Samsung начала обновлять смартфоны семилетней давности. Но не все

В то время, как смартфоны на Android в среднем обновляются примерно пару лет, возникает желание купить что-то, что будет обновляться намного дольше. Тут вариантов не так много. Первый — купить iPhone и получать 6-7 обновлений, часть из которых в последнее время не замедляет, а, наоборот, ускоряет телефон. Второй — выбрать Samsung. Пока никто так и не смог сравниться с ее четырьмя годами обновление ПО. Безопасность в них обновляется еще дольше, но это относится только к некоторым моделям, которые стоят довольно дорого. Пусть их список постепенно расширяется, но условно будем считать, что это флагманы. А что, если спустя семь лет Samsung получит обновление? Такое тоже бывает, и вот теперь у нас есть еще один пример.

Какие телефоны обновляются дольше других

Samsung Galaxy S6 был запущен еще в начале 2015 года. Семь лет — это довольно много для смартфона, но, по-видимому, не слишком много для нового обновления. Наверное, именно так по какой-то причине посчитали в Samsung и решили выкатить обновление для этой модели телефона. Правда, если у вас такой — не спешите проверять обновления, ведь они вышли только в некоторых странах. Впрочем, если вы покупали не РСТ-версию, то, возможно, вы в числе счастливчиков. Хотя новость не об этом. К выводам мы вернемся ближе к концу, а пока расскажу, в чем суть истории.

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Есть ли обновления для Samsung Galaxy S6

Согласно Galaxy Club, некоторые владельцы Galaxy S6 в Нидерландах и Бельгии видят обновления на своих устройствах. Похоже, что в Нидерландах телефоны Galaxy S6, S6 Edge и S6 Edge Plus, купленные у оператора Vodafone, получают версии прошивки G920FXXU6EVG1, G925FXXU6EVG3 и G928FXXU5CVG3 соответственно. Что касается Бельгии, то владельцы разблокированных устройств S6 и S6 Edge Plus также получили обновление.

В прошлом месяце была информация о том, что Samsung выпустила обновление для моделей Galaxy S7 и S8, в котором устранены проблемы с GPS. Хотя GPS не упоминается в деталях обновления программного обеспечения Galaxy S6, в нем упоминаются улучшения стабильности, исправления ошибок, новые и/или улучшенные функции и улучшения производительности. Размер обновления для Galaxy S6 составляет всего 13 МБ, что намного меньше, чем для S7 (31 МБ) и S8 (420 МБ).

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Что нового в обновлении Samsung

Неясно, что включено в обновление S6, но, возможно, это могут быть просто улучшения для работы функции GPS на устройствах. В качестве плохой новости можно сказать, что обновление не будет содержать исправлений безопасности и коснется только той функции, ради которой оно распространяется.

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Пока нет четкого понимания, будет ли оно распространяться в других странах и как скоро это произойдет, если вообще произойдет. В любом случае, то, что подобные вещи вообще происходят, уже говорит о том, что компания задумывается о старых устройствах по какой-то причине. А ведь, если вдуматься, то это модели, которые давно отслужили свой срок. Я даже не говорю о том, что аккумулятор в устройствах рассчитан на 2-3 года использования (его можно заменить). Я больше о том, что срок эксплуатации, устанавливаемый на телефон, обычно не превышает трех лет. Не путать с гарантией.

Почему Samsung обновляет телефоны дольше остальных

Хотя это обновление немного неожиданно, похоже, оно продолжает тенденцию, которой Samsung следует в последнее время. В дополнение к этим обновлениям Samsung также недавно выпустила что-то подобное для Galaxy A7, S5 Neo, S10e и Note 10. Это более новые модели, но они так же уже перестали получать апдейты в рамках своего жизненного цикла.

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С одной стороны, можно сказать, что компания заботится о своих пользователях и предлагает им обновления, даже если устройства являются явно устаревшими. С другой стороны, такое поведение может оказаться простым пиаром. Мол, смотрите, как мы обновляем старые телефоны. Ведь по логике, надо было бы подтолкнуть людей к покупке новых, а не исправлять им ошибки в старых. Так и работает бизнес. Поэтому такая неожиданная забота часто вызывает больше вопросов, чем ответов.