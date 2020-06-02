Пять моих любимых смартфонов до 40 000 рублей

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Артем Сутягин 0

Цена смартфона это настолько растяжимое понятие, что она раскинулась от двух тысяч рублей до двухсот и даже больше. Каждый раз при покупке смартфона почти все задумываются, что же выбрать. Не касается это только фанатов какой-то конкретной марки, которые просто покупают новое устройство со своим любимым логотипом и прекрасно им пользуются до тех пор, пока не придет время что-то поменять. Для тех, кто не зацикливается на одном производителе, я подготовил эту подборку, в которую включил те устройства, которые считаю лучшими в своей категории. Кому-то она покажется стандартной, но ведь и смартфонов в ней не так много. При этом есть из чего выбрать, поэтому хочется поделиться своим мнением.

До 40 000 рублей можно купить много хороших смартфонов.

В этой статье я собрал пять смартфонов, которые заслуживают внимания. Они уже не новые и некоторые из них достаточно своеобразные, но не отметить то, что они крутые и стоят своих денег на все сто процентов, нельзя. Просто так уж сложился рынок, что прошлогодние устройства только чуть-чуть уступают новинкам, но стоят порой до двух раз дешевле. Хотя, некоторые производители понимают это и не спешат снижать цену. Особенно, если она и так изначально была не очень высокой.

OnePlus 7T — наверное, лучший OnePlus

На фоне OnePlus 8 прошлогодняя модель кажется очень крутой. Возможно, она выглядит даже более привлекательно. Этот смартфон вышел примерно полгода назад и поэтому купить его все еще можно, но цена уже стала существенно ниже.

OnePlus 7T можно сравнить даже не с ”восьмеркой”, а с ее Pro-версией. Так разница в цене будет еще более впечатляющей, но вы все равно получите дисплей с диагональю 6,55 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Тройная основная камера тоже будет хороша, а 8 ГБ оперативки только дополнят образ современного смартфона. Тем более, что до сих пор не все производители в этом ценовом сегменте предлагают такие характеристики.

А еще этот смартфон узнаваем.

А еще у него будет оболочка OxygenOS, которую многие считают лучшей. Я сам, если закрыть глаза на пару недочетов, очень ей доволен.

После выхода OnePlus 8, цена 7T снизилась примерно на 5000-10000 рублей в зависимости от продавца. Получится ли купить его намного дешевле? Не факт, но стареть все это время он точно будет.

OnePlus 8 потеряет возможность камеры смотреть сквозь предметы

Возможно, скоро выйдет OnePlus Z, о котором было много слухов, но, скорее всего, он не будет конкурентом OnePlus 7T.

Realme X2 Pro — быстрый и не дорогой

Realme — это смартфон, который работает на операционной системе ColorOS, как у OPPO. Это не удивительно, учитывая его происхождение. Сравнивать его с OnePlus 7T сложно, так как они достаточно похожи по своим возможностям. Да и стоят они примерно одинаково.

Основная камера Realme X2 Pro имеет четыре модуля. Батарею установили емкостью 4 000 мАч с возможностью быстрой зарядки на 60 Вт. Диагональ дисплея составляет 6,5-дюймов и это AMOLED с частотой 90 Гц. Работоспособность всего этого обеспечивает мощнейший процессор Snapdragon 855 Plus.

Realme X2 Pro для своей цены очень хорош.

Больше об этом телефоне сказать нечего. Он просто крут и приятно лежит в руке. Впрочем, если вам хочет подробно узнать о нем, можете сделать это из нашего обзора с примерами фотографий и подробным рассказом о самом устройстве.

Google Pixel 3a и 3a XL — одни из лучших

Что, если бы вы могли получить все крутые функции телефона Google Pixel менее, чем за примерно за 30 000 рублей. Оказывается, это возможно.

В прошлом году компания Google выпустила облегченную версию своего флагмана и припиской ”а”. Она сразу разорвала шаблоны (и не только) и дала возможность людям купить почти полноценный Google Pixel 3, о котором мы рассказывали ранее, но намного дешевле. Например, камера у ”бюджетника” иногда в сравнениях выдавала даже лучшие снимки, чем старший брат.

Мало того, что качество изображения является феноменальным для телефона среднего класса, вы также получаете Night Sight, Super Res Zoom, портретный режим и другие эксклюзивные функции Pixel.

Кто пользовался Google Pixel 3a, тот поймет насколько он хорош.

Может быть есть смысл немного подождать, пока выйдет Google Pixel 4a, если мы этого вообще дождемся, но вряд ли цены сильно изменятся. Да и новинка пока доедет до наших прилавков, может сильно подорожать.

Google Pixel 3a выпускается в двух вариантах — 3а и 3а XL. Основными отличиями версии XL будет увеличеный с 5,6 до 6 дюймов дисплей и более емкая батарея — 3 700 мАч против 3 000 мАч. Работать оба смартфона будут на Snapdragon 670, а оперативной памяти будет 4 ГБ.

Что случилось с Google? Похоже запуск Google Pixel 4a опять откладывается

Xiaomi Mi Note 10 — оказывается, это не так плохо

После того, как на прошлой неделе назвали официальную российскую цену Xiaomi Mi 10, я пересмотрел свое отношение к некоторым ее другим аппаратам. В то время, как основная серия Mi от Xiaomi смещается в сторону премиального сегмента рынка, серия Note по-прежнему предлагает крутые технологии по доступной цене.

Особенностью Mi Note 10 является камера на 108 Мп, которая обеспечивает неплохие результаты. Формально камер у смартфона целых пять, но я бы сказал, что полноценных только четыре. Так будет правильнее.

Многие очень любят этот смартфон.

Несмотря на чипсет среднего уровня (Snapdragon 730G), Mi Note 10 по-прежнему выглядит очень неплохо. А еще у него есть разъем для наушников и многие утверждают, что он имеет отличную автономность, хотя я бы оценил ее, как чуть выше средней по рынку. Аккумулятор на 5 260 мАч это хорошо, но не только он определяет автономность.

Есть еще Poco F2 Pro, который находится на грани рассматриваемого ценового сегмента и стоит дороже Mi Note 10, но зато у него уже будет Snapdragon 865 и выезжающая фронталка.

НЕ топ за свои деньги — как MI10 развеял ореол благородства Xiaomi

Apple iPhone SE 2020 — дешевый iPhone

В этом году компания Apple показала смартфон iPhone SE второго поколения, который стоит меньше 40 000 рублей, но предлагает топовые характеристики железа. Я уже рассказывал про него на одном из наших сайтов. Пусть у него только одна камера, но это влияет исключительно на дополнительные режимы, вроде теле- и сверширика. В остальном камера снимает очень хорошо. А еще новинка работает на таком же процессоре, как iPhone 11 Pro, и уделывает в некоторых тестах производительности даже Snapdragon 865.

iPhone SE 2 точно найдет много поклонников.

Единственный недостаток iPhone SE второго поколения — это устаревший дизайн с толстыми рамками и кнопкой Home на передней панели. Последним аппаратом с таким дизайном был iPhone 8 в 2017 году. Зато у новинки есть защита от воды по самому высокому стандарту и беспроводная зарядка.

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