Почему не стоит полностью отказываться от пиратского контента

  2. Темы
  3. Софт
Иван Герасимов 0

Хорошо это или плохо, но мы живем в эпоху, когда с воровством контента пытаются бороться. С переменным успехом, но что-то получается. Да и смысла в воровстве мало: те же музыкальные платформы устроены так, что практически вся музыка есть, подкасты тоже, достаточно лишь заплатить абонентскую плату, какие-то смешные деньги. Зато все хиты и новинки в одном месте, с друзьями поделиться можно. Но мне кажется, что отказываться от воровства контента еще рановато. Сегодня я расскажу вам, почему пиратский контент по-прежнему актуален.

Рассказываем, почему воровство музыки и игр не стоит осуждать

Скачать музыку бесплатно

Я люблю подписку на музыку. Честно говоря, должен поблагодарить одного друга за то, что он меня приобщил к культуре подписок. Больше я не переживаю за то, что останусь без любимых треков или буду мучаться с поиском, когда товарищ пришлет ссылку на Яндекс.Музыку. Но здесь не все идеально: частенько я достаю свой диджейский микшер, подсоединяю к ноутбуку, чтобы немного побаловаться, не забывать это ремесло.

Примерно так я и развлекаюсь в свободное время! Спасибо бесплатной музыке

Плюс это отличная возможность поднять себе настроение. Конечно же, для этого у меня есть огромная коллекция треков. Но новую музыку, полные версии или ремиксы приходится доставать на пиратских ресурсах. Увы, но на стриминговых площадках треков не хватает. Да и использование плеера никто не отменял: я беру его с собой на тренировку, загружаю любимую музыку. Не самый удобный способ, но раньше ведь как-то жили. Кстати, еще больше лайфхаков о том, как сэкономить, ищите в нашем Яндекс.Дзен.

Читайте также: Российские банки начали подключать карты МИР к Google Pay

Где найти фильмы

Кино и сериалы — главное развлечение нашего времени. Сериалов стало настолько много, что всех и не упомнить. Создатели умудряются делать интересные сюжеты, собирать интересных актеров и публикуют интригующие трейлеры — это ценят подписчики нашего Telegram-чата. Влюбиться в него не составит труда, но вот незадача: очередной раз оформлять подписку на онлайн-кинотеатр. Можно воспользоваться промо-периодом, но это ничего не решит: серий много и каждая выходит раз в неделю. На мой взгляд, лучший выход — это просмотр на пиратском сайте. Вы скажете, что это возмутительно и нельзя такого рекомендовать!

Скачивать кино с «левых» ресурсов по-прежнему удобнее: онлайн-кинотеатров стало невероятно много

Не торопитесь с выводами: недельный промо-период сервиса не даст вам такой свободы. За просмотром контента на стороннем сайте, возможно, вы оцените его. В дальнейшем решите избавиться от навязчивой рекламы казино и баннеров, которые мешаются на экране, и оформите подписку, чтобы смотреть фильмы и сериалы в отличном качестве. На мой взгляд, пиратские сайты этим предоставляют нам медвежью услугу: и контент дают, и приучают к порядочности, желанию платить за просмотр.

Будьте внимательны: Лайк по ошибке и еще 4 опасных манёвра в соцсетях

Где скачать книги в полной версии бесплатно

У меня складывается ощущение, что авторы книг будут страдать из-за пиратства вечно. Уже на что только не идут онлайн-библиотеки, лишь бы приучить читателей к платным книгам: и подарки, и промокоды, и даже подписки, чтобы вы могли читать всего да побольше. Ничего не помогает. Я и сам давно обратил внимание, что мои знакомые, которые любят читать, рассказывают о какой-то книге, подкрепляя свое сообщение файлом или ссылкой на Telegram-канал.

Мы не бросаем читать — и это отлично. Но вот книги, наверное, никогда не перестанут воровать

Честно, но за книги обиднее всего: с одной стороны, это здорово, что люди стали читать больше, не бросают это занятие, с другой — обидно за авторов и онлайн-библиотеки, у которых из-под носа уводят прибыль при помощи запроса в поисковике «скачать книги бесплатно».

Важно сказать, что многие читатели по-прежнему используют электронные книги, а не смартфоны и планшеты. Это усложняет процесс переноса файла на гаджет. Так что, умные устройства отнюдь не тождественны удобству и комфортному использованию. Иногда удобнее украсть книгу русского классика из Telegram-канала или прочитать ее онлайн.

Такого вы еще не видели: Дичь с AliExpress! Товары, которых у вас точно нет

Игры на торренте

Если думаете, что повзрослели и стали совершенно другим человеком, просто вспомните о компьютерных играх: с годами мы реже играем, игры не всегда приносят удовольствие и затягивают, как в 14-15 лет, но душа всё же просит. Что приходит на ум? Наверное, что-то из прошлого, что наверняка будет отлично работать на вашем ПК. Куда мы идем за играми? Правильно, на торрент.

Некоторые играют не часто. Игра с торрента — лучший антистресс на все времена

И я не вижу в этом ничего предосудительного. Да, мне захотелось поиграть раз в год, но я не хочу платить за скачивание игры или покупку в магазине. И подписку оформлять тоже не буду. Спасибо торренту за то, что позволяет пару раз в год расслабиться, перевести дух и почувствовать себя снова четырнадцатилетним. Бесплатно.

Скачивать бесплатно или оформлять подписку — личное дело каждого. Вопрос совести и ее наличия. Сейчас все идет к тому, что жизнь превратится в одну сплошную подписку без возможности отмены. То, что мы подворовываем контент — небольшой островок свободы, который у нас остался. Пока что.

Теги
Новости по теме
Sfera Ebbasta
Можно ли танцевать под рэп? Достаточно послушать новый альбом Sfera Ebbasta
Лонгриды для вас
Игры
Во что бесплатно поиграть на Android в мае 2021

Все мы знаем, что бесплатные игры для Android в наши дни не всегда бесплатны, но многие из них очень близки к этому, если вы проявите немного терпения. Большинство проблем с оплатой возникают тогда, когда игроки теряют терпение и соглашаются купить что-то внутри игры. Впрочем есть игры, в которых покупки никак не влияют на игровой процесс и вносят только косметические изменения, например, меняют внешность игрового персонажа. В этой подборке приведем игры, которые или полностью бесплатны, или имеют как раз такие необязательные внутриигровые покупки. Отобрали только самое интересное и захватывающее.

Читать далее
Телеграм
В бете Telegram для Android появились групповые видеозвонки

Telegram можно смело назвать демократическим сервисом. Появление большинства новых функций, которыми он обзавёлся, так или иначе было спровоцировано пользователями, буквально требовавшими от разработчиков их внедрения. Анимированные стикеры, чат с самим собой, прямое обновление и голосовые чаты – перечислять можно бесконечно. Но вот групповые видеозвонки разработчики мессенджера запускать не спешили. Разве что Павел Дуров в самом начале зимы пообещал, что они выйдут до конца этого года. В принципе, не обманул.

Читать далее
Как велосипеды и пылесосы сделали складные Samsung такими прочными

Если вспомнить историю последних лет, многие не верили в то, что Samsung или кто-то другой сможет сделать складной телефон. Даже несмотря на то, что мы видели концепты, мы все равно не верили в это. Потом, когда они все же вышли, мы говорили о том, что их невозможно сделать водонепроницаемыми. Если в первый раз я был настроен более оптимистично, то в защиту от воды я не верил до последнего. Оказалось, что в обоих случаях Samsung буквально посмеялась над нами. Но сложно представить, какие исследования и разработки стояли за этим. Впрочем, есть кое-что, что наложило свой отпечаток и позволило получить тот продукт, который мы увидели с выходом Galaxy Z Fold 3. Впрочем, из названия статьи вы уже догадались, о чем пойдет речь.

Читать далее
Новый комментарий