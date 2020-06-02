Пять моих любимых смартфонов до 40 000 рублей

Цена смартфона это настолько растяжимое понятие, что она раскинулась от двух тысяч рублей до двухсот и даже больше. Каждый раз при покупке смартфона почти все задумываются, что же выбрать. Не касается это только фанатов какой-то конкретной марки, которые просто покупают новое устройство со своим любимым логотипом и прекрасно им пользуются до тех пор, пока не придет время что-то поменять. Для тех, кто не зацикливается на одном производителе, я подготовил эту подборку, в которую включил те устройства, которые считаю лучшими в своей категории. Кому-то она покажется стандартной, но ведь и смартфонов в ней не так много. При этом есть из чего выбрать, поэтому хочется поделиться своим мнением.

В этой статье я собрал пять смартфонов, которые заслуживают внимания. Они уже не новые и некоторые из них достаточно своеобразные, но не отметить то, что они крутые и стоят своих денег на все сто процентов, нельзя. Просто так уж сложился рынок, что прошлогодние устройства только чуть-чуть уступают новинкам, но стоят порой до двух раз дешевле. Хотя, некоторые производители понимают это и не спешат снижать цену. Особенно, если она и так изначально была не очень высокой.

OnePlus 7T — наверное, лучший OnePlus

На фоне OnePlus 8 прошлогодняя модель кажется очень крутой. Возможно, она выглядит даже более привлекательно. Этот смартфон вышел примерно полгода назад и поэтому купить его все еще можно, но цена уже стала существенно ниже.

OnePlus 7T можно сравнить даже не с ”восьмеркой”, а с ее Pro-версией. Так разница в цене будет еще более впечатляющей, но вы все равно получите дисплей с диагональю 6,55 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Тройная основная камера тоже будет хороша, а 8 ГБ оперативки только дополнят образ современного смартфона. Тем более, что до сих пор не все производители в этом ценовом сегменте предлагают такие характеристики.

А еще у него будет оболочка OxygenOS, которую многие считают лучшей. Я сам, если закрыть глаза на пару недочетов, очень ей доволен.

После выхода OnePlus 8, цена 7T снизилась примерно на 5000-10000 рублей в зависимости от продавца. Получится ли купить его намного дешевле? Не факт, но стареть все это время он точно будет.

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Возможно, скоро выйдет OnePlus Z, о котором было много слухов, но, скорее всего, он не будет конкурентом OnePlus 7T.

Realme X2 Pro — быстрый и не дорогой

Realme — это смартфон, который работает на операционной системе ColorOS, как у OPPO. Это не удивительно, учитывая его происхождение. Сравнивать его с OnePlus 7T сложно, так как они достаточно похожи по своим возможностям. Да и стоят они примерно одинаково.

Основная камера Realme X2 Pro имеет четыре модуля. Батарею установили емкостью 4 000 мАч с возможностью быстрой зарядки на 60 Вт. Диагональ дисплея составляет 6,5-дюймов и это AMOLED с частотой 90 Гц. Работоспособность всего этого обеспечивает мощнейший процессор Snapdragon 855 Plus.

Больше об этом телефоне сказать нечего. Он просто крут и приятно лежит в руке. Впрочем, если вам хочет подробно узнать о нем, можете сделать это из нашего обзора с примерами фотографий и подробным рассказом о самом устройстве.

Google Pixel 3a и 3a XL — одни из лучших

Что, если бы вы могли получить все крутые функции телефона Google Pixel менее, чем за примерно за 30 000 рублей. Оказывается, это возможно.

В прошлом году компания Google выпустила облегченную версию своего флагмана и припиской ”а”. Она сразу разорвала шаблоны (и не только) и дала возможность людям купить почти полноценный Google Pixel 3, о котором мы рассказывали ранее, но намного дешевле. Например, камера у ”бюджетника” иногда в сравнениях выдавала даже лучшие снимки, чем старший брат.

Мало того, что качество изображения является феноменальным для телефона среднего класса, вы также получаете Night Sight, Super Res Zoom, портретный режим и другие эксклюзивные функции Pixel.

Может быть есть смысл немного подождать, пока выйдет Google Pixel 4a, если мы этого вообще дождемся, но вряд ли цены сильно изменятся. Да и новинка пока доедет до наших прилавков, может сильно подорожать.

Google Pixel 3a выпускается в двух вариантах — 3а и 3а XL. Основными отличиями версии XL будет увеличеный с 5,6 до 6 дюймов дисплей и более емкая батарея — 3 700 мАч против 3 000 мАч. Работать оба смартфона будут на Snapdragon 670, а оперативной памяти будет 4 ГБ.

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Xiaomi Mi Note 10 — оказывается, это не так плохо

После того, как на прошлой неделе назвали официальную российскую цену Xiaomi Mi 10, я пересмотрел свое отношение к некоторым ее другим аппаратам. В то время, как основная серия Mi от Xiaomi смещается в сторону премиального сегмента рынка, серия Note по-прежнему предлагает крутые технологии по доступной цене.

Особенностью Mi Note 10 является камера на 108 Мп, которая обеспечивает неплохие результаты. Формально камер у смартфона целых пять, но я бы сказал, что полноценных только четыре. Так будет правильнее.

Несмотря на чипсет среднего уровня (Snapdragon 730G), Mi Note 10 по-прежнему выглядит очень неплохо. А еще у него есть разъем для наушников и многие утверждают, что он имеет отличную автономность, хотя я бы оценил ее, как чуть выше средней по рынку. Аккумулятор на 5 260 мАч это хорошо, но не только он определяет автономность.

Есть еще Poco F2 Pro, который находится на грани рассматриваемого ценового сегмента и стоит дороже Mi Note 10, но зато у него уже будет Snapdragon 865 и выезжающая фронталка.

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Apple iPhone SE 2020 — дешевый iPhone

В этом году компания Apple показала смартфон iPhone SE второго поколения, который стоит меньше 40 000 рублей, но предлагает топовые характеристики железа. Я уже рассказывал про него на одном из наших сайтов. Пусть у него только одна камера, но это влияет исключительно на дополнительные режимы, вроде теле- и сверширика. В остальном камера снимает очень хорошо. А еще новинка работает на таком же процессоре, как iPhone 11 Pro, и уделывает в некоторых тестах производительности даже Snapdragon 865.

Единственный недостаток iPhone SE второго поколения — это устаревший дизайн с толстыми рамками и кнопкой Home на передней панели. Последним аппаратом с таким дизайном был iPhone 8 в 2017 году. Зато у новинки есть защита от воды по самому высокому стандарту и беспроводная зарядка.