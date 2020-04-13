Почему я боюсь покупать смартфоны Xiaomi. Бойтесь и вы

Xiaomi – топ за свои деньги, Xiaomi – пушка, Xiaomi – китайская Apple. Каких только эпитетов в отношении этой компании не напридумывали её фанаты. Не то чтобы меня это злило или вообще как-то задевало – отнюдь, — но согласиться ни с тем, ни с другим, ни с третьим я не могу. Слишком уж противоречивую продукцию они выпускают. А ведь какое-то время назад я всерьёз рассматривал смартфоны этой компании для себя и даже имел неосторожность рекомендовать их знакомым, которые искали недорогой, но интересный с точки зрения характеристик аппарат. Поэтому, если те, кому я насоветовал Xiaomi, читают меня, знайте: я искренне раскаиваюсь.

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Как ни странно, но причина, по которой я начал бояться смартфонов Xiaomi состоит вовсе не в ценах на линейку Xiaomi Mi 10, которые по стоимости почти приблизились к топовым флагманам А-брендов. Бояться я их начал из-за обновлений, которые буквально выводят смартфоны из строя. Хотите подробностей?

Обновления смартфонов Xiaomi

Я не ханжа и довольно спокойно отношусь к багам, которые проявляются в системных обновлениях. В конце концов, Apple меня приучила к тому, что это абсолютно нормально, главное – чтобы исправление подоспело как можно раньше и обнаруженный баг не успел измотать пользователям нервы. Но Xiaomi – другое дело. Мало того, что она позволяет себе допускать мелкие недоработки, так ещё и банально не может организовать работу отдела программистов, которые занимаются проектированием обновлений для фирменных смартфонов. Это хорошо видно на примере Xiaomi Mi A3, который стал для компании настоящим позорищем.

Стоит ли покупать Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 интересен нам по нескольким причинам. Но, если вам неинтересны подробности, отвечаю на вопрос, заданный выше, сразу: нет, не стоит.

Прежде всего стоит сказать, что Xiaomi Mi A3 — это представитель линейки Mi A, в рамках которой Xiaomi выпускает смартфоны на чистом Android. Как правило, такие аппараты обновляются в числе первых, поскольку практически не требуют адаптации апдейтов как, например, MIUI. Однако в конце прошлого года, когда Google представила Android 10, Xiaomi не удосужилась вовремя выпустить обновление, а вместо этого несколько месяцев игнорировала вопросы пользователей о сроках релиза.

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Затем, когда Xiaomi всё-таки разродилась обновлением, в течение пары дней стало ясно, что оно содержит так много багов и недоработок, что либо превращает совместимые смартфоны в «кирпичи», либо лишает их части доступных функций. Понятное дело, что Xiaomi не осталось ничего другого, кроме как отозвать Android 10 для Xiaomi Mi A3. Ведь она рисковала состоянием десятков и сотен тысяч аппаратов, владельцы которых непременно пошли бы жаловаться.

Android 10 для Xiaomi Mi A3

Повторная попытка запуска обновления состоялась через несколько недель. Правда, и она оказалась неудачной. Правда, на этот раз китайцы среагировали ещё быстрее и отменили распространение апдейта уже в первые 2-3 часа, чем испортили жизнь новой аудитории пользователей, поскольку большая часть из тех, кто успел обновиться, тоже получили наполовину неработающие аппараты, которые до установки апдейта, функционировали вполне исправно.

Третья попытка состоялась на прошлой неделе. Но – угадайте, что? Совершенно верно. Она тоже провалилась, и Xiaomi в третий раз отозвала обновление, которое хоть и установило гораздо меньше пользователей, наученных горьким опытом предыдущих релизов, всё-таки нанесло вред небольшой части владельцев Xiaomi Mi A3, оставшихся у разбитого корыта.

Проблемы смартфонов Xiaomi

Что это, если не халатность разработчиков и руководства Xiaomi, которые сначала несколько месяцев тянут с выпуском обновления, а потом трижды (!) отзывают его, потому что им невозможно пользоваться, а его установка ломает совместимые модели смартфонов? Понятия не имею, что делал бы я, будь я владельцем аппаратов Xiaomi, которые вроде бы обновляются, но только после каждой попытки либо выходят из строя, либо лишаются части функций. Однако я знаю точно, что теперь, глядя на то, как китайцы относятся к своим пользователям и к своей работе, я ни за что не куплю продукцию этого бренда и вам категорически не советую.

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Но я принял такое решение, основываясь не только на неудачах Xiaomi с обновлением Mi A3. За прошедшие полгода китайцы выпустили ряд по-настоящему провальных обновлений MIUI на базе Android 10. От них пострадали и владельцы Xiaomi Mi9T, и Xiaomi Mi 9, и Pocophone F1, и даже Xiaomi Mi 10, который только-только вышел на рынок. В некоторых из этих случаев Xiaomi отозвала обновление, а в некоторых оставила всё как есть, попытавшись исправить обнаружившиеся баги экстренными апдейтами. Вот только что делать владельцам тех устройств, которые превратились в кирпичи по вине Xiaomi, в службе поддержки компании не сказали, оставив клиентов наедине со своими проблемами.