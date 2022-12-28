Redmi K60 Pro — самый мощный смартфон начала 2023 года. Но я его не куплю

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Герман Вологжанин 0

Компания Xiaomi и ее суббренды продолжают штамповать новинки, будто не замечая, что год подходит к концу и пора бы уже сбавить обороты, дав перевести дух своим поклонникам. 27 декабря в Китае была представлена линейка Redmi K60, состоящая из трех моделей. Самое большое внимание приковано к смартфону Redmi K60 Pro — новому лидеру AnTuTu и, пожалуй, самому дешевому устройству на свежем флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2. Разберемся, чем примечательны новинки, и стоит ли их покупать сразу после анонса.

Redmi K60 Pro — самый мощный смартфон начала 2023 года. Но я его не куплю. Похоже, перед нами прообраз будущего POCO F5. Фото.

Похоже, перед нами прообраз будущего POCO F5

Redmi K60 — новый смартфон Xiaomi

Redmi K60 — новый смартфон Xiaomi. Блок камер Redmi K60 выглядит брутально, но среди них только основная заслуживает внимания. Фото.

Блок камер Redmi K60 выглядит брутально, но среди них только основная заслуживает внимания

Базовая модель серии — смартфон Redmi K60. Это аппарат из категории убийц флагманов. Он заметно дешевле недавно презентованного Xiaomi 13, но в некоторых аспектах превосходит его. Посмотрите на характеристики Redmi K60 и вам сразу все станет ясно.

ХарактеристикаЗначение
Экран6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера64 МП (OIS) + 8 МП + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 8+ Gen 1
Память8/128, 8/256, 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ
Аккумулятор5500 мАч
Зарядка67 Вт

Экран Redmi K60 выдает яркость до 1400 нит и обладает разрешением 2K, что является рекордом для суббренда Xiaomi. Возможно, именно поэтому производитель установил аккумулятор больше обычного: 5500 мАч. Также впервые для Redmi заявлена беспроводная зарядка, причем сразу на 30 Вт.

Redmi K60 — новый смартфон Xiaomi. Главной фишкой смартфона является его 12-битный экран с разрешением 2К и яркостью до 1400 нит. Фото.

Главной фишкой смартфона является его 12-битный экран с разрешением 2К и яркостью до 1400 нит

А вот с точки зрения камер все максимально скучно. В качестве основного сенсора используется OV64B40 от OmniVision, который установлен во многих недорогих смартфонах вроде Xiaomi 11 Lite 5G NE, а сверхширик и макро-модуль просто есть. Ждать от них хоть сколько-нибудь четких снимков можно только при идеальном освещении.

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Очевидно, что главным плюсом Redmi K60, как и всей линейки, является производительность. Базовая модель работает на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1 в комбинации с ОЗУ формата LPDDR5 и накопителем, выполненным по стандарту UFS 3.1. После выхода Snapdragon 8 Gen 2 это уже не самое мощное, но довольно сбалансированное решение, к которому пришлось обратиться, чтобы снизить цену Redmi K60:

  • 8/128 ГБ — 2 499 юаней (~ 25 000 ₽);
  • 8/256 ГБ — 2 699 юаней (~ 27 000 ₽);
  • 12/256 ГБ — 2 999 юаней (~ 30 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 3 299 юаней (~ 33 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 3 599 юаней (~ 36 000 ₽).

Купить Redmi K60 можно начиная с 31 декабря, но только в Китае. Не исключено, что в скором времени смартфон появится на AliExpress, где на первых порах он будет на 20-25% дороже.

Redmi K60E — хороший недорогой телефон

Redmi K60E — хороший недорогой телефон. У младшей модели немного отличается оформление блока камер. Фото.

У младшей модели немного отличается оформление блока камер

Помимо Redmi K60 на презентации нам показали удешевленную версию — смартфон Redmi K60E. Несмотря на внешнее сходство, а также наличие аналогичного экрана (правда, с яркостью до 1200 нит) и такого же емкого аккумулятора, внутри он сильно отличается от базовой модели. Но, возможно, кому-то характеристики Redmi K60E покажутся даже более сбалансированными.

ХарактеристикаЗначение
Экран6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера48 МП (OIS) + 8 МП + 2 МП
Фронтальная камера20 МП
ПроцессорDimensity 8200
Память8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5500 мАч
Зарядка67 Вт

Обращает на себя внимание новый чипсет Dimensity 8200, ставший наследником удачного Dimensity 8100, знакомого вам по POCO X4 GT и Xiaomi 12T без приставки «Pro». Это мощный камень, набирающий под миллион баллов в AnTuTu.

Redmi K60E — хороший недорогой телефон. Redmi K60E почти не уступает старшему брату, но стоит дешевле. Фото.

Redmi K60E почти не уступает старшему брату, но стоит дешевле

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Основная камера в виде 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX582 позаимствована еще от Redmi K20, который вышел в 2019 году, что немного обескураживает. Но цена Redmi K60E все объясняет:

  • 8/128 ГБ — 2 199 юаней (~ 22 000 ₽);
  • 8/256 ГБ — 2 399 юаней (~ 24 000 ₽);
  • 12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 26 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 2 799 юаней (~ 28 000 ₽).

В продажу этот недорогой телефон поступает одновременно с Redmi K60, то есть его можно будет приобрести уже 31 декабря.

Redmi K60 Pro — самый мощный смартфон

Redmi K60 Pro — самый мощный смартфон. В отличие от двух предыдущих моделей, «прошка» обзавелась лимитированной версией Champion Edition. Фото.

В отличие от двух предыдущих моделей, «прошка» обзавелась лимитированной версией Champion Edition

Рассказывая о смартфоне Redmi K60 Pro, ведущие презентации гордо заявили, что их аппарат поставил новый рекорд AnTuTu — 1 350 526 баллов. Такого результата удалось добиться за счет самого производительного чипсета на рынке Андроид-устройств (Snapdragon 8 Gen 2), оперативки стандарта LPDDR5x и накопителя UFS 4.0 (в версии на 128 ГБ используется UFS 3.1). Остальные характеристики Redmi K60 Pro выглядят следующим образом:

ХарактеристикаЗначение
Экран6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера50 МП (OIS) + 8 МП + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память8/128, 8/256, 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка120 Вт

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К сожалению, даже самая продвинутая модель в линейке не получила качественные сверхширик и макро-модуль, зато основную камеру Redmi K60 Pro подхватил у Xiaomi 13 (Sony IMX800). Также, в отличие от других представителей серии, емкость аккумулятора «прошки» составляет всего 5000 мАч, но с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. А теперь несколько слов о стоимости Redmi K60 Pro:

  • 8/128 ГБ — 3 299 юаней (~ 33 000 ₽);
  • 8/256 ГБ — 3 599 юаней (~ 36 000 ₽);
  • 12/256 ГБ — 3 899 юаней (~ 39 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 4 299 юаней (~ 43 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 4 599 юаней (~ 46 000 ₽).

Redmi K60 Pro оказался дешевле Xiaomi 13 на 700 юаней (~ 7 000 ₽). В то же время представитель серии Redmi имеет экран с более высоким разрешением, емкий аккумулятор и зарядку на 120 Вт, уступая полноценному флагману только в плане вспомогательных камер и материалов корпуса (пластиковая рамка вместо алюминиевой).

Стоит ли покупать Redmi K60

Стоит ли покупать Redmi K60. Redmi K60 Pro временно установил новый рекорд AnTuTu. Фото.

Redmi K60 Pro временно установил новый рекорд AnTuTu

Смартфоны серии Redmi K60 — идеальные устройства для тех, кто любит играть и хочет потреблять контент на одном из лучших экранов в индустрии, не испытывая проблем с автономностью. Слабая сторона новинок — камеры. Лишь Redmi K60 Pro в этом отношении способен продемонстрировать нечто большее, чем типичный представитель среднего класса.

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Но даже при полном соответствии вашим запросам торопиться доставать кошелек не стоит. Во-первых, на AliExpress новинки появятся только в начале 2023 года. Во-вторых, все модели серии имеют на борту китайскую прошивку с одним языком международного общения (английским) и не поддерживают важные для России диапазоны частот 4G (Band 7 и Band 20).

Хорошая новость заключается в том, что через несколько месяцев на рынке появятся международные аналоги Redmi K60, которые с высокой долей вероятности пополнят собой линейку POCO F5. Но и цены, если не брать в расчет скидки и специальные предложения, вырастут на 30-40% по сравнению с китайской версией.

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