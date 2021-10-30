Почему не стоит сильно тратиться на смартфон

Дороговизна — это категория относительная и непостоянная. То, что одному кажется дорогим, для другого — сущий пустяк. Но применительно к смартфонам существуют какие-никакие рамки, понятные большинству людей. 10-20 тысяч рублей — это бюджетный сегмент, 20-40 тысяч — средний, 50-70 тысяч — выше среднего, 70 тысяч и больше — дорогой. Но есть и ультрадорогие решения, которые стоят далеко за 100 тысяч и не предлагают ничего принципиально нового. Они рассчитаны на статус. Но покупать их я не рекомендую категорически.

Почему в смартфоне меньше памяти, чем заявлено производителем

На прошлой неделе автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов опубликовал статью, в которой рассказал о том, почему стоит купить дорогую версию смартфона хотя бы раз. Он не имел в виду какой-то конкретный аппарат, просто привёл ряд доводов, которые, в его представлении, делают такую покупку оправданной. Но это в корне не так.

Стоит ли носить телефон без чехла

Материалы исполнения. Мой коллега утверждает, что дорогие смартфоны делают из премиальных материалов, которые почти не встречаются в классических версиях тех же самых аппаратов. Как правило, это либо кожа, либо тканевые вставки, либо керамика. Но, давайте будем честны, не всё ли равно, из чего сделан аппарат, если вы всё равно упакуете его в чехол и заклеите в плёнки?

Почему стоит купить б/у смартфон вместо нового

На мой взгляд, абсолютно всё равно. Пусть он хоть из картона будет — из-за чехла всё равно ничего не видно. Да, есть вариант оставить смартфон как есть, не пряча его в кейс. Но в этом случае высок риск, что вы его либо исцарапаете, либо, что ещё более вероятно, просто разобьёте, уронив на кафель, асфальт или бетон. А разбить дорогостоящий аппарат будет в разы обиднее, чем обычный. Ведь и заплатите вы за него в разы больше, чем за обычный. Так что подумайте 10 раз, прежде чем платить.

Аксессуары для телефонов

Аксессуары. Очень часто специальные версии смартфонов имеют более обширный комплект поставки, чем обычные. Иван Герасимов подаёт это как преимущество. Но я не вижу в этом ничего удобного или выгодного. Всё дело в том, что комплект поставки таких аппаратов в 100% случаев строго фиксирован и не подлежит изменению. То есть, если мне предлагают вместе с Galaxy Z Fold ещё и часы Galaxy Watch и наушники Galaxy Buds, я не могу выбрать ничего другого.

Мнение: Почему я не фанат камеры в смартфоне

И ладно бы, оптом аксессуары продавали дешевле. Так ведь стоят эти дополнения чаще всего довольно дорого. Мало того, что их цена в комплекте почти не отличается от розничной, так их ещё и нельзя проапгрейдить. А если мне хочется не TWS-наушники, а накладные или, напротив, вкладыши? Тут нет других вариантов, кроме как забрать «подарочные» аксессуары и ещё раз потратиться на то, что вам действительно нужно. Выгодно ли это? Вряд ли. Если только вы изначально не планировали купить весь пакет периферии.

Смартфон с необычным дизайном

Дизайн. Мой оппонент утверждает, что необычный дизайн телефона — это круто и притягательно. Возможно, это и так. Но только для тех, кто устройством с этим самым дизайном не обладает. Ведь вам самому вряд ли будет удобно пользоваться смартфонов в нетипичном форм-факторе. Почему? Да потому что обычный дизайн на то и обычный, что основан на предпочтениях большинства, а необычный из этой канвы сильно выбивается. Так к чему за него переплачивать?

Почему не стоит полностью отказываться от пиратского контента

Да, складные смартфоны, которые Иван Герасимов ставит в пример, красивы внешне. Но они жуть как непрактичны. Об этом рассказал другой автор AndroidInsider.ru Артём Сутягин, у которого был реальный опыт использования таких устройств. Обязательно почитайте, там много интересного. А ведь, помимо практичности, есть ещё вопрос надёжности. Как правило, необычные смартфоны имеют очень ненадёжную конструкцию, которая имеет склонность к повреждениям.

Экономия на телефоне

Экономия. Иван Герасимов утверждает, что экономить на себе нельзя. Тут я полностью с ним согласен, но только не в контексте смартфонов. Ведь одно дело, когда ты экономишь себе во вред, и совершенно другое — когда просто с жиру бесишься. Покупка премиальных смартфонов — именно из этой серии. В них нет ничего, что качественным образом изменило бы ваш пользовательский опыт. Только никому не нужные и бессмысленные понты.

Почему телефон быстро садится и как с этим бороться

Такие смартфоны не поддерживаются дольше обычных, а зачастую ещё и меньше, потому что производителю просто не выгодно выпускать обновления для устройства, которое разошлось тиражом в 1000 штук. Они не работают лучше и не живут от зарядки дольше. Они даже не удивляют никого из окружающих, потому что сегодня банально не принято смотреть, кто чем пользуется. Так что можете купить премиум-аппарат, если вам некуда девать деньги. Но это не то, на что следует тратиться людям, ищущим комфорта и удобства.