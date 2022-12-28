Redmi K60 Pro — самый мощный смартфон начала 2023 года. Но я его не куплю

Компания Xiaomi и ее суббренды продолжают штамповать новинки, будто не замечая, что год подходит к концу и пора бы уже сбавить обороты, дав перевести дух своим поклонникам. 27 декабря в Китае была представлена линейка Redmi K60, состоящая из трех моделей. Самое большое внимание приковано к смартфону Redmi K60 Pro — новому лидеру AnTuTu и, пожалуй, самому дешевому устройству на свежем флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2. Разберемся, чем примечательны новинки, и стоит ли их покупать сразу после анонса.

Redmi K60 — новый смартфон Xiaomi

Базовая модель серии — смартфон Redmi K60. Это аппарат из категории убийц флагманов. Он заметно дешевле недавно презентованного Xiaomi 13, но в некоторых аспектах превосходит его. Посмотрите на характеристики Redmi K60 и вам сразу все станет ясно.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 64 МП (OIS) + 8 МП + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 8+ Gen 1 Память 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 67 Вт

Экран Redmi K60 выдает яркость до 1400 нит и обладает разрешением 2K, что является рекордом для суббренда Xiaomi. Возможно, именно поэтому производитель установил аккумулятор больше обычного: 5500 мАч. Также впервые для Redmi заявлена беспроводная зарядка, причем сразу на 30 Вт.

А вот с точки зрения камер все максимально скучно. В качестве основного сенсора используется OV64B40 от OmniVision, который установлен во многих недорогих смартфонах вроде Xiaomi 11 Lite 5G NE, а сверхширик и макро-модуль просто есть. Ждать от них хоть сколько-нибудь четких снимков можно только при идеальном освещении.

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Очевидно, что главным плюсом Redmi K60, как и всей линейки, является производительность. Базовая модель работает на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1 в комбинации с ОЗУ формата LPDDR5 и накопителем, выполненным по стандарту UFS 3.1. После выхода Snapdragon 8 Gen 2 это уже не самое мощное, но довольно сбалансированное решение, к которому пришлось обратиться, чтобы снизить цену Redmi K60:

8/128 ГБ — 2 499 юаней (~ 25 000 ₽);

8/256 ГБ — 2 699 юаней (~ 27 000 ₽);

12/256 ГБ — 2 999 юаней (~ 30 000 ₽);

12/512 ГБ — 3 299 юаней (~ 33 000 ₽);

16/512 ГБ — 3 599 юаней (~ 36 000 ₽).

Купить Redmi K60 можно начиная с 31 декабря, но только в Китае. Не исключено, что в скором времени смартфон появится на AliExpress, где на первых порах он будет на 20-25% дороже.

Redmi K60E — хороший недорогой телефон

Помимо Redmi K60 на презентации нам показали удешевленную версию — смартфон Redmi K60E. Несмотря на внешнее сходство, а также наличие аналогичного экрана (правда, с яркостью до 1200 нит) и такого же емкого аккумулятора, внутри он сильно отличается от базовой модели. Но, возможно, кому-то характеристики Redmi K60E покажутся даже более сбалансированными.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 48 МП (OIS) + 8 МП + 2 МП Фронтальная камера 20 МП Процессор Dimensity 8200 Память 8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 67 Вт

Обращает на себя внимание новый чипсет Dimensity 8200, ставший наследником удачного Dimensity 8100, знакомого вам по POCO X4 GT и Xiaomi 12T без приставки «Pro». Это мощный камень, набирающий под миллион баллов в AnTuTu.

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Основная камера в виде 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX582 позаимствована еще от Redmi K20, который вышел в 2019 году, что немного обескураживает. Но цена Redmi K60E все объясняет:

8/128 ГБ — 2 199 юаней (~ 22 000 ₽);

8/256 ГБ — 2 399 юаней (~ 24 000 ₽);

12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 26 000 ₽);

12/512 ГБ — 2 799 юаней (~ 28 000 ₽).

В продажу этот недорогой телефон поступает одновременно с Redmi K60, то есть его можно будет приобрести уже 31 декабря.

Redmi K60 Pro — самый мощный смартфон

Рассказывая о смартфоне Redmi K60 Pro, ведущие презентации гордо заявили, что их аппарат поставил новый рекорд AnTuTu — 1 350 526 баллов. Такого результата удалось добиться за счет самого производительного чипсета на рынке Андроид-устройств (Snapdragon 8 Gen 2), оперативки стандарта LPDDR5x и накопителя UFS 4.0 (в версии на 128 ГБ используется UFS 3.1). Остальные характеристики Redmi K60 Pro выглядят следующим образом:

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 50 МП (OIS) + 8 МП + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 или 16/512 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

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К сожалению, даже самая продвинутая модель в линейке не получила качественные сверхширик и макро-модуль, зато основную камеру Redmi K60 Pro подхватил у Xiaomi 13 (Sony IMX800). Также, в отличие от других представителей серии, емкость аккумулятора «прошки» составляет всего 5000 мАч, но с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. А теперь несколько слов о стоимости Redmi K60 Pro:

8/128 ГБ — 3 299 юаней (~ 33 000 ₽);

8/256 ГБ — 3 599 юаней (~ 36 000 ₽);

12/256 ГБ — 3 899 юаней (~ 39 000 ₽);

12/512 ГБ — 4 299 юаней (~ 43 000 ₽);

16/512 ГБ — 4 599 юаней (~ 46 000 ₽).

Redmi K60 Pro оказался дешевле Xiaomi 13 на 700 юаней (~ 7 000 ₽). В то же время представитель серии Redmi имеет экран с более высоким разрешением, емкий аккумулятор и зарядку на 120 Вт, уступая полноценному флагману только в плане вспомогательных камер и материалов корпуса (пластиковая рамка вместо алюминиевой).

Стоит ли покупать Redmi K60

Смартфоны серии Redmi K60 — идеальные устройства для тех, кто любит играть и хочет потреблять контент на одном из лучших экранов в индустрии, не испытывая проблем с автономностью. Слабая сторона новинок — камеры. Лишь Redmi K60 Pro в этом отношении способен продемонстрировать нечто большее, чем типичный представитель среднего класса.

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Но даже при полном соответствии вашим запросам торопиться доставать кошелек не стоит. Во-первых, на AliExpress новинки появятся только в начале 2023 года. Во-вторых, все модели серии имеют на борту китайскую прошивку с одним языком международного общения (английским) и не поддерживают важные для России диапазоны частот 4G (Band 7 и Band 20).

Хорошая новость заключается в том, что через несколько месяцев на рынке появятся международные аналоги Redmi K60, которые с высокой долей вероятности пополнят собой линейку POCO F5. Но и цены, если не брать в расчет скидки и специальные предложения, вырастут на 30-40% по сравнению с китайской версией.