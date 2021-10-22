Почему стоит купить б/у смартфон вместо нового

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Иван Герасимов 0

Мы любим новые вещи, но не любим переплачивать за них. Даже покупка смартфона иногда вгоняет в тоску: современные гаджеты стоят приличных денег, оформлять кредит или рассрочку не очень хочется, чтобы случайно не столкнуться с переплатой из-за незаметного мелкого шрифта. На мой взгляд, если очень хочется смартфон, но нет возможности оплатить покупку целиком, стоит присмотреться к б/у устройству. Да-да, не удивляйтесь, в этом нет ничего зазорного. Я и сам пару раз выбирал именно такой вариант покупки и ничуть не пожалел об этом. Главное — отнестись к этому со всей серьезностью.

Рассказываем, почему в покупке б/у смартфона нет ничего плохого

Как выбрать б/у смартфон

Многие уверены, что под бывшим в употреблении устройством подразумевается поцарапанный, побитый жизнью гаджет. Это не так: откройте Авито или любую другую интернет-площадку, не поленитесь выставить фильтры и подольше полистать предложенные варианты. Вы увидите, что многие смартфоны в идеальном состоянии.

Это объясняется тем, что новые устройства стоят невероятно дорого, а владельцы сразу же надевают на них чехлы и приклеивают защитные стекла. Вы и сами можете заметить, что многие люди относятся к телефонам сверхбережно. Каждый раз, когда я продаю свой смартфон, покупатели отмечают идеальный внешний вид.

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Кстати, если договорились с продавцом о встрече, а на устройстве выявились царапины, не спешите отказываться: проверьте работоспособность, емкость аккумулятора, звук, камеру и сигнал связи. Внешние дефекты можно скрыть аксессуарами, без которых вы, скорее всего, не будете носить смартфон. В случае, если они есть, можно сэкономить на чехле и попробовать носить телефон без него — это совершенно новый опыт. Об этих плюсах мы не раз рассказывали в нашем Яндекс.Дзен.

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Где купить б/у телефон

Не доверяете частным продавцам? Обратите внимание на магазины, которые продают бывшие в употреблении устройства. Они предлагают ряд вариантов, исходя из внешнего вида. В некоторых онлайн-магазинах есть смартфоны нескольких видов: на 4, 5 и 5+. Вы можете изучить предложения, чтобы знать, какие есть дефекты. Кроме того, я ценю такие места за то, что вас точно не обманут при покупке: у вас будет и чек об оплате, и гарантия от продавца, а еще эти устройства проверяют перед продажей, чтобы покупатель не получил неликвид.

Выбрать смартфон может быть проблематично, но не поленитесь потратить свое время

Это заметно отличает магазины от частных продавцов, которые, в случае поломки, уже не смогут ничего сделать или попросту перестанут отвечать. Имейте в виду, что такая покупка, скорее всего, будет чуть дороже, чем у продавца на Авито, но это по-прежнему дешевле, чем новый смартфон.

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Ошибки при покупке смартфона

Несколько лет назад у меня вышел из строя смартфон на Windows Phone — это был отличный повод наконец начать пользоваться iPhone. Опыта у меня было мало, но я решил пойти ва-банк и приобрести его на радиорынке. Скажу честно: это была огромная ошибка. Мало того, что я переплатил за устройство, так еще и не получил коробку из-под него. Продавец объяснил это тем, что смартфоны продают без коробки, а оригинальных аксессуаров уже нет. Почему-то меня это ничуть не смутило. Чуть позже я узнал о том, что устройство стоит проверить по серийному номеру, чтобы узнать подробности и наличие гарантии: конечно же, ее не было.

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А iPhone и вовсе был пересобран «на коленке»: батарея была неоригинальная, дисплей немного желтил, хоть и работал отлично. Несмотря на это, iPhone прослужил мне верой и правдой год, после чего я с трудом, но продал его. Вывод прост: не покупайте такие вещи на радиорынках.

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Как сэкономить при покупке смартфона

Пожалуй, это самый главный плюс б/у устройства. Давайте признаем: смартфоны стали долговечнее, но они все равно быстро нам надоедают, несмотря на добротную производительность. В среднем мы пользуемся телефонами около двух лет. Так зачем переплачивать за новое устройство? Б/у смартфон — отличная возможность потерять меньше средств и получить желаемое. Во-первых, это намного дешевле, особенно, если попадается качественный товар.

Сэкономил — считай, заработал!

Во-вторых, сэкономленные деньги можно потратить на что-то действительно важное. Все же, смартфон — это не главное в жизни. Мой друг, например, считает, что смартфон должен стоить не более 30 тысяч рублей — у вас же может быть собственная отметка, которую не захочется переступать. Купить смартфон и уложиться в бюджет — настоящая мечта перфекциониста.

Думаю, что каждый раз покупать б/у смартфон — вполне нормальная привычка и в ней нет ничего зазорного. Во всяком случае, экономить на себе не стоит, ровно так же, как и влезать в долги. Главное — отнестись к выбору б/у телефона со всей строгостью.

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