OnePlus 15 подешевел до исторического минимума, и это не единственная модель, которая сейчас стоит слишком мало относительно своей стартовой цены. В подборке рекордно подешевевших смартфонов 2026 года есть и другие интересные варианты. Но смартфон OnePlus 15 заслуживает отдельного разговора: это один из самых сбалансированных флагманов года, который теперь можно купить за цену среднего класса. Анализирую все варианты покупки честно — с ценами, пошлинами и нюансами.

Почему OnePlus 15 — лучший флагман 2026 года

Смартфон OnePlus 15 завоевал репутацию одного из лучших флагманов 2026 года не случайно. Это редкий случай, когда производитель не срезал углы ни в одном ключевом параметре.

Главный аргумент — баланс. Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый мощный мобильный чип на сегодня. Батарея 7300 мАч с зарядкой 120 Вт заряжается с нуля примерно за 35 минут и держит два дня при умеренном использовании. Тройная камера OnePlus 15 представлена тремя модулями по 50 МП, два из которых с OIS. OxygenOS — одна из самых чистых и быстрых оболочек на Android без мусора и рекламы.

Характеристики OnePlus 15 Экран 6.78 дюйма, AMOLED (2772×1272), 1-165 Гц Основная камера 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256 или 16/512 ГБ Аккумулятор 7300 мАч Зарядка 120 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

Среди китайских флагманов 2026 года OnePlus 15 выделяется именно этим балансом: нет откровенно слабых мест. У других есть камера, но слабее батарея. Или наоборот. Здесь — все на уровне. Именно поэтому его и называют культовым.

Самая низкая цена OnePlus 15 в 2026 году

Самый дешевый вариант — китайская версия OnePlus 15, перепрошитая на глобальную прошивку. На AliExpress она стоит 39 265 рублей за конфигурацию 12/256 ГБ с доставкой из Китая. К этой сумме прибавляется таможенная пошлина 3 861 рублей — итого 43 126 рублей. Для сравнения: OnePlus 15 в России в официальной рознице стоит 74 499 рублей. Разница — более 31 000 рублей.

Что важно знать про этот вариант. Прошивка OnePlus 15 в китайской версии заменена на глобальную: Google-сервисы работают, интерфейс на русском, российские приложения устанавливаются без проблем. Но есть один существенный нюанс: поддержки eSIM нет. Если эта функция вам нужна (например, для рабочего номера или при поездках за рубеж), данный вариант не подойдет. Для тех, кто пользуется только физической SIM-картой, ограничение несущественное.

Также прочитайте, в чем разница между версиями OnePlus 15, там разобрано подробно по каждому параметру.

Где купить глобальную версию OnePlus 15

Если eSIM нужна или принципиально важна именно заводская глобальная версия OnePlus 15 — на AliExpress она тоже есть, но дороже.

OnePlus 15 Global с доставкой из Китая стоит 48 712 рублей за 12/256 ГБ. Таможенная пошлина составит 4 463 рублей — итого 53 175 рублей. Это на 10 000 рублей дороже китайской версии, но вы получаете заводскую оболочку без перепрошивки, полноценную поддержку eSIM и оригинальный серийный номер.

Купить OnePlus 15 Global с доставкой из Китая выгоднее, чем в российской рознице, — разница около 19 000 рублей. При этом сам смартфон идентичен тому, что продается в европейских магазинах.

Где выгодно купить OnePlus 15 в России

Есть вариант без пошлины и с более быстрой доставкой. Купить OnePlus 15 в России через AliExpress можно у продавцов, которые хранят товар на российских складах. В этом случае телефон OnePlus 15 стоит 54 487 рублей за 12/256 ГБ. Пошлина не начисляется, доставка занимает 2-5 дней вместо 2-3 недель.

Цена будет чуть выше, чем при заказе из Китая с учетом пошлины, но без ожидания и без риска задержки на таможне. Для тех, кто хочет получить смартфон быстро и не разбираться с таможенным оформлением — это оптимальный вариант. OnePlus 15 в Москве и других крупных городах через этих продавцов приходит особенно быстро.

Купить OnePlus 15 в Москве с доставкой на следующий день реально именно через этот вариант. Продавцов с российскими складами легко найти по фильтру «Доставка из России» в поиске AliExpress.

Какой OnePlus 15 лучше купить

Берите китайскую версию за 43 126 рублей, если:

не пользуетесь eSIM и не планируете;

готовы подождать доставку из Китая 2-3 недели;

хотите максимальную экономию (31 000 рублей относительно официальной цены).

Берите глобалку с доставкой из России за 54 487 рублей, если:

нужна поддержка eSIM;

хотите заводскую прошивку без перепрошивки;

важна быстрая доставка без ожидания.

Берите глобалку с доставкой из Китая за 53 175 рублей, если:

нужна глобалка, но готовы подождать ради небольшой экономии относительно российского склада.

Мой личный выбор из этих трех — китайская версия за 43 126 рублей, если нет необходимости в eSIM. Разница в 10 000 рублей относительно глобалки при идентичных характеристиках слишком ощутима, чтобы ее игнорировать. Версии OnePlus 15 отличаются только прошивкой и наличием eSIM, а в реальном использовании разницы не замечаешь.