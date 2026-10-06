Недорогие Galaxy A всегда считались самым спокойным выбором: понятный Samsung, долгие обновления и цена, которая не кусается. Но в октябре эта стабильность дала трещину, и касается это не флагманов, а именно доступных моделей. О том, почему смартфоны дорожают к концу года, мы уже рассказывали. Теперь разбираю, что случилось с Galaxy A, и показываю восемь моделей, которые стоит взять, пока цены на них в России не выросли, — от самой дешёвой до самой дорогой.

Почему Samsung подняла цены на Galaxy A

2 октября Samsung повысила цены сразу на четыре модели Galaxy A в США, рассказал Sammy Fans. Вот как изменились цены, в пересчёте по курсу ЦБ на 6 октября:

Galaxy A17 — с 249 до 269 долларов, то есть примерно с 21,1 до 22,8 тысячи рублей;

— с 249 до 269 долларов, то есть примерно с 21,1 до 22,8 тысячи рублей; Galaxy A27 — с 349 до 379 долларов, примерно с 29,6 до 32,2 тысячи рублей;

— с 349 до 379 долларов, примерно с 29,6 до 32,2 тысячи рублей; Galaxy A37 — с 449 до 489 долларов, примерно с 38,1 до 41,5 тысячи рублей;

— с 449 до 489 долларов, примерно с 38,1 до 41,5 тысячи рублей; Galaxy A57 — с 549 до 599 долларов, примерно с 46,6 до 50,9 тысячи рублей.

Причина — память. Чипы оперативной и встроенной памяти дорожают, потому что их скупают компании, которые строят дата-центры для ИИ, и производители смартфонов перекладывают эти расходы на покупателей. Особенно заметно это на Galaxy A17: на старте в США он стоил около 200 долларов, это примерно 17 тысяч рублей, а после двух повышений подорожал примерно на треть.

Подорожают ли эти смартфоны в России

Официально в России повышения цен на Galaxy A пока не объявляли. Но флагманы Galaxy S26 до этого подорожали не только в США, но и в Европе и Индии, так что рассчитывать, что Россию это обойдёт, не стоит.

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Пока же модели серии можно взять на AliExpress по ценам, которые ещё не учитывают октябрьское повышение. Ниже — восемь смартфонов с ценами на 6 октября, от самого дешёвого до самого дорогого.

A07 — самый доступный вариант с шестью обновлениями Android

Galaxy A07 на 4/64 ГБ стоит на AliExpress 11 185 рублей. Это самый простой смартфон в подборке, но с главным козырем Samsung: производитель обещает ему шесть крупных обновлений Android.

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Экран на 6,7 дюйма с частотой 90 Гц и разрешением HD+, основная камера на 50 Мп и батарея на 5000 мАч. Честный минус — всего 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Это вариант для мессенджеров, звонков и банковских приложений, например для родителей.

A16 даёт AMOLED-экран дешевле новинок

Прошлогодний Galaxy A16 на 4/128 ГБ стоит 12 830 рублей. За небольшую доплату к A07 вы получаете вдвое больше памяти и экран Super AMOLED на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц.

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Батарея на 5000 мАч заряжается на 25 Вт, корпус защищён от брызг по стандарту IP54. Samsung обещает A16 шесть обновлений Android, так что прошлогодняя модель ещё долго не устареет.

A17 — самый свежий из недорогих

Galaxy A17 на 4/128 ГБ стоит 14 344 рубля. Это новинка 2026 года, которая в США подорожала уже дважды. По сути, это обновлённый A16: тот же AMOLED-экран на 90 Гц, батарея на 5000 мАч и зарядка на 25 Вт.

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Главный плюс A17 перед A16 — свежая система и полный срок поддержки, ведь отсчёт шести лет обновлений у него начался позже. Если разница в полторы тысячи не принципиальна, лучше взять его. Чем A17 уступает старшему A37, мы подробно разбирали в сравнении Galaxy A17 и A37.

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A36 — начинка A27, но с водозащитой и быстрой зарядкой

Galaxy A36 на 8/128 ГБ стоит 21 962 рубля, и это, пожалуй, самая выгодная модель в подборке. Он работает на том же процессоре Snapdragon 6 Gen 3, что и более новый A27, но стоит дешевле.

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При этом у A36 есть то, чего нет у A27: защита от воды IP67 и быстрая зарядка на 45 Вт. Экран Super AMOLED на 6,7 дюйма с частотой 120 Гц защищён стеклом Gorilla Glass Victus+, а Samsung обещает шесть лет обновлений.

A27 получил Snapdragon вместо Exynos

Galaxy A27 на 8/256 ГБ стоит 23 147 рублей. Главное его отличие от прошлых моделей — процессор Snapdragon 6 Gen 3 вместо привычного Exynos. Плюс к этому AMOLED-экран на 120 Гц и камера на 50 Мп с оптической стабилизацией.

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Подробно о модели мы писали в материале о том, чем Galaxy A27 отличается от A17 и A37. Из минусов — защита только IP64, зарядка на 25 Вт и нет слота microSD. Зато памяти вдвое больше, чем у A36 за похожие деньги, так что выбор между ними — это выбор между памятью и водозащитой.

A37 не боится ни воды, ни пыли

Galaxy A37 на 8/128 ГБ стоит 23 576 рублей. Он работает на Exynos 1480, получил защиту от воды по стандарту IP68 и быструю зарядку на 45 Вт, правда, блок питания нужно покупать отдельно.

Купить Galaxy A37

Ещё у A37 есть NFC, стереодинамики, сканер отпечатков в экране и поддержка eSIM. Это смартфон для тех, кто хочет надёжный Samsung на годы и не боится уронить его в воду.

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A56 — крепкий средний класс

Прошлогодний Galaxy A56 на 8/256 ГБ стоит 28 698 рублей. Он работает на Exynos 1580, у него металлическая рамка, экран AMOLED на 120 Гц, защита IP67 и зарядка на 45 Вт.

Купить Galaxy A56

От нового A57 он отстаёт не так сильно, как можно подумать: новый процессор быстрее примерно на 15%, а защита выросла с IP67 до IP68. Если эти улучшения не принципиальны, A56 позволит сэкономить около 4 тысяч рублей.

A57 — лучшая модель серии, если бюджет позволяет

Самый дорогой смартфон в подборке — Galaxy A57 на 8/256 ГБ за 32 824 рубля. Внутри Exynos 1680, экран Super AMOLED Plus на 6,7 дюйма с частотой 120 Гц и яркостью до 1900 нит, защита IP68 и стекло Gorilla Glass Victus+.

Купить Galaxy A57

Тройная камера на 50 Мп, батарея на 5000 мАч и зарядка на 45 Вт делают его почти флагманским смартфоном за заметно меньшие деньги. Подробнее о характеристиках A37 и A57 мы писали в статье о выходе Galaxy A37 и A57.

Какой Galaxy A взять, пока цены в России не выросли — мой вывод

Если бы я выбирал прямо сейчас, то ориентировался бы на задачи и бюджет:

Все цены актуальны на момент публикации и могут измениться в любую сторону. Но после повышения в США дешевле Galaxy A вряд ли станут, так что тянуть с покупкой я бы не стал. Обсудить, какой Samsung вы бы взяли, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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