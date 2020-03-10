Наверное, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с теми или иными проблемами при обновлении своих смартфонов. Чаще всего, как показывает практика, халатный подход к проектированию апдейтов отражается на владельцах iPhone, но время от времени о недоработках свежих версий ОС сообщают и пользователи Android. Но если обычно баги распределяются между смартфонами разных брендов более или менее равномерно, то в последнее время сложилось впечатление, что кто-то сглазил Xiaomi, потому что владельцы фирменных аппаратов китайского бренда начали один за одним жаловаться на окирпичивание.

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На этой неделе Xiaomi выпустила Android 10 для бюджетного Xiaomi Mi A2 Lite. Этот смартфон принадлежит к особому модельному ряду устройств, выходящих в рамках программы Android One. Они прямо из коробки работают на базе стоковой версии Android и не требуют адаптации MIUI, в отличие от всех остальных аппаратов, так что, по логике, проблем с их обновлением быть не должно. Но, вот парадокс, это уже не первый случай, ведь неделей ранее стало известно, что Xiaomi выпустила и тут же отозвала Android 10 для Xiaomi Mi A3 из-за обилия недоработок, несовместимых со стабильной работой.

Почему не стоит обновлять Xiaomi

Судя по всему, проблема является довольно распространённой, поскольку жалобы на сбой появились на многих онлайн-площадках, в том числе официальном форуме технической поддержки Xiaomi, портале Reddit, на форуме XDA и в социальных сетях вроде Twiter и Weibo. По словам части пользователей Xiaomi Mi A2 Lite, столкнувшихся с проблемой, их смартфоны застряли в цикле перезагрузки. При этом другие отмечают, что аппараты просто отключились и не позволяют проделать с ними никаких манипуляций, в том числе ввести в режим восстановления для отката на стабильную сборку операционной системы.

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НЕ ОБНОВЛЯЙТЕСЬ!!! ANDROID 10 ПРЕВРАТИТ ВАШ Xiaomi Mi A2 Lite В КИРПИЧ!!! Я прочитал такое предостережение перед обновлением, но решил, что меня это не коснётся и установил его. В результате – Xiaomi, чёрт бы тебя побрал – мой смартфон просто перестал включаться после финальной перезагрузки, применяющей изменения обновления. Я нашёл уже множество отзывов о том, что Android 10 ломает Xiaomi Mi A2 Lite. Поэтому не надейтесь, что вас пронесёт, а лучше просто дождитесь выхода стабильной сборки, — написал один из пользователей Reddit.

Какие смартфоны Xiaomi

Но самое смешное в этой ситуации то, что проблемы преследуют не только владельцев Xiaomi Mi A2 Lite и Mi A3, но и смартфонов других линеек. К настоящему моменту насчитывается как минимум 6 аппаратов китайского бренда, которые столкнулись с теми или иными проблемами в результате обновлений. При этом часть из них работает на базе прошивки MIUI. Вот они:

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 10

Pocophone F1

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Далеко не все аппараты из этого списка превращаются в кирпичи. Например, Xiaomi Mi 9T страдает от преждевременной разрядки аккумулятора, который после обновления стал работать на 30-40% меньше, чем до. Владельцы Xiaomi Mi 9 столкнулись с неожиданными перезагрузками из-за установки чёрного фона на заставку рабочего стола. А Xiaomi Mi 10, как ни странно, просто взял и «умер», отказавшись реагировать на действия пользователя после установки обновления MIUI за номером 20.3.4. При этом ни в том, ни в другом, ни в третьем случае Xiaomi никаких исправлений пока не предложила.

Смартфон бесконечно перезагружается. Что делать

Что теперь делать? Если вы ещё не успели обновиться, то лучше постараться избегать этого и дальше, независимо от модели смартфонов, которой вы пользуетесь. Практика показывает, что с проблемами могут столкнуться владельцы любых аппаратов – хоть флагманов, хоть бюджетников. Ну, а если вы уже обновились и ваш смартфон превратился в кирпич, вам не остаётся ничего другого, кроме как связаться с российским офисом Xiaomi по телефону 8-800-775-66-15 или обратиться в ближайший сервисный центр. Будем надеяться, что там в помощи не откажут.