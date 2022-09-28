Нужен защищенный смартфон с большой батареей и хорошей камерой? Мы нашли такой

Защищенные смартфоны — достаточно узкоспециализированная категория товаров. Такие устройства очень тяжело сделать массовыми из-за особенностей внешнего вида. Но есть категория пользователей, кому противопоказано использовать нечто другое. Ведь необходимо точно быть уверенным в том, что окружающая среда и жесткие условия эксплуатации никак не повлияют на работоспособность средства связи. Именно поэтому подобные смартфоны должны быть максимально защищены от воды, пыли и различных физических повреждений.

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Если вы находитесь в поисках такого устройства, то Doogee S96 GT — модель, к которой однозначно стоит присмотреться. Давайте вместе разберемся, почему именно этот смартфон следует приобрести в том случае, если вам необходим защищенный телефон с хорошими характеристиками.

Какой защищенный смартфон купить

Первое и самое главное, на что следует обратить внимание в любом защищенном устройстве — это стандарты защиты, которым оно соответствует. Doogee S96 GT сертифицирован по стандарту IP68. Это говорит о том, что смартфон полностью защищен от попадания пыли и водонепроницаем при длительном погружении на большую глубину. Но это еще не все. Смартфон имеет дополнительную сертификацию по стандарту IP69K. Она является дополнительной к IP68 и разработана для областей, где необходима защита от высокого давления и температуры.

В основном сочетание двух этих стандартов используют для оборудования, применяемого на транспорте и в пищевой промышленности, где производят интенсивную очистку оборудования с помощью высокого давления или экстремальных температур.

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Однако и это еще не все. Doogee S96 GT сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H. Чтобы вы понимали всю серьезность подобного уровня защиты, он является обязательным для всех поставщиков любых устройств для армии США. То есть сертификация по этому стандарту — более чем серьезная заявка на то, что смартфон выдержит практически любые испытания, которые вы ему приготовите.

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Смартфон Doogee — характеристики

Но одной защитой сыт не будешь. Doogee S96 GT работает на операционной системе Андроид 12. С учетом того, что сейчас только-только начинает распространяться Андроид 13 на флагманские устройства, то можно сказать, что операционка достаточно свежая. Проблем с совместимостью приложений возникнуть не должно.

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В смартфоне используется процессор MediaTek Helio G95, вышедший в 2020 году. В Антуту данный чипсет выбивает 340 тысяч баллов. Это на уровне Snapdragon 732. Хотелось бы, конечно, процессор помощнее, но вряд ли покупатель такого устройства будет играть на нем в производительные игры. А для базовых задач его хватит за глаза. Тем более что оснащается устройство 8 ГБ оперативной памяти. Даже в Айфоны устанавливается меньше.

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Внутренний накопитель был увеличен до 256 ГБ со 128 ГБ в предыдущей модели. Это позволит хранить всю необходимую для работы информацию прямо на смартфоне. Плюс ко всему, на месте и слот для карт памяти. Таким образом, можно увеличить память до 1 ТБ. Этого объема хватит, чтобы, отправляясь на вахту, взять с собой все свои любимые сериалы и не зависеть от качества мобильного интернета.

Защищенный смартфон Doogee — купить

Однако без хорошего аккумулятора подобные характеристики могут очень быстро потерять весь смысл. В Doogee S96 GT установлен аккумулятор на 6350 мАч. В сочетании с нетребовательным процессором и экраном диагональю 6,22 дюйма этого объема должно хватить на продолжительное время работы без подзаряда. Чтобы зарядка батареи не длилась вечность, смартфон поддерживает быструю зарядку на 24 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт. Конечно, оптимальной для такого аккумулятора была бы зарядка ватт на 50, но производитель решил остановиться именно на таком сочетании.

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Но самой главной отличительной особенностью смартфона от конкурентов является наличие камеры ночного видения. 20 МП камера Sony позволяет захватывать изображение в диапазоне 15 метров в полной темноте. Три остальные камеры являются привычным сочетанием в этой ценовой категории:

Широкоугольная камера — 48 мегапикселей.

Суперширокоугольная камера — 8 мегапикселей.

Макрокамера — 2 мегапикселя.

Такое сочетание камер позволит делать достаточно качественные снимки, которые получится использовать не только для каких-то профессиональных задач, но и сохранить для домашней коллекции.

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Если вам хочется узнать про смартфон больше, то обязательно заходите на официальный сайт производителя или вступайте в сообщество в социальной сети ВКонтакте. Кстати, именно ВКонтакте прямо сейчас проходит розыгрыш одного Doogee S96 GT. Возможно именно вам улыбнется удача. Там же можно подробнее рассмотреть внешний вид устройства и в полной мере оценить все его технические характеристики. Есть даже примеры видео, если вам это важно. Вообще аппарат получился неплохим. Улучшить бы еще процессор и мощность быстрой зарядки, и можно говорить о том, что это идеальное защищенное устройство для использования в сложных условиях.