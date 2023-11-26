Появился ли смартфон круче POCO X3 Pro? Да, но выпустила его не Xiaomi

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Герман Вологжанин

Телефон POCO X3 Pro, вышедший весной 2021 года, произвел настоящий фурор. Всего за 20-25 тысяч рублей суббренд Xiaomi предложил устройство на мощнейшем процессоре Snapdragon 860, попутно обвесив модель кучей дополнительных плюшек от 120-герцового экрана до редких в этом сегменте стереодинамиков. Смартфон стал невероятно популярным, но следующее поколение похоронило все достижения убийцы флагманов. С тех пор многие из нас продолжают считать, будто невозможно найти что-то лучше POCO X3 Pro. Однако в действительности существует пара недорогих мощных смартфонов, вот только выпустила их не Xiaomi.

Появился ли смартфон круче POCO X3 Pro? Да, но выпустила его не Xiaomi. Легендарный смартфон, которому сложно, но можно найти замену. Фото: GSMArena Official. Фото.

Легендарный смартфон, которому сложно, но можно найти замену. Фото: GSMArena Official

POCO X3 Pro в 2023 году

Сначала разберемся, как чувствует себя POCO X3 Pro в 2023 году на фоне современных моделей, чтобы понять, чего ему не хватает для поддержания статуса лучшего недорого смартфона. .

ХарактеристикиPOCO X3 Pro
Экран6,67 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц
Основная камера48 + 8 + 2 + 2 МП
Фронтальная камера20 МП
ПроцессорSnapdragon 860
Память6/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор5160 мАч
Зарядка33 Вт
Цена на старте продаж23 990 ₽

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К процессору Snapdragon 860 нет никаких вопросов. Он набирает почти 600 тысяч баллов в AnTuTu и тянет большинство игр за исключением Genshin Impact на максимальных настройках графики со стабильным фреймрейтом 60 fps. Да, к началу 2024 года появились намного более мощные чипы (например, процессор Snapdragon 8 Gen 3, набирающий 2 миллиона баллов в AnTuTu), но смартфоны на них стоят несоизмеримо больше, что объясняется общемировой инфляцией и усилением доллара.

POCO X3 Pro в 2023 году. У POCO X3 Pro все еще высокий запас производительности. Фото: «о том о сём». Фото.

У POCO X3 Pro все еще высокий запас производительности. Фото: «о том о сём»

А вот дальше начинаются вопросы. В 2023 году IPS-экран, пускай и с частотой обновления 120 Гц, в смартфоне среднего класса — это уже прошлый век. У него скромный запас яркости, высокое энергопотребление и засветы по краям, особенно заметные на белом и черном фоне.

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Еще одна претензия — камеры. Конечно, процессор Snapdragon 860 вытягивает максимум из 48-мегапиксельной Sony IMX582, но с размером сенсора 1/2.0″ и без оптической стабилизации смартфон POCO X3 Pro фотографирует на уровне современных моделей за 15-20 тысяч. Не плохо, но и не сногсшибательно.

Сравнение POCO X3 Pro и POCO X5 Pro

Сравнение POCO X3 Pro и POCO X5 Pro. POCO X5 Pro недалеко ушел от своего предшественника. Фото: РОМАНЫЧ. Фото.

POCO X5 Pro недалеко ушел от своего предшественника. Фото: РОМАНЫЧ

POCO X4 Pro получился настолько неудачным, что о нем даже как-то вспоминать не хочется. А вот смартфон POCO X5 Pro, вышедший в 2023 году, кажется достойной заменой «трешки». Но как все на самом деле?

ХарактеристикиPOCO X5 Pro
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 778G
Память6/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт
Цена на старте продаж28 990 ₽

POCO X5 Pro в России

У телефона POCO X5 Pro действительно круче экран, а основная камера делает более четкие снимки при плохом освещении. Впрочем, по остальным параметрам никакого прогресса нет. Особенно обескураживает процессор Snapdragon 778G. Да, это хороший и энергоэффективный чип, набирающий около 550 тысяч баллов в AnTuTu, но ведь старый POCO X3 Pro был мощнее!

POCO X5 Pro на AliExpress

Плюс ко всему новинка получила менее быстрый накопитель стандарта UFS 2.2 (вместо UFS 3.1 у предшественника), фронталку попроще и не особо быструю зарядку, а при этом цена выросла на 5 тысяч рублей. Так себе апгрейд за 2 года с момента выхода POCO X3 Pro, не правда ли?

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Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro

Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro. А вот этот смартфон уже во всем превосходит POCO X3 Pro. Фото: GSMArena Official. Фото.

А вот этот смартфон уже во всем превосходит POCO X3 Pro. Фото: GSMArena Official

Других достойных смартфонов Xiaomi за 20-25 тысяч рублей, которые могли бы тягаться по уровню производительности с POCO X3 Pro, сейчас нет. Но есть устройства других брендов. Например, телефон Infinix GT 10 Pro.

ХарактеристикиInfinix GT 10 Pro
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 2 + 2 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорDimensity 8050
Память8/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка45 Вт

Судите сами: AMOLED-экран с пониженным коэффициентом ШИМ и встроенным сканером отпечатков, камера на 108 МП, 256 ГБ памяти в базовой версии, поддержка зарядки в обход аккумулятора, а главное — процессор Dimensity 8050. Он набирает 800 тысяч баллов в AnTuTu, демонстрируя на 30% более высокую производительность в сравнении со Snapdragon 860.

Купить Infinix GT 10 Pro

Несмотря на то, что Infinix GT 10 Pro — редкий смартфон, который действительно лучше POCO X3 Pro, стоит он примерно 22 500 ₽. Именно столько за него просят на Яндекс Маркете по промокоду BEST10, действующему до 27 ноября. Так чем вам не альтернатива POCO X3 Pro? Отличный вариант для замены старичка!

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Стильный смартфон TECNO Camon 20 Pro 5G

Стильный смартфон TECNO Camon 20 Pro 5G. Этот смартфон станет достойной заменой POCO X3 Pro. Фото: SuperSaf. Фото.

Этот смартфон станет достойной заменой POCO X3 Pro. Фото: SuperSaf

Еще один смартфон, способный заменить POCO X3 Pro, — TECNO Camon 20 Pro 5G. Он, как и Infinix GT 10 Pro, работает на процессоре Dimensity 8050, но от устройства TECNO мы получаем более сдержанный дизайн и упор в камере не на мегапиксели, а на оптическую стабилизацию изображения.

ХарактеристикиTECNO Camon 20 Pro 5G
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера64 (OIS) + 2 + 2 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорDimensity 8050
Память8/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка33 Вт

Купить TECNO Camon 20 Pro 5G

Цена TECNO Camon 20 Pro 5G сейчас составляет 24 990 ₽. И это тоже отличное предложение для смартфона, который мощнее POCO X3 Pro, имеет более крутую камеру и более сочный экран. Слегка разочаровать может разве что отсутствие сверхширика. Но давайте зададим себе вопрос: как часто мы фотографируем на любую другую камеру кроме основной?

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