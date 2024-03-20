Лучшие смартфоны до 30000 рублей в 2024 году, которые никого не разочаруют

Для многих людей сумма в 30 тысяч рублей является психологическим рубежом, за который не хочется переступать, выбирая смартфон. Оно и понятно, ведь в этой ценовой категории представлены оптимальные модели, предлагающие достойные характеристики и в то же время не бьющие по карману. Потому, если вы оперируете данной суммой, взгляните на актуальный рейтинг смартфонов до 30000 рублей среди устройств, доступных в 2024 году.

Смартфон Samsung Galaxy A54

Продукцию компании Samsung принято считать переоцененной, но этот тезис можно запросто опровергнуть смартфоном Galaxy A54. Эта модель, выпущенная почти год назад, до сих пор остается одним из лучших представителей среднего класса. Она работает на хорошем процессоре Exynos 1380 (почти 600 тысяч баллов в AnTuTu) и предлагает несколько флагманских фишек, включая влагозащиту корпуса по стандарту IP67. И все это в телефоне до 30000 рублей!

Цена: от 25 000 ₽

Купить Samsung Galaxy A54

Еще одним предметом гордости Samsung Galaxy A54 является его 50-мегапиксельная камера Sony IMX766, оснащенная оптической стабилизацией и дополненная неплохим сверхшириком на 12 МП. А придраться можно разве что к излишне широким рамкам экрана и отсутствию зарядки в комплекте.

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TECNO Camon 20 Premier — смартфон с хорошей камерой

Не хочешь мириться с широкими рамками экрана и отсутствием зарядки — покупай китайский смартфон! Такой, как TECNO Camon 20 Premier. Он комплектуется адаптером питания на 45 Вт и предлагает 6.67-дюймовый безрамочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц.

Цена: от 29 500 ₽

Купить TECNO Camon 20 Premier

Основной упор в смартфоне TECNO Camon 20 Premier был сделан на камеры. Модель оснастили тем же основным сенсором, что и Galaxy A54, а в качестве сверхширика здесь выступает 108-мегапиксельная матрица, отлично фотографирующая даже при плохом освещении! При съемке общих планов TECNO Camon 20 Premier готов соперничать даже с флагманами, а 750 тысяч баллов, которые набирает процессор Dimensity 8050 в AnTuTu, хватит даже для ресурсоемких игр, однако любой смартфон TECNO — это компромисс между ценой и оптимизацией софта.

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realme 12 Pro — смартфон с оптическим зумом

Если в TECNO Camon 20 Premier упор делался на сверхширокоугольный модуль, то основной фишкой камеры realme 12 Pro является 2-кратный оптический зум. Он позволяет приближать объекты без потери качества, выдавая максимальную кратность зума 20x вместо стандартной 10x, как у других смартфонов.

Цена: от 25 100 ₽

realme 12 Pro на AliExpress

realme 12 Pro в России

Также realme 12 Pro обращает на себя внимание своим изогнутым AMOLED-экраном и оформлением спинки корпуса. А вот процессор Snapdragon 6 Gen 1 немного уступает решениям, применяемым в устройствах Samsung и TECNO, и не может считаться в полной мере игровым.

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Мощный смартфон POCO X6 Pro

В рейтинге телефонов до 30000 рублей есть в полной мере игровая модель. Это POCO X6 Pro, совсем недавно появившийся в российских магазинах и на AliExpress. Смартфон 2024 года базируется на процессоре Dimensity 8300-Ultra, чей результат в AnTuTu переваливает за отметку 1.3 млн баллов! Он в 2 раза мощнее Snapdragon 6 Gen 1 из realme 12 Pro и дополняется памятью стандарта UFS 4.0, благодаря чему приложения на POCO X6 Pro запускаются невероятно быстро.

Цена: от 23 900 ₽

POCO X6 Pro на AliExpress

POCO X6 Pro в России

Помимо мощного железа смартфон POCO X6 Pro готов предложить классный AMOLED-экран с повышенным разрешением и неплохую камеру на 64 МП с оптической стабилизацией. А в комплекте с устройством идет 67-ваттная зарядка и непрозрачный чехол, способный прослужить не один месяц.

Недорогие, но мощные смартфоны для игр, которые можно купить в 2024 году

Redmi Note 13 Pro Plus — лучший смартфон до 30 тысяч

Но все-таки лучшим смартфоном до 30000 рублей правильнее будет назвать Redmi Note 13 Pro+. На то есть несколько причин:

изогнутый экран с разрешением 1220×2712, защищенный стеклом Gorilla Glass Victus;

основная камера на 200 МП с OIS;

с OIS; мощный процессор Dimensity 7200-Ultra (почти 750K баллов в AnTuTu);

120-ваттная зарядка в комплекте (от 0 до 100% всего за 20 минут);

корпус, защищенный от влаги и пыли по стандарту IP68.

Не имея под капотом сверхмощный процессор, как у POCO X6 Pro, или крутой сверхширик, как у TECNO Camon 20 Premier, Redmi Note 13 Pro+ является самым сбалансированным решением среди телефонов до 30 тысяч рублей.

Цена: от 27 300 ₽

Redmi Note 13 Pro+ на AliExpress

Redmi Note 13 Pro+ в России

Его основная камера выдает снимки флагманского уровня, процессор справляется с большинством задач за исключением гейминга на максималках, а мощная зарядка позволяет быстро восстановить энергию. Чего же еще желать от смартфона до 30000 в 2024 году?