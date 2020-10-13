Самая странная камера смартфона получила престижную награду. Нужна ли нам такая?

Как же хорошо, что некоторые производители смартфонов стараются придумать что-то новое и предложить то, что может стать трендом для устройств будущего. Я в целом достаточно нейтрально отношусь к смартфонам Vivo, но надо отдать должное компании хотя бы уже за то, что она постоянно старается что-то придумать. Некоторые идеи уходят в массы, а другие так и остаются в виде концептов. Пока не понятно, какая судьба ждет новую камеру, предложенную Vivo, но она уже получила престижную награду в области дизайна. Одно понятно точно, если она будет работать хотя бы наполовину так же хорошо, как о ней говорят, то у нее есть все шансы стать хитом. А у Vivo будут все шансы заработать на патентных отчислениях, если она все правильно оформила.

Самая необычная камера

На онлайн-церемонии награждения команда промышленных дизайнеров VIVO получила награду Red Dot Award за дизайн съемных камер VIVO IFEA. Награды Red Dot Award вручаются за лучшие достижения в области промышленного дизайна и часто даже топовые бренды гордятся тем, что их продукты получали такую награду, что уж говорить об относительно скромном производителе смартфонов, который часто находится в тени своих старших братьев по семейству BBK — OnePlus и OPPO.

Как один из немногих китайских брендов смартфонов, получивших награды в последние годы, VIVO, естественно, привлекла большое внимание. Эта интересная конструкция съемного объектива может быть полезным решением на пути стремления к полной безрамочности гаджетов.

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Так является ли удостоенный наград дизайн отдельной камеры IFFA от Vivo перевоплощением того, что мы видели во времена кнопочных смартфонов? Но самый главный вопрос в том, примут ли пользователи эту концепцию и будут ли готовы проголосовать за нее кошельком. Это интересная тема для обсуждения.

Концептуальный телефон, изображенный на видео, представляет собой смартфон с выезжающей камерой. Мы пока будем называть его Vivo IFEA. Что привлекает внимание, так это то, что после того, как камера выехала из корпуса, ее можно «сломать» и использовать отдельно. При этом камерой можно управлять даже на расстоянии в режиме реального времени.

Съемная камера телефона Vivo

Согласно видеоролику, в Vivo IFEA используется специальное магнитное устройство для того, чтобы камера держалась на своей выезжающей площадке. После того, как вы ее снимите, можно будет добиться разных интересных планов съемки. Например, поставить ее куда-нибудь и сделать общее фото. Благодаря небольшому размеру, разместить камеру можно почти где угодно.

Также ее можно использовать в качестве экшен-камеры. Благодаря носимому магнитному зажиму для ошейника, ее можно прикрепить к маленьким животным или одежде во время занятий спортом. Так можно обойтись без покупки отдельной камеры типа GoPro. Правда, в приведенном ролике запись с камеры, размещенной на ошейнике собаки, была очень среднего качества. Его еще предстоит улучшить, но это же концепт, поэтому будем считать, что идея интересная.

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Если вы видеоблогер, вам понравится многокамерная съемка и редактирование, реализованные на VIVO IFEA. Вам нужно только разместить несколько модулей камеры, которые судя по всему будут продавать отдельно и можно снять динамичное видео даже простого повествования. Съемка будет вестись с нескольких камер и на монтаже это можно будет использовать.

Конечно, с таким миниатюрным размером модуль объектива можно забыть после съемки. Производитель сразу предусмотрел такой вариант. Как только вы уйдете от камеры на более менее внушительной расстояние, смартфон предупредит вас о потере аксессуара. Вам останется только вернуться за ним.

Как поменять камеру в смартфоне

Модуль камеры Vivo IFEA сменный. Например, вы можете свободно менять основной комплектный модуль на модули объектива, такие, как «рыбий глаз», сверхширокоугольный, широкоугольный и телефото.

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Кроме того, Vivo IFEA имеет специальный мобильный блок питания, который также можно использовать в качестве подставки во время зарядки. Есть и водонепроницаемый чехол для подводной съемки. А еще предусмотрено голосовое управление. В итоге, это решение становится чем-то действительно революционным.

Однако VIVO не первая компания, предлагающая съемный корпус и объектив. Другое дело, что никто до этого так и не смог довести разработку до по-настоящему массового устройства. Но надо отметить, что все эти попытки относятся к той эпохе, когда мобильная фотография еще была настолько ужасной, что мало кого интересовала.

Модуль камеры для телефона

В первую очередь, я имею в виду телефоны, которые выходили в середине нулевых. К ним можно отнести модели Siemens 55-го семейства и Motorola T720i. Внешний модуль камеры был единственной возможностью добавить в телефон камеру, так как он был размером с сам телефон. А еще, учитывая объемы памяти того времени, говорить о том, что можно было взять такую камеру с собой в дорогу и нащелкать пару тысяч фотографий, просто не приходилось. Пару десятков может быть, но вряд ли больше.

И после этого выходили смартфоны со съемными камерами, но это было в рамках реализации концепции модульного смартфона. Пользоваться снятой камерой было нельзя. Самым известным смартфоном такого вида, а заодно и самым удачным, является, наверное, Moto Z.

Теперь причина применения в смартфоне съемной камеры немного иная. Она не отнимает функциональность, а, наоборот, добавляет ее. Поэтому у такой идеи, возможно, есть перспективы. Но точно это покажет только время.