Рынок бюджетных смартфонов пополнился: сегодня, 25 июня, Samsung представила Galaxy A27, и новинка вышла любопытная. Я люблю такие модели за то, что компания отдаёт в них почти всё нужное и не задирает ценник до небес. По позиционированию это средняя модель между Galaxy A17 и A37: проще и дешевле старшего, но заметно интереснее младшего. Давайте разберёмся, что он умеет и кому реально зайдёт. Кстати, повод присмотреться к Android сейчас как никогда кстати: после удаления приложений VK из App Store в Кремле даже предложили переходить на Android. Задумайтесь!
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Что нового в Samsung Galaxy A27
Главное обновление прячется под капотом, это процессор Snapdragon 6 Gen 3. Samsung наконец ушла от Exynos в этом классе, и чип в повседневке работает шустрее и холоднее: соцсети, ютуб, навигатор и нетяжёлые игры тянет без нервов.
Спереди приятный экран AMOLED на 120 Гц диагональю 6.7 дюйма, с защитой Gorilla Glass Victus+ и аккуратным вырезом под фронталку вместо старомодной капли. За автономность отвечает батарея на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт, на полный день её уверенно хватает.
По фото это камера на 50 Мп с оптической стабилизацией плюс модули ширика и макро, а из коробки стоит свежая One UI 8.5 на Android 16 с обещанными шестью годами обновлений. Кстати, мы уже разбирали, что нового в One UI 8.5 и какие Galaxy получат обновление. Из спорного отмечу защиту IP64 попроще, чем у старших, и пропавший слот microSD.
Искусственный интеллект в Samsung Galaxy A27
Отдельно порадовало, что искусственный интеллект добрался и до бюджетного сегмента. Galaxy A27 поддерживает Google Gemini и Perplexity, а также часть фирменных нейросетевых функций Samsung. Да, набор урезан по сравнению с флагманами, и не все возможности доедут до доступной модели. Но сам факт, что умные инструменты теперь живут в смартфоне за 26 тысяч, это приятный и правильный сдвиг.
Чем Galaxy A27 отличается от A17 и A37
Очевидно, что линейка Samsung Galaxy A довольно плотная: столько смартфонов и все почти одинаковые. Сравнил Galaxy A27, A17 и A37 в таблице, разница видна под микроскопом.
|Характеристика
|Galaxy A17
|Galaxy A27
|Galaxy A37
|Экран
|6.7 дюйма AMOLED, 90 Гц
|6.7 дюйма AMOLED, 120 Гц
|6.7 дюйма AMOLED, 120 Гц
|Процессор
|Exynos 1330
|Snapdragon 6 Gen 3
|Exynos 1480
|Память
|до 8 ГБ / 256 ГБ, microSD
|6-8 ГБ / 128-256 ГБ
|до 12 ГБ / 256 ГБ
|Камера
|50 + 5 + 2 Мп
|50 + 5 + 2 Мп
|50 + 8 + 5 Мп
|Батарея
|5000 мАч, 25 Вт
|5000 мАч, 25 Вт
|5000 мАч, 45 Вт
|Защита
|IP54
|IP64
|IP68
|ОС
|Android 15, One UI 8.5
|Android 16, One UI 8.5
|Android 16, One UI 8.5
Видно, что A27 берёт у старшего A37 современный дизайн и плавный экран, но уступает ему в скорости зарядки, защите и мощности. Зато ощутимо обходит младший A17 по процессору, экрану и софту из коробки. Если как раз выбираете между недорогим Самсунгом и доплатой за старшую модель, почитайте отдельный разбор, брать дешёвый Samsung или копить на A37.
Сколько стоит Samsung Galaxy A27 в России
Главная новость для нас в том, что новинка уже добралась до России, и ценник приятно удивил. Версия на 6/128 ГБ стоит 25 990 рублей, а за вариант на 8/256 ГБ просят 29 990 рублей.
По нынешним временам это низкая цена для Samsung 2026 с актуальной начинкой и шестью годами обновлений, по сути на уровне прошлого поколения. За эти деньги вы получаете Snapdragon 6 Gen 3, экран 6.7 дюйма Super AMOLED с разрешением Full HD, тройную камеру на 50, 5 и 2 Мп и батарею на 5000 мАч.
Кому подойдёт Samsung Galaxy A27
Брать стоит, если хочется новый недорогой Samsung с приятным экраном и нормальной автономностью, а платить за A37 жаба не велит. Это крепкий смартфон на каждый день: звонки, мессенджеры, камера для повседневных кадров и долгая поддержка обновлениями на годы вперёд.
Проходите мимо, если для вас важна быстрая зарядка, серьёзная защита от воды или запас мощности под игры, тогда смотрите в сторону Galaxy A37. А если бюджет совсем впритык и нужен слот для карты памяти, выручит A17. Во всех остальных случаях Samsung Galaxy A27 выглядит той самой золотой серединой.