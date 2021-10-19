Почему не стоит полностью отказываться от пиратского контента

Хорошо это или плохо, но мы живем в эпоху, когда с воровством контента пытаются бороться. С переменным успехом, но что-то получается. Да и смысла в воровстве мало: те же музыкальные платформы устроены так, что практически вся музыка есть, подкасты тоже, достаточно лишь заплатить абонентскую плату, какие-то смешные деньги. Зато все хиты и новинки в одном месте, с друзьями поделиться можно. Но мне кажется, что отказываться от воровства контента еще рановато. Сегодня я расскажу вам, почему пиратский контент по-прежнему актуален.

Скачать музыку бесплатно

Я люблю подписку на музыку. Честно говоря, должен поблагодарить одного друга за то, что он меня приобщил к культуре подписок. Больше я не переживаю за то, что останусь без любимых треков или буду мучаться с поиском, когда товарищ пришлет ссылку на Яндекс.Музыку. Но здесь не все идеально: частенько я достаю свой диджейский микшер, подсоединяю к ноутбуку, чтобы немного побаловаться, не забывать это ремесло.

Плюс это отличная возможность поднять себе настроение. Конечно же, для этого у меня есть огромная коллекция треков. Но новую музыку, полные версии или ремиксы приходится доставать на пиратских ресурсах. Увы, но на стриминговых площадках треков не хватает. Да и использование плеера никто не отменял: я беру его с собой на тренировку, загружаю любимую музыку. Не самый удобный способ, но раньше ведь как-то жили. Кстати, еще больше лайфхаков о том, как сэкономить, ищите в нашем Яндекс.Дзен.

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Где найти фильмы

Кино и сериалы — главное развлечение нашего времени. Сериалов стало настолько много, что всех и не упомнить. Создатели умудряются делать интересные сюжеты, собирать интересных актеров и публикуют интригующие трейлеры — это ценят подписчики нашего Telegram-чата. Влюбиться в него не составит труда, но вот незадача: очередной раз оформлять подписку на онлайн-кинотеатр. Можно воспользоваться промо-периодом, но это ничего не решит: серий много и каждая выходит раз в неделю. На мой взгляд, лучший выход — это просмотр на пиратском сайте. Вы скажете, что это возмутительно и нельзя такого рекомендовать!

Не торопитесь с выводами: недельный промо-период сервиса не даст вам такой свободы. За просмотром контента на стороннем сайте, возможно, вы оцените его. В дальнейшем решите избавиться от навязчивой рекламы казино и баннеров, которые мешаются на экране, и оформите подписку, чтобы смотреть фильмы и сериалы в отличном качестве. На мой взгляд, пиратские сайты этим предоставляют нам медвежью услугу: и контент дают, и приучают к порядочности, желанию платить за просмотр.

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Где скачать книги в полной версии бесплатно

У меня складывается ощущение, что авторы книг будут страдать из-за пиратства вечно. Уже на что только не идут онлайн-библиотеки, лишь бы приучить читателей к платным книгам: и подарки, и промокоды, и даже подписки, чтобы вы могли читать всего да побольше. Ничего не помогает. Я и сам давно обратил внимание, что мои знакомые, которые любят читать, рассказывают о какой-то книге, подкрепляя свое сообщение файлом или ссылкой на Telegram-канал.

Честно, но за книги обиднее всего: с одной стороны, это здорово, что люди стали читать больше, не бросают это занятие, с другой — обидно за авторов и онлайн-библиотеки, у которых из-под носа уводят прибыль при помощи запроса в поисковике «скачать книги бесплатно».

Важно сказать, что многие читатели по-прежнему используют электронные книги, а не смартфоны и планшеты. Это усложняет процесс переноса файла на гаджет. Так что, умные устройства отнюдь не тождественны удобству и комфортному использованию. Иногда удобнее украсть книгу русского классика из Telegram-канала или прочитать ее онлайн.

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Игры на торренте

Если думаете, что повзрослели и стали совершенно другим человеком, просто вспомните о компьютерных играх: с годами мы реже играем, игры не всегда приносят удовольствие и затягивают, как в 14-15 лет, но душа всё же просит. Что приходит на ум? Наверное, что-то из прошлого, что наверняка будет отлично работать на вашем ПК. Куда мы идем за играми? Правильно, на торрент.

И я не вижу в этом ничего предосудительного. Да, мне захотелось поиграть раз в год, но я не хочу платить за скачивание игры или покупку в магазине. И подписку оформлять тоже не буду. Спасибо торренту за то, что позволяет пару раз в год расслабиться, перевести дух и почувствовать себя снова четырнадцатилетним. Бесплатно.

Скачивать бесплатно или оформлять подписку — личное дело каждого. Вопрос совести и ее наличия. Сейчас все идет к тому, что жизнь превратится в одну сплошную подписку без возможности отмены. То, что мы подворовываем контент — небольшой островок свободы, который у нас остался. Пока что.