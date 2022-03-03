Первый тест прочности Samsung Galaxy S22. Лучше чем могло быть

Купив новый смартфон, нам меньше всего хочется, чтобы он поцарапался, разбился или просто перестал работать. Но если последние два пункта — это скорее исключения и следствие очень неаккуратного обращения или же просто случайности, то царапины и потертости со временем становятся обычным делом. Даже чехлы не всегда спасают, особенно, если под них попадает пыль, которая еще больше портит поверхность. Чтобы понимать, насколько прочными являются новые телефоны, разные тестеры проводят свои — на первый взгляд варварские – эксперименты. Они царапают, жгут, бьют и всячески издеваются над телефоном другими способами. Так самый известный автор подобных видео — канал JerryRigEverything — сделал свое дело с новым Galaxy S22. И знаете, что? Он оказался очень прочным.

Тестирование Samsung S22 на прочность

Авторы канала выкладывают подобные видео о самых интересных, новых или просто востребованных устройствах, набирая большое количество просмотров. Ведь пользователям так нравится изучать, насколько прочным является телефон, не подставляя под нож свое устройство.

На этом канале применяется своя методика тестирования, которая уже стала неофициальным стандартом отрасли. Это хорошо, ведь устройства тестируются в одинаковых условиях, и автор вместе со зрителями может сравнить, насколько один смартфон действительно более или менее прочный, чем другой. Такое сравнение можно считать действительно объективным.

Samsung схитрила на презентации Galaxy S22 и втихаря ухудшила новые телефоны.

Легко ли царапается Galaxy S22

Сейчас на канале появилось видео, в котором подробно рассказывается, как Samsung Galaxy S22 Ultra выдержал строгие испытания на царапины и изгибы. Успех Galaxy S22 Ultra еще больше подчеркивается тем фактом, что он не поставляется с установленной на заводе защитной пленкой для экрана.

В тесте JerryRigEverything используются самые разные предметы, включая лезвие бритвы, специальные скребки для определения прочности по шкале Мооса, зажигалка и просто руки, которые в конце со всей силой гнут телефон.

Шкала Мооса показывает, насколько прочным является минерал. Она состоит из 10 пунктов — от мела до алмаза. По законам физики и здравого смысла более твердый минерал царапает более мягкий. Поэтому, постепенно выбирая разные инструменты, автор видео выяснил, что царапины на экране Galaxy S22 Ultra, прикрытом стеклом Gorilla Victus+, появляются при воздействии скребком с твердостью 6 по шкале Мооса. Это обычный показатель для хорошего современного смартфона.

Прочность корпуса нового Samsung

Металлический каркас, как и следовало ожидать, легко царапается лезвием из нержавеющей стали. Кнопки и наконечник S Pen также могут быть поцарапаны лезвием. Однако матовая задняя крышка Phantom Black отлично противостояла ножу. Он так и не смог ее повредить. А вот объективы камеры и ободки вокруг них немного повредить все же получилось.

Самым необычным тестом является проверка огнем. Автор в прямом смысле пытается прожечь экран, для чего на несколько секунд подносит к нему зажигалку. В результате этого часть пикселей обычно меняет увет, но постепенно восстанавливается. Так же получилось и в этот раз.

Даже область экранного сканера отпечатков пальцев не перестает быть активной от такого воздействия. Не страдает она и от легких царапин в зоне распознавания.

Прочный ли Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra также продемонстрировал прочность своей конструкции в целом. Все попытки согнать корпус ни к чему не привели, и он остался цел. Впрочем, отсутствие видимых повреждений не говорит о том, что смартфон будет дальше долго и надежно работать. Такие изгибы могут повредить шлейфы или платы. Не делайте так со своим устройством, пытаясь показать кому-то или себе, какой он прочный.

Как видим, Samsung Galaxy S22 оказался довольно прочным устройством, которое в чем-то показало себя просто не хуже конкурентов, а в чем-то даже сильно их превзошло. Если надежность конструкции является для вас главным фактором выбора смартфона, можете смело покупать Galaxy S22. Тем более, после прекращения продаж Apple на российском рынке вариантов стало еще меньше.