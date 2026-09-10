К POCO у меня всегда было простое отношение. Это телефоны для тех, кому надо мощно и недорого, а всё остальное — камера, звук, ощущение вещи в руке — по остаточному принципу. Я так думал лет пять, пока наш эксперт по Андроид Герман Вологжанин не заявил, что F9 Ultra — лучший смартфон в своей ценовой категории. А поскольку моему Huawei Pura 70 уже было пора на покой, я решил, что рискну и возьму F9 Ultra прямо на старте продаж. Так и сделал. А вот не ошибся ли я, читайте далее. Там много интересного.

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Начнём с денег, потому что тут есть нюанс

Прежде чем рассказывать о том, что это за смартфон, явно стоит закрыть вопрос денег. Просто потому что без этого рассуждать о камере, экране и производительности не имеет смысла. Так вот POCO F9 Ultra продается у нас примерно за 59к и сразу на двух площадках:

Где будете брать вы, решать, конечно вам. Но мне Ozon показался вариантом более спокойным. Всё-таки там и нормальный возврат, и пошлина включается и рассчитывается автоматически. Хотя и в том, и в другом случае аппарат поедет из Китая, так что тут никаких иллюзий быть не может: ждать обновку придётся недели две-три, поэтому, если хочется прямо сейчас — не получится. Но я бы не жаловался, и вот почему.

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Если вы найдете в интернете обзоры от англоязычных изданий, то увидите, что там F9 Ultra безбожно ругают за цену. Казалось бы, в себе ли эти люди? Ну, скорее всего да. Просто в Европе новинка стоит €1099, тогда как прошлогодний F8 Ultra стоил €830.

У нас, к счастью, ситуация сильно лучше. Тот же F8 Ultra, когда вышел год назад, в России продавался примерно за те же деньги. То есть для российского покупателя F9 Ultra — это не подорожавший флагман, а прошлогодняя цена с новой батареей и новой камерой. Держите это в голове, я к этому ещё вернусь, когда дойду до процессора.

Первое впечатление: это же айфон

Ну а теперь о том, что за эти деньги достаёшь из коробки. Открыл я её и первые секунды, честное слово, думал, что смотрю на рендер iPhone 18 Pro. Судите сами: цвет Dark Cherry — вишнёвый с металлическим отливом, ровно тот, что гуляет по всем утечкам про новые айфоны. Блок камер горизонтальной площадкой на всю ширину спинки — тоже оттуда.

Случайно это или нет, не знаю, но китайцы явно успели раньше. И смотрится результат их трудов, надо признать, неплохо. Рамка тут металлическая, кнопки тоже, с приятным чётким кликом. Правда, спинка не стекло, а стеклопластик, но на ощупь вы разницу не почувствуете. Например, стекляшка на моей Пуре точь-в-точь такая же.

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А потом я его поднял. И вот тут вторая мысль была уже не такой радужной. 235 граммов. Моя Pura 70, с которой я переезжаю, весит 207, и эти тридцать граммов чувствуются сразу, ещё до того, как включил экран. Экран, кстати, тоже большой — 6,9 дюйма, так что одной рукой до шторки я не дотягиваюсь вообще. Отсюда и другие проблемы, связанные с габаритами: если в джинсах такой аппарат носить ещё можно, то вот в шортах — уже нет. Я, например, был вынужден носить смартфон в руках. А это, как вы понимаете, не очень-то и удобно. Впрочем, я знал, на что иду. Так что это скорее не претензии, а мысли вслух.

Зато с комплектом POCO не пожадничала. На POCO F9 Ultra плёнка наклеена с завода, в коробке лежит прозрачный чехол, и я так в нём и хожу. Да, чехольчик так себе — самый дешёвый. Но ронять 235 граммов за 60к рублей на плитку, знаете ли, жальче. Там же лежит зарядка на 100 Вт, до неё я ещё дойду. Ну и IP68 на месте, куда без него.

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И одна штука, о которой я узнал не сразу. На спинке, вокруг сабвуфера (да, тут есть сабвуфер, и про него тоже будет отдельно), спрятано светодиодное кольцо. Оно мигает на уведомления, пульсирует под музыку и реагирует на выстрелы в PUBG. Настраивается всё это довольно гибко, POCO старалась. Но я его включил и выключил в первый же вечер. Не люблю, когда телефон светится, да и экраном вниз я его никогда не кладу, так что мне оно ни к чему. Хотя кому-то, наверное, зайдёт.

Экран, который я чуть не признал бракованным

А вот с экраном у меня в первый вечер вышла история, которая многое объясняет. Активировал я, значит, телефон, играюсь с ним, листаю, открываю приложения — и не понимаю, что происходит. По сути, вроде флагман, мощное железо, памяти в достатке, а всё равно операции происходят как-то вяло.

Экраны переключаются лениво, анимации тянутся, ощущение, как от телефона за 20 тысяч. Я уже было собирался выставить ультру на Авито, потому что мой Хуавей на его фоне работал заметно бодрее. Хорошо, что перед этим всё-таки полез в настройки. И знаете что? Оказывается, скорость пролистывания рабочих столов в HyperOS регулируется. И как только я выставил самый быстрый режим, всё заработало ровно так, как я и хотел.

Ну а раз уж я всё равно сидел в настройках экрана, заглянул заодно и в частоту обновления. Те самые 185 Гц, которые POCO вынесла на коробку. И тут меня ждал второй сюрприз за вечер: пункта «185 Гц» в настройках нет. Есть пункт «до 185 Гц». И слово «до» там не для красоты, а потому что на такой частоте работают только около двадцати игр из белого списка. А система, браузер, лента — всё это живёт на обычных 120 Гц, а временами и вовсе падает до 60.

Ладно, думаю, давайте проверим хотя бы в играх. Установил пару из списка, покрутил, полистал, сравнил с обычным режимом. И разницы между 120 и 185 не увидел. Ну то есть совсем. Может, её видят люди, которые играют в шутеры за деньги. Я — нет. Так что если вы выбираете ультру ради «самого плавного экрана», лучше не надо, у вас в кармане, скорее всего, уже такой же.

Обидно ли мне из-за этого? Да не особо. Потому что, когда я перестал искать 185 Гц и просто начал пользоваться телефоном, выяснилось, что сам экран тут хороший, и без всяких оговорок. Днём на солнце я ни разу не прикрывал его ладонью, вечером в кровати он опускается до 1 нита и не бьёт по глазам. Про обещанные 10 000 нит, само собой, можно забыть, это пик на одном проценте площади, и в жизни вы его не увидите никогда. Но и без него яркости хватает с запасом: GSMArena намерила почти 1300 нит при полной заливке, а мне и на глаз понятно, что Пура так не умеет.

В общем, с экраном история такая: к нему самому у меня претензий нет вообще. Претензии только к тому, что POCO написала про него на коробке. И, забегая вперёд, скажу, что с этим телефоном так будет ещё не раз.

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А вот о чём на коробке не написали

Пока я в тот вечер лазил по настройкам, ультра, по моим прикидкам, блокировалась и разблокировалась раз пятьдесят. Я об этом даже не думал, пока ближе к ночи вдруг не осознал: за все эти пятьдесят раз я ни разу не промахнулся мимо сканера. Ни разу. И для человека, который год прожил с Пурой, это было, честно говоря, непривычно.

Потому что на Пуре сканер оптический, и он меня за этот год довёл. Медленный, придирчивый к тому, куда именно ты прикладываешь палец: чуть выше, чуть левее — и «попробуйте ещё раз». Я настолько привык прикладывать по два раза и злиться, что уже воспринимал это как норму. Ну сканер и сканер, все так живут. А тут сканер ультразвуковой, и срабатывает он не от нажатия, а от касания: палец ещё толком не лёг, а телефон уже открылся. За всё время — был лишь один промах. И тот лишь тогда, когда я позвал жену, чтобы показать ей, как быстро и точно сканер считывает отпечаток.

Мелочь? Мелочь, конечно. Но это та мелочь, которая случается сто раз в день, и она, как выяснилось, влияет на отношение к телефону сильнее, чем любые мегапиксели. При этом POCO на презентации сказала о сканере буквально одной строчкой, а на коробке про него вообще нет ни слова. Там про 185 Гц, которые никто не увидит. Вот это, по-моему, и есть главная странность ультры: то, чем она хвастается, работает так себе, а то, о чём молчит, работает отлично. И как раз с этой мыслью я на второй день пошёл проверять то, ради чего, если честно, вообще её и брал. Камеру.

Камера: за что я его брал

И тут, как и с экраном, оказалось, что есть цифра для коробки, а есть то, что работает на самом деле. Цифра для коробки — 200 мегапикселей. При этом сам сенсор физически стал меньше прошлогоднего: 1/1,56 дюйма против 1/1,31 у 50-мегапиксельного модуля в F8 Ultra. То есть пикселей стало больше, а света он стал собирать меньше. Днём это даже не мешает: основная камера снимает уверенно и без перешарпа. Но лучше по сравнению с предыдущим поколением точно не стало.

А вот что стало лучше, так это зум, который я оценил, когда ткнул в кнопку 5x. В этот момент включился перископ с честными 114 мм, и, скажу я вам, на нём хочется снимать всё подряд. Да, у POCO F9 Ultra есть ещё 10x, но это уже кроп, пусть и читаемый. То есть вывеску через дорогу будет видно, лицо на другом конце площади тоже. Но самое лучшее качество остаётся только на 5x.

Вот только 10-кратным приближением дело не ограничивается. И узнать об этом мне помогла дочь, которая взяла телефон в руки и начала шарашить жестом pinch-to-zoom по экрану, пока не накрутила 100x. И вот тут я, честно, залип. Понятно, что на сотке нейросеть дорисовывает половину кадра и печатать это нельзя. Но рассмотреть, что там на крыше дома в двух кварталах, — можно. На Пуре такого нет и близко. Первые дни я ходил и зумил всё подряд, как в детстве с первым биноклем.

А как назумился — стал снимать людей. И портреты оказались вторым, за что хочется хвалить ультру. Есть 1x, 2x и 3,1x (это 75 мм, классическое портретное фокусное), кожа без рыжины, размытие аккуратное, волосы не отгрызает. Размытие — вообще мое почтение. Посмотрите, как классно камера мылит фон. А это, между прочим, меня дочка фоткала, которая в этот момент собиралась на улицу с подружкой. То есть никто особо не старался.

Фоткал дочь, жену — довольны все, а это критерий пострашнее любого DxOMark. Но стоило развернуть камеру на себя — и всё, праздник кончился. Фронталка на 32 Мп снимает только в полном разрешении, и на селфи откровенное зерно, особенно в помещении. После Хуавея, у которого фронталка одна из сильных сторон, это видно сразу. Ультрашириком я почти не пользовался, так что мнения нет, знайте только, что автофокуса на нём нет. Видео — 4K60 на все камеры, 8K30 на основную, стабилизация хорошая.

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Тот самый сабвуфер

Со звуком у меня, кстати, получилось совсем смешно. Я не садился его специально тестировать, потому что не особо на что-то рассчитывал. Просто в какой-то момент мне в ленте на ютубе выпал концерт Терияки Бойз в Алматы (или в Астане, уже не помню), где казахские девки на бэках очень задорно поют Tokyo Drift. Ну тот самый трек из «Форсажа-3», который вы наверняка слышали, даже если фильм не смотрели.

Я включил его чисто фоном, а потом поймал себя на том, что уже минуту сижу и слушаю не девчонок, а телефон. Потому что этот бит, эти низкие «бум-бум» в начале трека ультра выдала так, как смартфоны в моей жизни ещё не выдавали. Нет, понятно, что Nokia 6233, которая была у меня в восьмом классе, звучала жирнее. Но таких телефонов сейчас не делают.

Но тот самый сабвуфер, который форсит POCO, работает. Добавьте сюда два стереодинамика и настройку от Bose с профилями Dynamic и Balanced — и получится совсем хорошо. Ультра громче, объёмнее и сочнее, чем Пура, причём заметно, а не «если прислушаться». Появились низы, которых у смартфонов обычно нет в принципе. Я потом специально положил оба телефона рядом и включил тот же ролик: на Пуре бит просто есть, на ультре он ощущается. Разницу слышно с первой секунды, тут я ничего не преувеличиваю.

Но дальше я задал себе вопрос, на который так и не нашёл ответа: а куда мне этот звук, собственно, деть? Ну послушал я один раз красивых казашек, порадовался. А потом? Рилсы в ленте? Там хватит любого динамика, сабвуфер в них не заметен. Фильмы и сериалы? Их я смотрю раз в год, когда лечу в отпуск, да и то в наушниках, потому что рядом всегда кто-то есть.

Музыку вслух с телефона? Пару раз в год, на кухне или в бане, и там колонка за две тысячи всё равно громче. Получается, самая заметная физически штука в F9 Ultra — та, которой в моей жизни просто некуда приложиться. Это не минус, звук правда хороший. Но платить за него отдельно я бы не стал.

Батарея: не двое суток, извините

Зато пока я гонял музыку, рилсы и зум, стало понятно, как ультра относится к батарее. А относится она к ней, скажем так, очень экономично. 8050 мА*ч — это, на минуточку, почти вдвое больше, чем у моей Пуры с её 4900, и в первые дни я ловил себя на том, что просто перестал смотреть на процент заряда. Отвык.

По факту, «двое суток», о которых пишут в других обзорах, смартфон не просто выживает, а прямо живет. Вот вам простой пример на скринах ниже: это я зарядил его вчера вечером. Время, думаю, увидите сами.

А в нормальный рабочий день — навигатор, мессенджеры, камера, музыка, тот самый зум на прогулке он не просто доживает до вечера, а приходит к нему с огромным запасом, так что утром ты не думаешь, куда бы приткнуться с зарядкой. Для меня это ровно то, чего я ждал. Ну а если у вас телефон в руках с утра до ночи, вот этот запас и есть причина брать именно её, а не F9 Pro с его 6330 мА*ч.

Ну а когда батарея всё-таки садится, в дело идёт та самая зарядка из коробки на 100 Вт, до которой я обещал дойти. За полчаса она заливает примерно 70%, полностью — чуть меньше часа, и это при таком объёме. Аккумулятор тут кремний-углеродный, что это даёт, мы разбирали отдельно. Есть и беспроводная на 50 Вт, чего в этой цене вообще не бывает.

Тут, кстати, совсем смешно вышло. Проверить этот режим дома у меня возможности не было. Но была возможность сделать это в машине. Благо сейчас почти в любом «китайце» с завода идёт зарядка на те самые 50 Вт. Поэтому, когда я положил аппарат на площадку в машине, она схватилась сразу и за поездку до центра смартфон зарядился больше чем на половину. Да, на зарядку он отправился не с нулем в запасе. Но все равно понравилось. Пожалуй, даже больше чем проводная зарядка.

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Про процессор, и почему я просил запомнить цену

Раз уж мы у розетки, скажу и про нагрев. За всё время ультра у меня ощутимо нагрелась один-единственный раз — в машине, в навигаторе, и при этом она ещё и заряжалась, так что кто именно грел, чип или зарядка, я так и не понял. В остальное время — камера, зум, музыка, мессенджеры — она оставалась ровно комнатной. В игры я не играю, поэтому про троттлинг под долгой нагрузкой своего мнения не имею, а на чужие цифры ссылаться не буду, у нас на этот случай есть Герман с бенчмарками.

И вот тут самое время вспомнить про цену, которую я просил держать в голове. Чип в ультре — Snapdragon 8 Elite Gen 5. Тот же, что стоит, скажем, в Galaxy S26 Ultra, то есть буквально самый быстрый процессор на Android на сегодня.

Чтобы не быть голословным, вот цифры. По заявлениям производителя, в AnTuTu POCO F9 Ultra набирает более 4 миллионов баллов, что даже немного больше, чем у Galaxy S26 Ultra. То есть телефон дешевле 60 тысяч на бумаге оказывается даже быстрее телефона за 100+. Так ли это? Ну, почти. Мои тесты показали, что за 3,8 миллиона очков аппарат не выходит.

Не то чтобы я как-то это почувствовал, но история непонятная. Возможно, тестировать нужно было на холодную, а я это делал после примерно 20 минут на беспроводной зарядке в машине, из-за чего аппарат немного нагрелся. Не знаю. Но по мне — так даже честнее.

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Одна вещь, к которой я так и не привык

И вот когда всё было настроено, приложения перенесены, будильники восстановлены, на телефон посыпались первые уведомления. И тут я познакомился с вибрацией.

Она тут ядрёная и не очень приятная. Даже какая-то надрывная. После мягкого и точного мотора Хуавея каждое уведомление первое время ощущалось как тычок в плечо. Понимаю, что это вкусовщина: кому-то, наоборот, нравится, когда телефон чувствуется в кармане. Но я вас предупредил.

Ну и, чтобы всё было в одном месте, характеристики.

Характеристика POCO F9 Ultra Экран 6,9″, AMOLED, 2608×1200, 416 ppi Частота обновления до 185 Гц (в системе 60/120) Яркость до 10 000 нит (пик), ~1280 нит при полной заливке Защита экрана Gorilla Glass 7i Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256, 16/512, 16 ГБ/1 ТБ; LPDDR5X, UFS 4.1 Основная камера 200 Мп, 1/1,56″, f/1.68, OIS Телефото 50 Мп, перископ, 5x (114 мм), OIS Сверхширокоугольная 50 Мп, без автофокуса Фронтальная 32 Мп Видео 8K/30, 4K/60, HDR10+ Батарея 8050 мА*ч, кремний-углеродная Зарядка 100 Вт проводом (блок в комплекте), 50 Вт беспроводная, реверсивная 27/22,5 Вт Звук 2.1, стерео + сабвуфер, Sound by Bose Сканер отпечатков ультразвуковой, в экране Связь 5G, eSIM + 2 nano-SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт Защита IP68 Вес 235 г Цвета Black, Dark Cherry ОС Android 16, HyperOS 3; 4 обновления ОС, 6 лет патчей Цена в России от 55 000 ₽ (Ozon), от 59 000 ₽ (AliExpress) за 12/256

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Так прав ли Герман

Возвращаюсь к тому, с чего начал. Герман Вологжанин назвал F9 Ultra лучшим смартфоном в своей цене, и, знаете, в целом я с ним согласен. Меньше чем за 60 тысяч вы получаете самый быстрый чип на Android, перископ, который у Samsung стоит от 100 тысяч, батарею на 8050 мА*ч, беспроводную зарядку на 50 Вт и сабвуфер, которого на рынке нет вообще больше ни у кого. Плюс сканер, про который никто не пишет, а он лучший из всех, что у меня были.

Претензии у меня только к маркетингу: 185 Гц вы не увидите, ну и вибрация — это прямо танковый пулемёт какой-то. Но к самому телефону — ни одной серьёзной.

Так кому брать? Да всем. Тут не будет рассуждений о том, что F9 Ultra — смартфон исключительно для тех, кто снимает и кому нужен зум. Этот аппарат подойдёт буквально любому, потому что он классный, стильный, хорошо снимает и быстро заряжается. Если же 6,9 дюйма для вас много — есть POCO F9 Pro, он на 7-10 тысяч дешевле и на 13 граммов легче. Правда, перископа там нет, и вот конкретно за него я бы доплатил.

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Ну, а я остаюсь на F9 Ultra. Не потому, что он без изъянов. А потому, что сканер, который срабатывает с первого раза, зум, которым можно читать вывески через квартал, и мощность, про которую просто забываешь, потому что смартфон тупо летает, в моей жизни случаются не каждый день. Так что нет, Герман не ошибся. И если бы я выбирал сейчас, взял бы эту ультру снова. И скорее всего, на Ozon.