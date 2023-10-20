OnePlus Open вышел. Чем он хорош и сколько будет стоить

О том, что OnePlus собирается выпустить складной смартфон, слухи ходили уже очень давно. Но в феврале этого года компания подтвердила, что у нее действительно есть намерения выпустить такое устройство. Более того, она даже провела предварительную презентацию, раскрыв некоторые особенности этого смартфона. Теперь, после почти семи месяцев ожидания, компания наконец-то представила долгожданную новинку. Многим может показаться, что это обычная раскладушка, но ее нельзя обойти стороной и надо обязательно рассказать о том, что она из себя представляет

Первый складной OnePlus

OnePlus Open представляет собой раскладной телефон в стиле ”книжка”. В качестве конкурентов можно сразу назвать Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5. Смартфон получился довольно крупным — он больше недавно выпущенного HONOR Magic V2. Но несмотря на это он все равно заметно легче и немного тоньше раскладушек Google и Samsung. А главное, что OnePlus разместила на корпусе тот самый ползунок уведомлений, который мы все так любим. Временный отказ от него был большой ошибкой, и компания это поняла.

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Какой экран в OnePlus Open

Снаружи находится 6,3-дюймовый экран с разрешением 2484 на 1116 точек и соотношением сторон 20:9. Когда его открываешь, получаешь доступ к 7,8-дюймовому 2K OLED-экран с соотношением сторон почти один к одному — 1,0758:1, если быть точным. Применение квадратного экрана довольно странная, но интересная идея. Надо, конечно, попробовать, насколько это удобно, но одно понятно точно — для видео это не самая хорошая идея.

Обе панели сделаны с применением технологии LTPO 3, обеспечивающей частоту обновления 120 Гц. Минимальное значение для внутреннего экрана снижается до 1 Гц, а для внешнего — до 10 Гц, что тоже неплохо. Компания утверждает, что пиковая яркость обеих панелей составляет 2800 нит, но при этом особо отмечает, что в режиме высокой яркости она составляет 1400 нит.

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Защищен ли от воды складной смартфон

OnePlus утверждает, что экран смартфона имеет так называемую защиту Ceramic Guard, которая на 20% прочнее стекла Gorilla Glass Victus при тех же размерах и толщине. Пока у нас нет никакого уточнения, является ли это покрытие новым Victus 2 и нет. Заявлено, что внутреннее стекло тоже очень прочное и прикрыто ультратонким стеклом с антибликовым покрытием.

OnePlus Open не смог с первой модели получить защиту от воды по стандарту IPX8, как Google, Samsung или Huawei. Вместо этого для него заявлен рейтинг IPX4. В соответствии с особенностями спецификации, это всего лишь означает, что телефон выдержит брызги и не более того. Наличие хотя бы такой защиты тоже приятно, но нам хотелось бы большего. Особенно учитывая, что конкуренты уже предлагают модели, которые можно окунать в воду.

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Самый мощный процессор для смартфона

Под капотом, естественно, находится чипсет Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной. Аккумулятор имеет емкость 4 805 мАч, а заряжать его можно с мощностью 67 Вт по проводу. И это единственный способ зарядки — беспроводной нет. Зато адаптер питания включен в комплект, чего нет у Google и Samsung.

OnePlus Open также оснащен тройной камерой. По заявленным характеристикам она лучше, чем в OnePlus 11. Здесь установлена 48 Мп основная камера Sony LYTIA T808 с оптической стабилизацией. Это первая раскладушка, куда установили этот сенсор.

При размере 1/1,43 дюйма этот сенсор значительно меньше, чем дюймовый IMX989. Однако OnePlus утверждает, что камера обеспечивает качество снимков на уровне IMX989 и 200 Мп сенсора Galaxy S23 Ultra. Звучит хорошо, но это надо проверить на практике, что мы обязательно сделаем при первой возможности.

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Какая камера в OnePlus Open

Кроме основного модуля, OnePlus Open предлагает 64 Мп 3-кратную телефотокамеру с оптической стабилизацией и 48 Мп сверхширокоугольный объектив. Компания утверждает, что телемодуль может обеспечить 120-кратное гибридное увеличение. Но можно не сомневаться, что задолго до этого значения качество станет очень сомнительным.

Фронталка получила разрешение 20 Мп на внутреннем экране и 32 Мп — на внутреннем. Однако, если нужно более высокое качество, надо просто открыть корпус и сделать селфи на основную камеру, смотря на себя на внешнем экране.

Телефон работает под управлением операционной системы Oxygen OS 13.2 на базе Android 13. OnePlus также обещает четыре крупных обновления ОС и пять лет исправлений безопасности. В самой оболочке есть ряд функций, позволяющих использовать преимущества больших экранов. Среди которых:

поддержка многооконного режима

разделение экрана

изменение размеров окон

предустановки нескольких приложений (подобие пар приложений)

совместное использование с помощью перетаскивания

удобная панель задач

Сколько стоит складной OnePlus

Складные телефоны всегда стоят дорого, и OnePlus Open не является исключением. За единственную модель с 16 ГБ/512 ГБ придется заплатить 1699 долларов США (примерно 165 000 рублей по курсу). На выбор предлагается два цвета — Emerald Dusk или Voyager Black. Первая модель предлагается с матовой стеклянной задней крышкой, а вторая — с крышкой из кожи. Неизвестно, будет ли телефон официально продаваться в России, но сильно рассчитывать на это не стоит. Впрочем, их все равно привезут, но цена может стать существенно выше.