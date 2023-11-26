Появился ли смартфон круче POCO X3 Pro? Да, но выпустила его не Xiaomi

Телефон POCO X3 Pro, вышедший весной 2021 года, произвел настоящий фурор. Всего за 20-25 тысяч рублей суббренд Xiaomi предложил устройство на мощнейшем процессоре Snapdragon 860, попутно обвесив модель кучей дополнительных плюшек от 120-герцового экрана до редких в этом сегменте стереодинамиков. Смартфон стал невероятно популярным, но следующее поколение похоронило все достижения убийцы флагманов. С тех пор многие из нас продолжают считать, будто невозможно найти что-то лучше POCO X3 Pro. Однако в действительности существует пара недорогих мощных смартфонов, вот только выпустила их не Xiaomi.
Содержание
POCO X3 Pro в 2023 году
Сначала разберемся, как чувствует себя POCO X3 Pro в 2023 году на фоне современных моделей, чтобы понять, чего ему не хватает для поддержания статуса лучшего недорого смартфона. .
|Характеристики
|POCO X3 Pro
|Экран
|6,67 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц
|Основная камера
|48 + 8 + 2 + 2 МП
|Фронтальная камера
|20 МП
|Процессор
|Snapdragon 860
|Память
|6/128 или 8/256 ГБ
|Аккумулятор
|5160 мАч
|Зарядка
|33 Вт
|Цена на старте продаж
|23 990 ₽
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К процессору Snapdragon 860 нет никаких вопросов. Он набирает почти 600 тысяч баллов в AnTuTu и тянет большинство игр за исключением Genshin Impact на максимальных настройках графики со стабильным фреймрейтом 60 fps. Да, к началу 2024 года появились намного более мощные чипы (например, процессор Snapdragon 8 Gen 3, набирающий 2 миллиона баллов в AnTuTu), но смартфоны на них стоят несоизмеримо больше, что объясняется общемировой инфляцией и усилением доллара.
А вот дальше начинаются вопросы. В 2023 году IPS-экран, пускай и с частотой обновления 120 Гц, в смартфоне среднего класса — это уже прошлый век. У него скромный запас яркости, высокое энергопотребление и засветы по краям, особенно заметные на белом и черном фоне.
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Еще одна претензия — камеры. Конечно, процессор Snapdragon 860 вытягивает максимум из 48-мегапиксельной Sony IMX582, но с размером сенсора 1/2.0″ и без оптической стабилизации смартфон POCO X3 Pro фотографирует на уровне современных моделей за 15-20 тысяч. Не плохо, но и не сногсшибательно.
Сравнение POCO X3 Pro и POCO X5 Pro
POCO X4 Pro получился настолько неудачным, что о нем даже как-то вспоминать не хочется. А вот смартфон POCO X5 Pro, вышедший в 2023 году, кажется достойной заменой «трешки». Но как все на самом деле?
|Характеристики
|POCO X5 Pro
|Экран
|6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
|Основная камера
|108 + 8 + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Snapdragon 778G
|Память
|6/128 или 8/256 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|67 Вт
|Цена на старте продаж
|28 990 ₽
У телефона POCO X5 Pro действительно круче экран, а основная камера делает более четкие снимки при плохом освещении. Впрочем, по остальным параметрам никакого прогресса нет. Особенно обескураживает процессор Snapdragon 778G. Да, это хороший и энергоэффективный чип, набирающий около 550 тысяч баллов в AnTuTu, но ведь старый POCO X3 Pro был мощнее!
Плюс ко всему новинка получила менее быстрый накопитель стандарта UFS 2.2 (вместо UFS 3.1 у предшественника), фронталку попроще и не особо быструю зарядку, а при этом цена выросла на 5 тысяч рублей. Так себе апгрейд за 2 года с момента выхода POCO X3 Pro, не правда ли?
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Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro
Других достойных смартфонов Xiaomi за 20-25 тысяч рублей, которые могли бы тягаться по уровню производительности с POCO X3 Pro, сейчас нет. Но есть устройства других брендов. Например, телефон Infinix GT 10 Pro.
|Характеристики
|Infinix GT 10 Pro
|Экран
|6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
|Основная камера
|108 + 2 + 2 МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|Процессор
|Dimensity 8050
|Память
|8/256 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|45 Вт
Судите сами: AMOLED-экран с пониженным коэффициентом ШИМ и встроенным сканером отпечатков, камера на 108 МП, 256 ГБ памяти в базовой версии, поддержка зарядки в обход аккумулятора, а главное — процессор Dimensity 8050. Он набирает 800 тысяч баллов в AnTuTu, демонстрируя на 30% более высокую производительность в сравнении со Snapdragon 860.
Несмотря на то, что Infinix GT 10 Pro — редкий смартфон, который действительно лучше POCO X3 Pro, стоит он примерно 22 500 ₽. Именно столько за него просят на Яндекс Маркете по промокоду BEST10, действующему до 27 ноября. Так чем вам не альтернатива POCO X3 Pro? Отличный вариант для замены старичка!
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Стильный смартфон TECNO Camon 20 Pro 5G
Еще один смартфон, способный заменить POCO X3 Pro, — TECNO Camon 20 Pro 5G. Он, как и Infinix GT 10 Pro, работает на процессоре Dimensity 8050, но от устройства TECNO мы получаем более сдержанный дизайн и упор в камере не на мегапиксели, а на оптическую стабилизацию изображения.
|Характеристики
|TECNO Camon 20 Pro 5G
|Экран
|6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
|Основная камера
|64 (OIS) + 2 + 2 МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|Процессор
|Dimensity 8050
|Память
|8/256 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|33 Вт
Цена TECNO Camon 20 Pro 5G сейчас составляет 24 990 ₽. И это тоже отличное предложение для смартфона, который мощнее POCO X3 Pro, имеет более крутую камеру и более сочный экран. Слегка разочаровать может разве что отсутствие сверхширика. Но давайте зададим себе вопрос: как часто мы фотографируем на любую другую камеру кроме основной?