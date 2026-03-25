Вышли Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: характеристики, цены и дата выхода в России

Герман Вологжанин

Samsung тихо анонсировала сразу две новинки A-серии. Причем слово «тихо» здесь не случайное: никакой большой презентации не было, пресс-конференцию корейцы не созывали. Оно и понятно — хвастаться особо нечем. Samsung Galaxy A37 и его старший брат представляют собой минорное обновление прошлогодних Galaxy A36 и A56, которые вышли в начале 2025 года и давно продаются в России. При этом цены на новинки заметно выросли, что ставит перед покупателем закономерный вопрос: а зачем вообще переплачивать?

Новые смартфоны уже на базе. Изображение: sammobile.com

Характеристики Galaxy A37 и Galaxy A57

Начнем с главного. Вот что предлагают обе новинки на бумаге:

ХарактеристикиGalaxy A37Galaxy A57
Экран6,7 дюйма, Super AMOLED (2340х1080), 120 Гц, Gorilla Glass Victus+6,7 дюйма, Super AMOLED+ (2340х1080), 120 Гц, Gorilla Glass Victus+
Основная камера50 (OIS) + 8 + 5 МП50 (OIS) + 12 + 5 МП
Фронтальная камера12 МП12 МП
ПроцессорExynos 1480Exynos 1680
Память6/128 или 8/256 ГБ8/128, 8/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка45 Вт (нет в комплекте)45 Вт (нет в комплекте)
ВодозащитаIP68IP68
Операционная системаOne UI 8.5 на Android 16One UI 8.5 на Android 16

Оба смартфона получили NFC, стереодинамики, оптический сканер отпечатков пальцев в экране и поддержку eSIM. Зарядного адаптера в комплекте, как водится у Samsung последние несколько лет, нет.

Чем Galaxy A37 отличается от Galaxy A36

Если коротко: немногим. Сравнение Galaxy A36 vs Galaxy A37 показывает, что корейцы сделали ровно два принципиальных изменения. Первое — замена чипсета: вместо Snapdragon 6 Gen 3 теперь стоит Exynos 1480, который по данным производителя быстрее предшественника на 12% по CPU и на 19% по GPU. Второе изменение куда важнее для тех, кто живет активной жизнью: водозащита выросла с IP67 до IP68.

В тесте AnTuTu прирост незначительный. Источник: nanoreview.net

Телефон Galaxy A37 теперь выдерживает погружение на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут, а не просто защищен от случайного попадания воды. Все остальное осталось на месте: тот же экран Super AMOLED с частотой 120 Гц, тот же аккумулятор на 5000 мАч и та же зарядка на 45 Вт. Отличить устройства визуально можно только по толщине рамок вокруг дисплея — у Galaxy A37 они чуть толще. Смена процессора с Qualcomm на собственный чип Samsung при этом вызывает вопросы: Exynos традиционно проигрывает Snapdragon в реальной производительности под нагрузкой из-за более сильного троттлинга, и на бумажный прирост в 12-19% здесь лучше не ориентироваться.

Чем Galaxy A57 отличается от Galaxy A56

Здесь изменений чуть больше. Помимо апгрейда водозащиты с IP67 до IP68, сравнение Galaxy A56 vs Galaxy A57 показывает новый процессор Exynos 1680 взамен Exynos 1580 — прирост производительности по CPU составляет около 15%. Обновился и тип экрана: вместо обычного Super AMOLED теперь Super AMOLED+, что означает более высокую яркость и улучшенную цветопередачу. Корпус при этом стал заметно тоньше: 6,9 мм против 7,4 мм у предшественника.

Отличия старшей модели тоже небольшие. Изображение: sammobile.com

Телефон Galaxy A57 также получил Bluetooth 6.0 вместо 5.3, что на практике означает более стабильное соединение с беспроводными аксессуарами. В остальном смартфоны идентичны: те же камеры, тот же аккумулятор, та же зарядка, та же оболочка. One UI 8.5 с новыми функциями получат оба смартфона из коробки, причем Samsung обещает шесть лет обновлений Android — это один из лучших показателей на рынке среди Android-устройств.

Galaxy AI на новых смартфонах Samsung

Оба смартфона поддерживают фирменные нейросетевые функции Galaxy AI, которых нет больше ни у одного производителя. В их числе — Circle to Search для мгновенного поиска любого объекта прямо с экрана, Object Eraser для удаления лишних элементов с фотографий, а также Live Translate для перевода звонков в реальном времени. Это те самые возможности, которые раньше были доступны только во флагманах Galaxy S-серии, и теперь они постепенно спускаются в среднебюджетный сегмент.

ИИ на новых смартфонах представлен в полной мере

Характеристики Galaxy A57 позволяют использовать расширенный набор ИИ-функций: Nightography для улучшенной ночной съемки и Best Face для автоматического выбора лучшего кадра при групповой фотографии. Конкуренты из числа китайских производителей тоже активно внедряют искусственный интеллект в свои устройства. Однако есть то, чем Samsung до сих пор лучше китайских смартфонов — и Galaxy AI входит в этот список.

Дата выхода Galaxy A37 и Galaxy A57 в России

Дата выхода Galaxy A37 в России уже известна: смартфон поступил в продажу в марте 2026 года. Приобрести его можно в официальных магазинах Samsung и у крупных ритейлеров. Доступные цвета: черный, белый и голубой.

Дата выхода Galaxy A57 совпадает с младшей моделью: март 2026 года. Смартфон предлагается в черном, белом, голубом и сиреневом исполнениях. Galaxy A37 в России также уже есть в наличии во всех перечисленных расцветках.

Цена Galaxy A37 и Galaxy A57 в России

Вот здесь начинается самое интересное. Цена Galaxy A37 в российской рознице:

  • Galaxy A37 128 ГБ — 39 990 ₽
  • Galaxy A37 256 ГБ — 43 990 ₽

Теперь смотрим на старшую модель. Цена Galaxy A57 выглядит так:

  • Galaxy A57 128 ГБ — 45 990 ₽
  • Galaxy A57 256 ГБ — 49 990 ₽
  • Galaxy A57 512 ГБ — 59 990 ₽

Для сравнения: прошлогодние Galaxy A36 и A56 на старте стоили примерно на 5-7 тысяч рублей дешевле. То есть за два принципиальных изменения — новый чип и улучшенную водозащиту — Samsung просит ощутимую доплату. Зарядного адаптера в комплекте при этом по-прежнему нет, и его придется докупать отдельно.

Стоит ли купить Galaxy A37 или Galaxy A57

Ценителям китайских смартфонов можно даже не смотреть в эту сторону. Изображение: sammobile.com

Стоит ли купить Galaxy A37, во многом зависит от того, есть ли у вас уже Galaxy A36. Если есть — смысла в обновлении практически нет. Перечень изменений слишком скромный, чтобы оправдать доплату в 5-7 тысяч рублей. То же самое касается и владельцев Galaxy A56: разница между поколениями не настолько ощутима, чтобы расставаться с деньгами прямо сейчас.

Если же вы выбираете смартфон с нуля, стоит купить Galaxy A57 или его младшего брата с прицелом на долгую службу: защита IP68, свежий чипсет и Android 16 из коробки — весомые аргументы для тех, кто планирует пользоваться устройством несколько лет. Вопрос только в цене. Почти 40 тысяч рублей за базовую версию — серьезная сумма, за которую китайские производители предлагают смартфоны с более мощными процессорами и нередко лучшими камерами. Samsung Galaxy A57 берет другим: шестью годами обновлений, экосистемой Galaxy AI и репутацией бренда, которому доверяют миллионы покупателей.

