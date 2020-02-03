Десктопный режим является достаточно интересным нововведением во многих флагманских устройствах производителей. До недавнего времени лишь Samsung и Huawei могли предложить подобное решение на своих смартфонах, однако теперь к ним подключалась еще и LG. Вероятно, данный режим становится всё популярнее, и запрос у потребителей на его наличие в смартфонах имеется. Давайте же рассмотрим, что это за режим такой, чем он полезен, а у опытных пользователей и вовсе стоит поинтересоваться, используют ли они данную функцию или нет.

Десктопный режим — это такой режим, который позволяет использовать смартфон в качестве полноценного PC. Активируя его, оболочка смартфона адаптирует рабочий стол под использование больших дисплеев. Простыми словами, Android внешне превращается в Chrome OS/Windows/Mac OS.

Зачем нужен десктопный режим?

Он полезен в случае, если необходимо использовать смартфон для работы с Интернетом, документами. Простыми словами, если вам необходимо получить наибольшее удобство во время занятия своей профессиональной деятельностью. Десктопный режим способен заменить полноценный ноутбук в случае, если вы не работаете со специализированными Windows-программами типа Photoshop или Autocad.

Когда появился десктопный режим на смартфонах?

Впервые данная функция была представлена не с выходом Galaxy S8, а заметно раньше — вместе с выходом Motorola Atrix. Компания тогда выпустила к устройству специальный ноутбук с док-станцией, к которому можно было подключить смартфон. При этом сам ноутбук не имел какой-либо начинки и предлагал лишь клавиатуру и монитор. Выглядело все это дело следующим образом:

Удивительно, но даже тогда, с учетом крайне низкой производительности мобильных чипсетов, Motorola удалось создать неплохое решение. Просмотреть, как работал данный режим, можно на видеоролике ниже:

Замечу, что представлен смартфон был в далеком 2011 году. И лишь спустя 6 лет функция появилась на флагмане Samsung с выходом Galaxy S8 и называлась DeX. Компания выпустила специальную док-станцию DeX. Её можно было подключить к монитору по HDMI-кабелю, между тем она давала возможность смартфону заряжаться, так как оснащалась портом Type-C для зарядки телефона. Чтобы устройство не перегревалось при активном использовании данного режима и одновременной зарядки, в док-станцию был встроен небольшой кулер, который даже при максимальных оборотах практически не слышно. Станция предлагала два порта USB для подключения клавиатуры, мыши, жесткого диска или флешки — корейцы пользователей особо не ограничивали.

С выходом Galaxy S9 Samsung представила обновленную док-станцию, которая стала заметно компактнее и вместе с ней смартфон можно было использовать в качестве трекпада.

Когда появился Galaxy S10, Samsung пошла еще дальше и полностью отказалась от док-станции, представив лишь провод для подключения телефона по HDMI к монитору. Такое решение позволило более гибко использовать смартфон с мониторами. Например, вот так:

DeX является одной из главный маркетинговых фишек в случае с линейкой Note.

Что же с Huawei? Китайцы после выхода DeX в 2017 году представили режим EMUI Desktop Mode. Он не требовал каких-либо док-станций и сразу подключал телефон к монитору по кабелю Type-C — HDMI. До этого Samsung додумалась лишь спустя два года в 2019 году с выходом Galaxy S10.

В Сети можно найти немало сравнений DeX с EMUI:

Как и Galaxy S10, смартфоны Huawei с поддержкой десктопного режима могут выступать в качестве трекпада, и это очень удобно, если учесть, что на рынке попросту нет качественных трекпадов, кроме решения от Apple, которое к тому же стоит 12 тысяч рублей.

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Теперь давайте посмотрим на то, что нам предлагает LG. В недавнем обновлении собственных аппаратов она предложила пользователям встроенный в Android 10 десктопный режим, однако это пока экспериментальная функция и недоступна обычным пользователям Android, но доступна владельцам телефонов LG.

Стоит отметить, что реализация получилась довольно неплохой, а один из авторов AndroidPolice, ссылаясь на собственные источники, заявил, что компания в 2021 году планирует выпустить складной LG V70, который в открытом состоянии получит дисплей, диагональ которого превысит 10 дюймов. В этом случае использование такого режима станет неплохим способом предложить настоящий лэптоп с габаритами смартфона.

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