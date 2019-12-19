Попал к нам тут не так давно относительно новый смартфон. Новый он, в первую очередь, из-за того, что только недавно начал официально продаваться в России. В некотором роде он претендует на то, чтобы стать убийцей флагманов и перетянуть на себя взгляды восхищенной публики, которая побросает свои OnePlus и побежит покупать его. Интересный факт, что этот смартфон можно назвать племянником OnePlus. Дает ли это ему преимущество? Наоборот! Это накладывает свой отпечаток, завышает планку требований и волей неволей заставляет сравнивать их между собой. Давайте обо всем по порядку.

Что такое realme?

Многим может показаться, что этот бренд появился из ниоткуда и непонятно, что вообще это название означает. Другие найдут сходство в ”me” и ”mi”. Думаю вы понимаете, о чем я. Звучит одинаково, пишется по-разному, а различий в родословной больше, чем у слона и Ford Fiesta.

Так что же это за бренд такой? На самом деле это бренд, который относится к большому семейству BBK Electronics. Именно поэтому у него есть общие корни с OnePlus, производитель которого тоже входит в эту группу компаний. Даже наличие на борту операционной системы ColorOS может показаться многим знакомым, ведь эта операционка стоит на смартфонах OPPO, которая тоже входят в BBK Electronics.

Вот такая большая семья получается, и в данном случае принадлежность бренда к ней является только плюсом. Раз другие бренды растут и развиваются, завоевывая все новые рынки и поднимаясь в рейтинге смартфонов, значит и настрой должен быть максималистским.

Посмотрим, как будут развиваться события, и что покажет этот бренд, а пока у нас на обзоре без преувеличения топовое устройство realme X2 Pro, которому есть чем удивить. Давайте уже начинать.

Первое впечатление от realme X2 Pro

Смартфон поставляется в плотной коробке классического вида. Времена, когда производители экспериментировали с ней, безвозвратно прошли. Теперь это белый или черный ”кирпичик” (реже бывают другие цвета), который легко хранить и перевозить, и, при этом, он неплохо выглядит. Все мы знаем, кому сказать спасибо за такую моду.

Внутри коробки есть все необходимое, а именно:

смартфон realme X2 Pro

кабель USB Type-C

зарядное устройство

защитный чехол

скрепка для извлечения лотка SIM-карт

Когда я в первый раз взял в руки этот смартфон, я испытал чувство комфорта и легкого единения. Я не очень люблю большие устройства, но благодаря 3D-стеклу задней стенки с его выраженными скруглениями, ощущения в руке очень приятные.

А вы знали какой кабель лучше выбрать для зарядки смартфона? Вот ответ. Может извлечете что-то новое.

Разъем для наушников на корпусе есть, а зарядка производится через USB Type-C. Про зарядку мы поговорим отдельно, так как там действительно есть, что рассказать.

Кнопки расположены по бокам, а лоток для сим-карт справа над кнопкой Power. Больше на корпусе выделить нечего, кроме угловато выпирающей камеры, но смотрится она гармонично, да и сложно сделать выпирание более плавным при использовании стекла.

Само стекло немного скользкое, поэтому с ним надо быть осторожнее, особенно на морозе. Уронить смартфон будет достаточно легко, и если вы за собой замечали склонность к этому, то лучше использовать чехлы, даже не смотря на то, что с обеих сторон этого смартфона не просто стекло, а Gorilla Glass 5.

Рядом с камерой на задней стенке расположен логотип realme. Я не встречал подобного расположения, но это не смотрится как-то некрасиво. Это просто очень необычно и привлекает внимание. Наверное, так и было задумано. Правда, не все в редакции разделили мой позитивный настрой и менее лестно отозвались об этой надписи, хотя почти все бренды пишут о себе на задней стенке. Правда, стоит признать, что делают они это менее вычурно.

В целом дизайном я доволен. Даже жемчужный цвет смотрится очень круто в своем трехмерном градиенте. Но главная особенность этого смартфона не в форме или цвете задней стенки. Она спрятана чуть глубже слоев краски и действительно вызывает интерес.

Производительность realme X2 Pro

Смартфон работает на самом топовом из выпускаемых на сегодняшний день процессоров Snapdragon 855+ с частотой 2,96 ГГц. Не стоит объяснять, что от него можно и нужно требовать исключительной производительности. Я требовал и получил ее.

Все, во что я пробовал играть, включая Call of Duty, PUBG, Asphalt и некоторые другие игры, не просто работало, а буквально летало на максимальных настройках графики. Тут все логично.

Судя по всему, производитель решил не мелочиться и подумал, что если уж бить по рынку доступным флагманом, то делать это по полной. Даже оперативной памяти предлагается на выбор 8 ГБ и 12 ГБ. Я не понимаю, зачем столько, но зато мало ее точно не будет. Встроенной памяти тоже должно хватить, так как выбирать придется из 128 ГБ и 256 ГБ. Если память для вас важна, то лучше доплатить и купить 256 ГБ, так как карты памяти не поддерживаются. Впрочем, к вопросу цены и максимальной комплектации мы еще вернемся в конце этого обзора.

Как я уже говорил, работает смартфон под управлением ColorOS 6.1, построенной на базе Android 9. Если вы пользовались смартфонами OPPO, которые тоже работают на этой операционке, не стоит думать, что тут будет все ”как дома”. Интерфейс и функциональность немного изменены, но в целом сходство основных идей прослеживается. Не зря к названию ОС приписано «realme edition».

Говорить о том, что интерфейс с такой производительностью работает очень быстро не приходится — он просто обязан так работать. Но в realme X2 Pro он работает не просто быстро, а очень быстро. Это возможно благодаря сочетанию производительности и возможностей экрана.

Экран realme X2 Pro

Под возможностями я подразумеваю высокую плотность пикселей на уровне 402 точек на дюйм при разрешении 2400 х 1080 и диагонали 6.5 дюйма, а также частоту 90 Гц. Кроме этого, пиковая яркость составляет 1000 нит, а контрастность — 2000000:1. Естественно, это AMOLED, и с такими характеристиками ему просто грех не поддерживать сто процентов цветового охвата DCI-P3.

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”На бумаге” получается, что экран этого смартфона рвет всех конкурентов, включая не только OnePlus 7 Pro, которым все восхищались, но даже iPhone 11 Pro Max. На деле сказать сложно, так как даже прямое сравнение иногда вызывает смешанные чувства, но по ощущениям разница если и есть, то минимальная. Дисплей реально крутой.

Вырез под фронтальную камеру сделан в виде капельки, за что от меня производителю большое спасибо. Лучше так, чем отверстие. Боковые рамки сильно хвалить не буду, так как они не такие маленькие, хоть и меньше, чем даже у iPhone 11 Pro, но зато видно, как их старались сделать симметричными. ”Подбородок” немного больше остальных рамок, но заметит это только конченый перфекционист вроде меня.

Кроме крутой матрицы, на передней панели есть еще сканер отпечатков пальцев. Расположен он под экраном. Представители BBK Electronics любят это решение и всячески его продвигают. Самое главное, у них получается, и все модели брендов этой группы, которые я пробовал с таким сканером, работали отлично. И что самое приятное, они прогрессировали от модели к модели. Например, сканер Samsung Galaxy S10 даже после обновлений работает ужасно, если сравнивать его со сканерами OPPO, OnePlus и realme. Возможно, скорость достигнута в ущерб надежности и безопасности, но надеюсь, что нет.

Кстати, разблокировка есть и по лицу. Она тоже работает быстро и я предпочитаю именно такой метод, но сканирование пальца это как-то более интуитивно и аутентично.

Камера флагманского смартфона

Что уж тут поделать, но камерой смартфон тоже выделился. Четыре модуля это уже норма для нашего времени. Такое решение можно найти даже в бюджетных устройствах. Но модуль на 64 Мп это пока редкость и уж точно вы не найдете такой среди прямых конкурентов по цене. Если это звучит слишком сладко, то добавлю, что она еще и снимает отменно. Кроме, правда, условий со сложным освещением. Тут камера realme X2 Pro отдает лидерство.

При съемке с хорошим освещением или на улице в ясную погоду можно даже кропать получившиеся фотографии и почти не терять в качестве. Разрешения будет более чем достаточно для повседневных снимков.

Если говорить в цифрах, модули камеры имеют следующие характеристики:

64 Мп, матрица Samsung GW1, диагональ 1/1,72 дюйма, 6 линз, f/1,8

13 Мп, длиннофокусный модуль, 20х гибридный зум, 5 линз, f/2,5

8 Мп, широкоугольный модуль 115 градусов, 5 линз, f/2,2

2 Мп, портретный модуль, f/2,4

Фронтальная камера скромнее и имеет разрешение 16 Мп, но работает нормально. Особых нареканий нет, зато есть даже ультрамодный режим, истинного назначения которого я так и не понял, так как чудес он не творит и если делает снимок светлым, то малейшее движение размывает картинку. Назовем это просто добротной фронталкой, за которую не стыдно, но и чудес в ней нет.

Видео, естественно, можно снимать в 4K 60 fps, а сверхзамедленная съемка обеспечивается на скорости 960 кадров в секунду. И то и другое больше игрушки, чем практическая необходимость, но всегда приятно, когда есть такие функции.

Самая быстрая зарядка смартфона

Еще одной отличительной чертой брендов семейства BBK Electronics является стремление сделать максимально быструю зарядку и соревноваться больше между собой, чем с конкурентами извне, так как остальному рынку пока до них далеко. Так получилось и на этот раз. Я ждал быстрой зарядки, но не думал, что она будет настолько быстрой.

Как думаете, можно ли пользоваться беспроводной зарядкой? Давайте рассуждать.

Заявленное время зарядки realme X2 Pro составляет 35 минут с нуля до ста процентов. Волей неволей хочется воскликнуть ”35 минут, Карл!”. И это не батарея на пару тысяч ”махов”, это нормальная батарея на 4000 мАч. Такая зарядка возможна за счет применения технологии Super VOOC на 50 Вт.

Точное время я не засекал, но смартфон действительно заряжается просто моментально. Даже OnePlus 7 Pro, который тоже заряжался быстро, требовал на это больше времени. При этом, вы в последнее время слышали, чтобы смартфоны каких-либо брендов массово взрывались? Я слышал это только пару лет назад сами знаете про какой смартфон. Получается, такая зарядка безопасна? Получается, что это так.

Стоит ли покупать realme X2 Pro?

Тут мы наконец-то подобрались к сути и можем обсудить цену смартфона. Для младшей версии на 8/128 ГБ она составляет примерно 33 000 рублей. На минуточку, это даже дешевле, чем Xiaomi Mi 9T Pro. Флагманская версия с памятью 12/256 ГБ стоит уже почти 40 000 рублей.

В начале этого обзора я говорил, что о максимальной комплектации стоит поговорить отдельно. Я считаю, что она стоит уже дороговато и, несмотря на большие объемы памяти, в этой ценовой категории уже можно покопаться в конкурентах и найти что-то достойное. Возможно, realme X2 Pro все равно будет лучше, но разница будет уже не такой существенной, как если рассматривать младшую версию. Она действительно вызывает уважение удачным сочентанием цены и спекла. Судя по всему, мы являемся свидетелями очередного прорыва на рынок. Так почему бы этим не воспользоваться? Впрочем, если у вас есть недоверие к компаниям, предпринимающим такие шаги, это ваше дело и вам стоит взвесить все за и против.

Разница между версиями обусловлена только памятью. Все остальное будет идентично, включая наличие NFC, Bluetooth 5 и поддержку технологии 4х4 MIMO для 4G. Может, это и не самые важные функции, но пусть лучше они будут.

В итоге, смартфон получился действительно крутым, хоть и не буду скрывать своего скептического к нему отношения в начале нашего знакомства. Скепсис слегка развеялся, когда я первый раз взял устройство в руки, а еще больше ушел после пары дней использования. Вот только какое-то ощущение меня все равно не покидает. Я не могу понять, что это. Может, это легкое недоверие или удивление? Может быть.