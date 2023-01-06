Правда ли, что OnePlus 11 — лучший смартфон 2023 года? Спойлер: он даже круче Xiaomi 13

В прошлом году компания OnePlus удивила своих поклонников, отказавшись от выпуска OnePlus 10. А потому выбор был ограничен дорогим OnePlus 10 Pro и урезанным по всем фронтам OnePlus 10T. Но этот год производитель начал как положено, представив новый смартфон OnePlus 11 — оптимальное соотношение цены и характеристик, которое заставляет приглядеться к себе даже любителям «прошек» и фанатам устройств других брендов, включая тех, кто уже собирается купить Xiaomi 13. Посмотрим, чем интересна новинка и разберемся, какой OnePlus купить в 2023 году.
Содержание
Дизайн OnePlus 11
Начиная с прошлого года, дизайн смартфонов OnePlus стал слишком вызывающим. Однако, если вы думаете, будто OnePlus 10 Pro — верх безвкусицы, то OnePlus 11 еще сильнее сможет нарушить ваш конвенциональный подход к представлению о том, как должен выглядеть блок камеры. На задней панели устройства красуется здоровенная шайба, наезжающая на правый торец. Выглядит композиция неоднозначно, но, по-моему, смартфон TECNO Phantom X2 Pro в плане необычного оформления камеры OnePlus переплюнуть не удалось.
В остальном же перед нами классический моноблок с довольно внушительными размерами (163,1х74,1х8,53 мм) и весом (205 г), выполненный из привычных для флагманского сегмента материалов: стекла и алюминия. Смартфон доступен в матовом черном и глянцевом зеленом цвете.
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Характеристики OnePlus 11
Безусловно, внешний вид OnePlus 11 вызывает противоречивые эмоции, которые, впрочем, схлынут через пару-тройку месяцев, так как к новому дизайну всегда нужно привыкать. А вот характеристики OnePlus 11 смело можно назвать бескомпромиссными. Сразу и не догадаешься, в чем здесь подвох.
|Характеристика
|Значение
|Экран
|6,7 дюйма, AMOLED (3216х1440), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 МП (OIS) + 48 МП + 32 МП (OIS)
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 2
|Память
|12/256, 16/256 или 16/512 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|100 Вт
Впервые для версии без приставки «Pro» заявлен AMOLED-экран с разрешением выше 1080p. По сути, OnePlus 11 использует ту же LTPO-матрицу, что и OnePlus 10 Pro, которая автоматически меняет частоту обновления изображения в диапазоне от 1 до 120 Гц, подстраиваясь под отображаемый контент. При этом пиковая яркость достигает солидных 1300 нит, а дисплей защищает стекло Gorilla Glass Victus.
Отрадно, что в отличие от OnePlus 10T новинка получила исключительно полезные камеры. Помимо нового 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX890, чей физический размер составляет 1/1,56″, обращает на себя внимание сверхширокоугольная камера. Откровенно неудачный модуль Samsung JN1, знакомый по смартфону OnePlus 10 Pro, заменили на более качественный Sony IMX581, который за счет автофокусировки отлично справляется даже с макро-сценариями.
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Способен порадовать и телевик с высоким разрешением, но он обладает скромным 2-кратным приближением. В комбинации с кропом максимальный зум достигает 20х, ну а фронтальная камера OnePlus 11 — типичный глазок, свойственный недорогим смартфонам.
За производительность новинки отвечает свежий чипсет Snapdragon 8 Gen 2 — самое мощное решение на рынке мобильных процессоров, да к тому же и очень стабильное. В комбинации с оперативной памятью стандарта LPDDR5x и накопителя типа UFS 4.0 смартфон OnePlus 11 набирает в тесте AnTuTu 1 341 080 баллов. До презентации Redmi K60 Pro это был рекорд, а сейчас — просто отличный результат, подкрепляемый щедростью производителя, который даже в базовой версии устройства предлагает 12/256 ГБ памяти.
Наконец, пару слов о батарее. Внутри OnePlus 11 прячется аккумулятор на 5000 мАч. При помощи комплектного адаптера питания на 100 Вт он полностью заряжается за 25 минут. К сожалению, поддержка беспроводной зарядки не заявлена, а используемый стандарт USB — 2.0.
Где купить OnePlus 11
Продажи OnePlus 11 стартовали в Китае, где в зависимости от версии памяти за смартфон просят:
- 3 999 юаней (~ 39 500 ₽) — 12/256 ГБ;
- 4 399 юаней (~ 43 500 ₽) — 16/256 ГБ;
- 4 899 юаней (~ 48 500 ₽) — 16/512 ГБ.
Дата выхода OnePlus 11 на глобальный рынок — 7 февраля. Очевидно, что цена вырастет на 25-40%. А пока можно купить OnePlus 11 в китайской версии на AliExpress. Там стоимость новинки составляет почти 55 тысяч рублей. Дороговато, поэтому лучше дождаться снижения цены.
Что касается проблем, связанных с покупкой китайской версии смартфона, то они отсутствуют. Во-первых, есть все необходимые для России диапазоны частот 4G и датчик NFC на борту, а оболочка ColorOS для внутреннего рынка Поднебесной характеризуется мультиязычностью.
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Какой OnePlus купить в 2023 году
Прошлый год компания начала с выпуска OnePlus 10 Pro — смартфона, испорченного горячим камнем Snapdragon 8 Gen 1. В конце лета появился OnePlus 10T на улучшенном Snapdragon 8+ Gen 1, которому чужды троттлинг и экстремальный нагрев, однако остальная начинка была урезана по всем фронтам. Единственное, что спасает прошлогодние флагманы на фоне нового смартфона OnePlus 11 — цена и наличие глобальной прошивки.
|Характеристика
|OnePlus 10T
|OnePlus 10 Pro
|OnePlus 11
|Экран
|6,7 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц, 950 нит
|6,7 дюйма, AMOLED (3216х1440), 1-120 Гц, 1300 нит
|6,7 дюйма, AMOLED (3216х1440), 1-120 Гц, 1300 нит
|Основная камера
|50 МП (Sony IMX766, 1/1.56″, OIS)
|48 МП (Sony IMX789, 1/1.43″, OIS)
|50 МП (Sony IMX890, 1/1.56″, OIS)
|Сверхширокоугольная камера
|8 МП (OmniVision OV08D, 1/4″, 120°, FF)
|50 МП (Samsung JN1, 1/2.76″, 150°, FF)
|48 МП (Sony IMX581, 1/2″, 115°, AF)
|Телефото-камера
|Нет
|8 МП (Omnivision OV08A10, 1/4.4″, зум 3.3x, OIS)
|32 МП (Sony IMX709, 1/2,74″, зум 2x, OIS)
|Макро-камера
|2 МП (OmniVision OV02B10, 1/5″, FF)
|Нет
|Нет
|Фронтальная камера
|16 МП (Samsung S5K3P9, 1/3″, FF)
|32 МП (Sony IMX615, 1/2.74″, FF)
|16 МП (Samsung S5K3P9, 1/3″, FF
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 1
|Snapdragon 8+ Gen 1
|Snapdragon 8 Gen 2
|Минимальный объем памяти
|8/128 ГБ
|8/128 ГБ
|12/256 ГБ
|Тип ОЗУ
|LPDDR5
|LPDDR5
|LPDDR5x
|Тип ПЗУ
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Аккумулятор
|4800 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|150 Вт
|80 Вт (50 Вт беспроводная)
|100 Вт
|Текущая цена
|35 900 ₽
|43 500 ₽
|54 700 ₽
OnePlus 11 — прямой конкурент OnePlus 10 Pro. Новинка имеет под капотом более мощное и сбалансированное железо, сверхширик с меньшим углом захвата, но с автофокусировкой, и более качественный телевик (правда, со скромным зумом). С учетом текущего прайса смартфоны смотрятся равноценно, но как только стоимость поползет вниз (а это произойдет уже в феврале-марте), у прошлогоднего флагмана не останется шансов в сравнении OnePlus 10 Pro и OnePlus 11.
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OnePlus 10 Pro заточен на съемку фото и видео, OnePlus 10T — на производительность, а OnePlus 11 представляет из себя оптимальный баланс всех характеристик, пускай и по завышенной на первых порах цене. Ждем глобалку, а также положительное изменение стоимости, но, как бы то ни было, OnePlus 11 — громкая заявка на звание лучшего смартфона 2023 года, ведь в версии 12/256 ГБ за него просят столько же, сколько за Xiaomi 13 на 8/128 ГБ, у которого более скромные камеры, проще экран и меньше аккумулятор.