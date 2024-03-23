Рейтинг смартфонов с хорошей камерой, рекомендованных к покупке в 2024 году

Сложно поспорить с тем, что качество камеры является одним из важнейших факторов при выборе смартфона. И, хотя в последнее время говорят, будто все устройства снимают более-менее неплохо, это заблуждение. Смартфон с хорошей камерой — находка, за которую нужно много заплатить, либо потратить немало времени на поиск устройства, умеющего делать действительно достойные снимки. Мы выполнили эту работу за вас. Ее результат — рейтинг смартфонов с лучшей камерой 2024 года. В него вошли модели из разных ценовых категорий, поэтому вы сможете подобрать устройство на любой бюджет.

POCO M6 Pro — смартфон с оптической стабилизацией

POCO M6 Pro является бюджетным смартфоном с хорошей камерой. Ведь он обладает функцией, которая редко встречается в устройствах до 15 тысяч рублей. Это оптическая стабилизация камеры, позволяющая компенсировать тряску рук, благодаря чему фотографии получаются почти без смазов даже при недостаточном освещении.

Цена: от 14 990 ₽

POCO M6 Pro на AliExpress

POCO M6 Pro в России

Помимо камеры на 64 МП с OIS смартфон POCO M6 Pro готов порадовать классным AMOLED-экраном, флагманским вибромотором и довольно производительным для своей цены процессором Helio G99-Ultra. Поэтому, если вы искали телефон до 15000 рублей в 2024 году, то уже пора оформлять заказ.

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Redmi Note 13 Pro 5G — телефон с камерой 200 МП

Еще один недорогой телефон с хорошей камерой — Redmi Note 13 Pro 5G. Его основной модуль не только оснащен оптической стабилизацией, но и предлагает большой сенсор с высочайшим разрешением 200 мегапикселей. Это позволило реализовать 4-кратное приближение без потери качества, а также повысить до максимума качество фото вечером.

Цена: от 22 700 ₽

Redmi Note 13 Pro 5G на AliExpress

Redmi Note 13 Pro 5G в России

Немалую роль в том, что Redmi Note 13 Pro 5G является смартфоном с хорошей камерой в 2024 году, играет процессор Snapdragon 7s Gen 2. Он обладает довольно высоким уровнем производительности, выдавая более 600 тысяч баллов в AnTuTu, а также поддерживает запись видео в 4K и целую россыпь продвинутых алгоритмов обработки изображения.

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realme 12 Pro Plus — смартфон с мощным зумом

Каким бы классным ни был Redmi Note 13 Pro 5G, главным недостатком его камеры является посредственный зум. Да, он делает 4-кратное приближение объектов без потери качество, но максимальная кратность составляет всего 10x. А вот realme 12 Pro+ предлагает аж 120-кратное приближение для тех, кто любит фотографировать и снимать видео на большом расстоянии.

Цена: от 28 900 ₽

realme 12 Pro+ на AliExpress

realme 12 Pro+ в России

По кратности приближения realme 12 Pro+ даже опережает дорогущий Galaxy S24 Ultra, хотя относится к категории смартфонов до 30000 рублей. Как и устройство от Redmi, он работает на хорошем процессоре Snapdragon 7s Gen 2 и прекрасно подходит для мобильных фотографов, которые смогут оценить свои творения на изогнутом AMOLED-экране.

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Флагман HUAWEI P60 Pro

От прочих смартфонов флагманы отличаются тем, что предлагают по-настоящему бескомпромиссные камеры. Вот и HUAWEI P60 Pro, поступивший в продажу почти год назад, превосходит все ранее рассмотренные модели при использовании сверхширокоугольного модуля. А основная камера HUAWEI P60 Pro и вовсе поддерживает переменную диафрагму, чем не может похвастать упомянутый в предыдущем абзаце Galaxy S24 Ultra.

Цена: от 59 990 ₽

Купить HUAWEI P60 Pro

Высокое качество снимков при любых условиях освещения, мощный 100-кратный зум, регулируемая диафрагма основной камеры, лазерная автофокусировка — все это делает HUAWEI P60 Pro смартфоном с одной из лучших камер на рынке. Кроме того, флагман отличается стабильным и мощным процессором Snapdragon 8+ Gen 1 (более 1 миллиона в AnTuTu), но в то же время может многих разочаровать отсутствием Google-сервисов на борту.

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Xiaomi 14 Ultra — смартфон с лучшей камерой

Если вы не готовы идти на компромиссы и желаете купить смартфон с лучшей камерой, есть смысл раскошелиться на Xiaomi 14 Ultra. Стоимость этой модели сопоставима с ценой Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max, но оно того стоит, уж поверьте!

Цена: от 99 990 ₽

Купить Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra — это полноценный фотоаппарат в корпусе смартфона, предлагающий бескомпромиссный набор камер от немецкой компании Leica, в связи с чем спинка устройства смотрится угрожающе. Ведь здесь прячутся огромные сенсоры, делающие прекрасные снимки ночью даже при использовании сильного зума, а основная камера Xiaomi 14 Ultra по аналогии с HUAWEI P60 Pro умеет менять диафрагму для настройки размытия фона.

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Выгодным отличием Xiaomi 14 Ultra от прочих моделей заключается в том, что здесь каждый компонент является флагманский. Лучший экран, лучший процессор, функции искусственного интеллекта — все это здесь, а камера — лишь вершина айсберга.