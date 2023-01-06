Правда ли, что OnePlus 11 — лучший смартфон 2023 года? Спойлер: он даже круче Xiaomi 13

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Герман Вологжанин 0

В прошлом году компания OnePlus удивила своих поклонников, отказавшись от выпуска OnePlus 10. А потому выбор был ограничен дорогим OnePlus 10 Pro и урезанным по всем фронтам OnePlus 10T. Но этот год производитель начал как положено, представив новый смартфон OnePlus 11 — оптимальное соотношение цены и характеристик, которое заставляет приглядеться к себе даже любителям «прошек» и фанатам устройств других брендов, включая тех, кто уже собирается купить Xiaomi 13. Посмотрим, чем интересна новинка и разберемся, какой OnePlus купить в 2023 году.

Правда ли, что OnePlus 11 — лучший смартфон 2023 года? Спойлер: он даже круче Xiaomi 13. OnePlus 11 доступен в двух цветах. Фото.

OnePlus 11 доступен в двух цветах

Дизайн OnePlus 11

Начиная с прошлого года, дизайн смартфонов OnePlus стал слишком вызывающим. Однако, если вы думаете, будто OnePlus 10 Pro — верх безвкусицы, то OnePlus 11 еще сильнее сможет нарушить ваш конвенциональный подход к представлению о том, как должен выглядеть блок камеры. На задней панели устройства красуется здоровенная шайба, наезжающая на правый торец. Выглядит композиция неоднозначно, но, по-моему, смартфон TECNO Phantom X2 Pro в плане необычного оформления камеры OnePlus переплюнуть не удалось.

Дизайн OnePlus 11. Так выглядит зеленый OnePlus 11 в реальной жизни. Фото.

Так выглядит зеленый OnePlus 11 в реальной жизни

В остальном же перед нами классический моноблок с довольно внушительными размерами (163,1х74,1х8,53 мм) и весом (205 г), выполненный из привычных для флагманского сегмента материалов: стекла и алюминия. Смартфон доступен в матовом черном и глянцевом зеленом цвете.

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Характеристики OnePlus 11

Безусловно, внешний вид OnePlus 11 вызывает противоречивые эмоции, которые, впрочем, схлынут через пару-тройку месяцев, так как к новому дизайну всегда нужно привыкать. А вот характеристики OnePlus 11 смело можно назвать бескомпромиссными. Сразу и не догадаешься, в чем здесь подвох.

ХарактеристикаЗначение
Экран6,7 дюйма, AMOLED (3216х1440), 1-120 Гц
Основная камера50 МП (OIS) + 48 МП + 32 МП (OIS)
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память12/256, 16/256 или 16/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка100 Вт

Впервые для версии без приставки «Pro» заявлен AMOLED-экран с разрешением выше 1080p. По сути, OnePlus 11 использует ту же LTPO-матрицу, что и OnePlus 10 Pro, которая автоматически меняет частоту обновления изображения в диапазоне от 1 до 120 Гц, подстраиваясь под отображаемый контент. При этом пиковая яркость достигает солидных 1300 нит, а дисплей защищает стекло Gorilla Glass Victus.

Характеристики OnePlus 11. Экран OnePlus 11 немного загнут по краям. Фото.

Экран OnePlus 11 немного загнут по краям

Отрадно, что в отличие от OnePlus 10T новинка получила исключительно полезные камеры. Помимо нового 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX890, чей физический размер составляет 1/1,56″, обращает на себя внимание сверхширокоугольная камера. Откровенно неудачный модуль Samsung JN1, знакомый по смартфону OnePlus 10 Pro, заменили на более качественный Sony IMX581, который за счет автофокусировки отлично справляется даже с макро-сценариями.

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Способен порадовать и телевик с высоким разрешением, но он обладает скромным 2-кратным приближением. В комбинации с кропом максимальный зум достигает 20х, ну а фронтальная камера OnePlus 11 — типичный глазок, свойственный недорогим смартфонам.

Характеристики OnePlus 11. Странное оформление камеры OnePlus 11 компенсируется возможностями сенсоров. Фото.

Странное оформление камеры OnePlus 11 компенсируется возможностями сенсоров

За производительность новинки отвечает свежий чипсет Snapdragon 8 Gen 2 — самое мощное решение на рынке мобильных процессоров, да к тому же и очень стабильное. В комбинации с оперативной памятью стандарта LPDDR5x и накопителя типа UFS 4.0 смартфон OnePlus 11 набирает в тесте AnTuTu 1 341 080 баллов. До презентации Redmi K60 Pro это был рекорд, а сейчас — просто отличный результат, подкрепляемый щедростью производителя, который даже в базовой версии устройства предлагает 12/256 ГБ памяти.

Наконец, пару слов о батарее. Внутри OnePlus 11 прячется аккумулятор на 5000 мАч. При помощи комплектного адаптера питания на 100 Вт он полностью заряжается за 25 минут. К сожалению, поддержка беспроводной зарядки не заявлена, а используемый стандарт USB — 2.0.

Где купить OnePlus 11

Где купить OnePlus 11. По соотношению цены и характеристик сейчас у OnePlus 11 нет конкурентов. Фото.

По соотношению цены и характеристик сейчас у OnePlus 11 нет конкурентов

Продажи OnePlus 11 стартовали в Китае, где в зависимости от версии памяти за смартфон просят:

  • 3 999 юаней (~ 39 500 ₽) — 12/256 ГБ;
  • 4 399 юаней (~ 43 500 ₽) — 16/256 ГБ;
  • 4 899 юаней (~ 48 500 ₽) — 16/512 ГБ.

Дата выхода OnePlus 11 на глобальный рынок — 7 февраля. Очевидно, что цена вырастет на 25-40%. А пока можно купить OnePlus 11 в китайской версии на AliExpress. Там стоимость новинки составляет почти 55 тысяч рублей. Дороговато, поэтому лучше дождаться снижения цены.

Купить OnePlus 11

Что касается проблем, связанных с покупкой китайской версии смартфона, то они отсутствуют. Во-первых, есть все необходимые для России диапазоны частот 4G и датчик NFC на борту, а оболочка ColorOS для внутреннего рынка Поднебесной характеризуется мультиязычностью.

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Какой OnePlus купить в 2023 году

Какой OnePlus купить в 2023 году. Прошлогодние флагманы OnePlus все еще продаются, но на фоне новинки они кажутся ее бледной тенью. Фото.

Прошлогодние флагманы OnePlus все еще продаются, но на фоне новинки они кажутся ее бледной тенью

Прошлый год компания начала с выпуска OnePlus 10 Pro — смартфона, испорченного горячим камнем Snapdragon 8 Gen 1. В конце лета появился OnePlus 10T на улучшенном Snapdragon 8+ Gen 1, которому чужды троттлинг и экстремальный нагрев, однако остальная начинка была урезана по всем фронтам. Единственное, что спасает прошлогодние флагманы на фоне нового смартфона OnePlus 11 — цена и наличие глобальной прошивки.

ХарактеристикаOnePlus 10TOnePlus 10 ProOnePlus 11
Экран6,7 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц, 950 нит6,7 дюйма, AMOLED (3216х1440), 1-120 Гц, 1300 нит6,7 дюйма, AMOLED (3216х1440), 1-120 Гц, 1300 нит
Основная камера50 МП (Sony IMX766, 1/1.56″, OIS)48 МП (Sony IMX789, 1/1.43″, OIS)50 МП (Sony IMX890, 1/1.56″, OIS)
Сверхширокоугольная камера8 МП (OmniVision OV08D, 1/4″, 120°, FF)50 МП (Samsung JN1, 1/2.76″, 150°, FF)48 МП (Sony IMX581, 1/2″, 115°, AF)
Телефото-камераНет8 МП (Omnivision OV08A10, 1/4.4″, зум 3.3x, OIS)32 МП (Sony IMX709, 1/2,74″, зум 2x, OIS)
Макро-камера2 МП (OmniVision OV02B10, 1/5″, FF)НетНет
Фронтальная камера16 МП (Samsung S5K3P9, 1/3″, FF)32 МП (Sony IMX615, 1/2.74″, FF)16 МП (Samsung S5K3P9, 1/3″, FF
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 1Snapdragon 8+ Gen 1Snapdragon 8 Gen 2
Минимальный объем памяти8/128 ГБ8/128 ГБ12/256 ГБ
Тип ОЗУLPDDR5LPDDR5LPDDR5x
Тип ПЗУUFS 3.1UFS 3.1UFS 4.0
Аккумулятор4800 мАч5000 мАч5000 мАч
Зарядка150 Вт80 Вт (50 Вт беспроводная)100 Вт
Текущая цена35 900 ₽43 500 ₽54 700 ₽

OnePlus 11 — прямой конкурент OnePlus 10 Pro. Новинка имеет под капотом более мощное и сбалансированное железо, сверхширик с меньшим углом захвата, но с автофокусировкой, и более качественный телевик (правда, со скромным зумом). С учетом текущего прайса смартфоны смотрятся равноценно, но как только стоимость поползет вниз (а это произойдет уже в феврале-марте), у прошлогоднего флагмана не останется шансов в сравнении OnePlus 10 Pro и OnePlus 11.

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OnePlus 10 Pro заточен на съемку фото и видео, OnePlus 10T — на производительность, а OnePlus 11 представляет из себя оптимальный баланс всех характеристик, пускай и по завышенной на первых порах цене. Ждем глобалку, а также положительное изменение стоимости, но, как бы то ни было, OnePlus 11 — громкая заявка на звание лучшего смартфона 2023 года, ведь в версии 12/256 ГБ за него просят столько же, сколько за Xiaomi 13 на 8/128 ГБ, у которого более скромные камеры, проще экран и меньше аккумулятор.

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