изогнутыми краями, но главное в нем — яркость. Если смартфон Redmi K70, представленный на прошлой неделе, установил рекорд 4000 нит, то OnePlus 12 его лихо побил, достигнув яркости 4500 нит. Для сравнения: пиковое значение экрана предшественника OnePlus 11 составляло всего 1300 нит.

Но не обольщайтесь, глядя на такие впечатляющие цифры. При повседневном использовании достигнуть заявленных 4500 нит будет практически нереально. Тем не менее, обещанные в авторежиме 1600 нит — тоже солидный результат, сопоставимый с показателями самых ярких экранов iPhone 15 Pro Max и Pixel 8 Pro.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Характеристики OnePlus 12

Помимо экрана обращают на себя внимание другие характеристики OnePlus 12. В частности, стоит присмотреться к процессору, камерам и емкости аккумулятора.

Характеристики OnePlus 12 Экран 6,82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-120 Гц Основная камера 50 + 48 + 64 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Память 12/256, 16/512, 16/1024 или 24/1024 ГБ Аккумулятор 5400 мАч Зарядка 100 Вт

Сердцем флагмана является Snapdragon 8 Gen 3 — самый мощный процессор для смартфона на начало 2024 года. Вкупе с огромным запасом памяти актуальных стандартов UFS 4.0 (постоянная) и LPDDR5X (оперативная) в AnTuTu OnePlus 12 набирает 2 318 530 баллов. Это рекорд бенчмарка, свидетельствующий о невероятной мощности новинки.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Особый интерес представляет аккумулятор OnePlus 12. Он рассчитан на 5400 мАч, что является редкостью для флагманских устройств, среди которых редко встречаются батареи даже на 5000 мАч. Смартфон поддерживается зарядку 100 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводному протоколу. На борту есть самые новые стандарты Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, а вот полноценной водонепроницаемости нет. Вместо нее заявлена пыленепроницаемость и защита от брызг IP65.

Зум на камере телефона OnePlus 12

Камера OnePlus 12 заслуживает отдельного разговора, ведь на фоне прошлогоднего OnePlus 11 заметен апгрейд почти каждого сенсора.

Камера OnePlus 11 OnePlus 12 Основная 50 МП (1/1,56″, f/1.8) 50 МП (1/1,40″, f/1.6) Сверхширокоугольная 48 МП (1/2″, f/2.2) 48 МП (1/2″, f/2.2) Телефото-камера 32 МП (1/2,74″, f/2.0, 2x зум) 64 МП (1/2″, f/2.6, 3x зум) Фронтальная камера 16 МП (1/3,1″, f/2.4) 32 МП (1/2,8″, f/2.4)

Без изменений остался только сверхширик, в качестве которого продолжает выступать проверенный временем сенсор Sony IMX581 с автофокусом, позволяющим использовать данный объектив в макро-сценариях. Основная камера (Sony LYT-808) подросла в размерах и теперь ловит больше света. Также увеличилась фронталка, а самый значительный апгрейд демонстрирует телевик. Если у OnePlus 11 был 2-кратный оптический и 20-кратный цифровой зум, то камера OnePlus 12 предлагает 3-кратное оптическое и 120-кратное цифровое приближение за счет перископического модуля.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Когда можно будет купить OnePlus 12

Дата выхода OnePlus 12 — 5 декабря 2023 года. С этого дня смартфон можно приобрести в Китае по следующим ценам:

12/256 ГБ — 4 299 юаней (~ 55 000 ₽);

— 4 299 юаней (~ 55 000 ₽); 16/512 ГБ — 4 799 юаней (~ 61 000 ₽);

— 4 799 юаней (~ 61 000 ₽); 16/1024 ГБ — 5 299 юаней (~ 67 500 ₽);

— 5 299 юаней (~ 67 500 ₽); 24/1024 ГБ — 5 799 юаней (~ 74 000 ₽).

Цена OnePlus 12 оказалась ниже стоимости Xiaomi 14 Pro, конкурентом которого в первую очередь является новинка. При этом, когда OnePlus 12 выйдет на глобальном рынке, смартфон сильно подорожает. А релиз за пределами Китая, предположительно, состоится в начале 2024 года.

Дата выхода OnePlus 12 Pro

Вполне логично было бы предположить, то наряду с базовым флагманом должен быть представлен OnePlus 12 Pro. Однако анонс «прошки» не состоялся. Скорее всего, этого не произойдет и в будущем, так как компания взяла за традицию выпускать только один флагман в год. Подобное уже было с предыдущими поколениями смартфонов OnePlus.

Читайте также: в Китае уже представили лучшие смартфоны 2024 года, и это сделала не Xiaomi

Но не стоит переживать по этому поводу. Характеристики OnePlus 12 соответствуют начинке «прошек» от конкурентов, а помимо базового флагмана в течение 2024 года наверняка появится пара упрощенных версий вроде OnePlus 12R.