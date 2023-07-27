3 ошибки OnePlus, которые не стоит повторять Nothing

Компания Nothing существует всего пару лет, а была создана она сооснователем другой известной компании в мире смартфонов — OnePlus. Новое детище Кара Пея уже произвело фурор в мире электроники, и даже когда у его компании не было ни одного продукта, она все равно вызывала огромное количество разговоров и обсуждений. Сейчас у нее уже есть наушники, смартфоны, но есть кое-что, что надо обсудить именно сейчас, пока не стало слишком поздно и она не наделала много ошибок, которые были у OnePlus за время ее существования. Пришло время оглянуться назад, чтобы идти вперед.

Ошибки при работе смартфона

Одна вещь, которая объединяет Nothing Phone 1 и некоторые ранние (и не только) телефоны OnePlus, это глючное программное обеспечение. К счастью, Nothing проделала большую работу по устранению этих ошибок. Но бренд должен извлечь урок из прошлого китайского бренда, чтобы с самого начала поставлять отточенное программное обеспечение.

Годы становления OnePlus также были отмечены спорами о программном обеспечении, поскольку компания изначально использовала CyanogenMod. К сожалению, руководство CyanogenMod внесло резкие изменения в лицензирование, что вынудило OnePlus создать собственное программное обеспечение. По общему мнению, Nothing также отдала на аутсорсинг разработку ПО для Phone 2, но хорошая новость заключается в том, что у нее прямо сейчас есть собственная команда разработчиков. На самом деле до 70% сотрудников — бывшие сотрудники OnePlus. Так что не похоже, что трудности с лицензированием программного обеспечения станут проблемой для телефона Nothing Phone 2.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Самая глупая реклама

Первые дни OnePlus были омрачены одними из самых глупых маркетинговых компаний в отрасли. Во-первых, была катастрофическая кампания ”Smash The Past”, призывавшая людей разбивать свои телефоны, чтобы купить OnePlus One за 1 доллар. Сказать, что это было эффектно, нельзя, а шум поднять можно было и другими способами. Была также кампания ”Ladies First”, которая призывала женщин сфотографироваться с предложенным логотипом. По ее итогам 50 женщин победительниц получат приглашение купить телефон.

Все это должно было сделать много инфошума и показать, что компания мыслит нестандартно, но на деле заставило сообщество вопросительно переглянуться, а некоторых даже покрутить пальцем у виска. Не удивительно, что такая агрессивная стилистика проведения рекламных компаний вскоре сменилась более продуманными инструментами.

Вышел распиаренный смартфон Nothing Phone (2). Приготовьте губозакаточную машинку и 80 тысяч рублей.

Я не говорю, что в рамках рекламы диктор должен в кадре и поставленным голосом просто перечислять характеристики. Креатив обязательно должен быть, но не стоит пытаться придумать его с нуля, а лучше посмотреть по сторонам, чтобы найти вдохновение. У Apple, Samsung, а иногда даже Xiaomi, у которой даже телефоны не всегда получаются хорошими, но нет-нет, да бывает хорошая рекламная кампания.

А ведь во времена той дикой рекламы во главе OnePlus стоял именно Карл Пей. Смогут ли он и команда устоять перед желанием повторить это? Хочется верить в это. По крайней мере, не надо раздавать пользователям карточки, чтобы они могли видеть телефон в дополненной реальности, как в случае с запуском OnePlus Nord в 2020 году.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Как экономят на телефонах

OnePlus 2 отказался от NFC, несмотря на то, что OnePlus One предлагает эту функцию. Надо сказать, что пользователи получили взамен OIS, немного больше оперативной памяти и ползунок предупреждений, но это все равно было разочаровывающим ходом. Тем более, что цена на телефон все равно не сохранилась. Он стоит 329 долларов против 299, которые просили за первый смартфон бренда.

Повышение цены — обычная практика, но делать это надо с умом, а не убирать функции, чтобы дать вместо них другие. Phone 2 стоит дороже прошлогодней модели и предлагает более передовые характеристики. Это хорошо и надо продолжать в том же духе. Надеюсь, Карл Пей усвоил этот урок.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Что общего между OnePlus и Nothing

Как и OnePlus One, Nothing Phone 1 в прошлом году продемонстрировал, что у аудитории есть интерес к другому типу смартфонов. Но OnePlus 2 и последующие выпуски быстро вернули OnePlus на свое место.

Продолжение может быть намного сложнее, чем первоначальный выпуск интересного устройства. Там уже надо доказывать, что тебе не просто так выдали большой кредит доверия. Слепо следовать тому, что делала OnePlus, не стоит. С тех пор прошло много времени и изменились настроения потенциальных покупателей. Главное, не повторять ее ошибки. Посмотрим, как Карл Пей справится с этим.