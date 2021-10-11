Почему я захотел купить себе Google Pixel 6. Спойлер: вы тоже захотите

Пожалуй, главная претензия пользователей к Android-смартфонам заключается в нестабильности их поддержки. Мало того, что Google никак не контролирует, как долго производители выпускают обновления для своих аппаратов, так ещё и сама даже не пытается быть для них примером. Максимум, на что всегда могли рассчитывать владельцы Google Pixel, — это 3 года поддержки, из которых два года смартфоны получают и обновления безопасности, и новые версии Android, а на третий история ограничивается только обновлениями безопасности. В общем говоря, не фонтан даже на фоне Samsung, не говоря уже об Apple и её iPhone, которые обновляются по 5-6 лет минимум. Но в Google поняли, что дальше так продолжаться не может, и решили продлить поддержку пикселей.

Google официально показала Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором

Google Pixel 6 будут обновляться дольше всех предыдущих смартфонов линейки, что подтверждают сопроводительные документы, которые описывают механизмы безопасности новинок. Там говорится, что «пиксели» шестого поколения ждёт пять лет обновлений. Это исключительная особенность чипа Titan 2. Он ориентирован на защиту пользовательских данных и является частью процессора Tensor, которым оснащается только Google Pixel 6.

Поддержка Google Pixel

Google не уточняет, какие именно обновления будет получать новый «пиксель». Но поскольку речь их упоминание содержится в разделе, посвящённом конфиденциальности и защите пользовательских данных, то, очевидно, что и под обновлениями подразумеваются именно патчи безопасности. А вот новые версии Android для Pixel 6 компания Google явно перестанет выпускать раньше. Другой вопрос, насколько раньше, потому что пока есть два возможных варианта.

Первый — новых версий Android будет четыре. Это кажется логичным, потому что обновления безопасности обычно выходят ещё на протяжении года после завершения основного периода поддержки.

Второй — новых версий Android будет три, а патчи безопасности будут выходить ещё два года после того, как перестанут выходить системные обновления. Так Google подчеркнёт ориентацию на защиту.

Почему Google Pixel 6 — телефон, который я действительно жду

В том, что общее количество новых версий Android, которые получит Google Pixel 6, вырастет с двух до как минимум трёх, сомневаться почти не приходится. Это общерыночная тенденция, которую постепенно осваивает всё больше производителей. Первой была Samsung, продлившая общий срок поддержки своих смартфонов до 4 лет. За ней последовала Microsoft, а потом и все остальные, включая Xiaomi, Redmi, Poco и другие бренды.

Правда, в основном все они пообещали продлить поддержки только для флагманов. Единственное исключение — это Samsung. Корейская компания решила обновлять не только топовые аппараты, но среднебюджетные. Кроме неё больше никто так не поступил. Но поскольку Pixel 6 — это самый что ни на есть флагман, то и его владельцы могут не опасаться, потому что, как и все остальные, смогут рассчитывать как минимум на 3 новых версии Android, а то и 4.

Сколько обновляются смартфоны на Android

Несмотря на отсутствие каких-либо подтверждений, меня не покидает мысль о том, что Pixel 6 вполне могли бы получить и 4 новых версии Android. Дело в том, что срок программной поддержки смартфонов во многом зависит от производителей процессоров и их желания обновлять их прошивки. Обычно они прекращали их поддержку уже на третьем году. Но поскольку Google Pixel 6 получит процессор собственной разработки Google, высока вероятность, что его будут обновлять несколько дольше, чем «камни» Snapdragon.

Да, к Google не может быть претензий, потому что она поддерживает свои смартфоны не только обновлением сервисов GMS, но и пакетом Pixel Feature Drop, выходящим раз в квартал. Это пакетный апдейт, который расширяет функциональные возможности совместимых смартфонов, по сути, являясь аналогом промежуточных обновлений iOS, которые выпускает Apple.

Эти функции перестанут быть эксклюзивными для Google Pixel

Однако продлить сроки обновления Google Pixel — явно в интересах поискового гиганта. Google это необходимо, чтобы привлечь новую аудиторию к своим смартфонам, которые получат таким образом безоговорочное преимущество перед остальными. В то время, когда самые топовые аппараты на Android от сторонних производителей будут обновляться всего 3-4 года, «пиксели» будут получать как минимум на одну новую версию ОС больше. Звучит круто.