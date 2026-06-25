Рынок бюджетных смартфонов пополнился: сегодня, 25 июня, Samsung представила Galaxy A27, и новинка вышла любопытная. Я люблю такие модели за то, что компания отдаёт в них почти всё нужное и не задирает ценник до небес. По позиционированию это средняя модель между Galaxy A17 и A37: проще и дешевле старшего, но заметно интереснее младшего. Давайте разберёмся, что он умеет и кому реально зайдёт. Кстати, повод присмотреться к Android сейчас как никогда кстати: после удаления приложений VK из App Store в Кремле даже предложили переходить на Android. Задумайтесь!

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Что нового в Samsung Galaxy A27

Главное обновление прячется под капотом, это процессор Snapdragon 6 Gen 3. Samsung наконец ушла от Exynos в этом классе, и чип в повседневке работает шустрее и холоднее: соцсети, ютуб, навигатор и нетяжёлые игры тянет без нервов.

Спереди приятный экран AMOLED на 120 Гц диагональю 6.7 дюйма, с защитой Gorilla Glass Victus+ и аккуратным вырезом под фронталку вместо старомодной капли. За автономность отвечает батарея на 5000 мАч с зарядкой 25 Вт, на полный день её уверенно хватает.

По фото это камера на 50 Мп с оптической стабилизацией плюс модули ширика и макро, а из коробки стоит свежая One UI 8.5 на Android 16 с обещанными шестью годами обновлений. Кстати, мы уже разбирали, что нового в One UI 8.5 и какие Galaxy получат обновление. Из спорного отмечу защиту IP64 попроще, чем у старших, и пропавший слот microSD.

Искусственный интеллект в Samsung Galaxy A27

Отдельно порадовало, что искусственный интеллект добрался и до бюджетного сегмента. Galaxy A27 поддерживает Google Gemini и Perplexity, а также часть фирменных нейросетевых функций Samsung. Да, набор урезан по сравнению с флагманами, и не все возможности доедут до доступной модели. Но сам факт, что умные инструменты теперь живут в смартфоне за 26 тысяч, это приятный и правильный сдвиг.

Чем Galaxy A27 отличается от A17 и A37

Очевидно, что линейка Samsung Galaxy A довольно плотная: столько смартфонов и все почти одинаковые. Сравнил Galaxy A27, A17 и A37 в таблице, разница видна под микроскопом.

Характеристика Galaxy A17 Galaxy A27 Galaxy A37 Экран 6.7 дюйма AMOLED, 90 Гц 6.7 дюйма AMOLED, 120 Гц 6.7 дюйма AMOLED, 120 Гц Процессор Exynos 1330 Snapdragon 6 Gen 3 Exynos 1480 Память до 8 ГБ / 256 ГБ, microSD 6-8 ГБ / 128-256 ГБ до 12 ГБ / 256 ГБ Камера 50 + 5 + 2 Мп 50 + 5 + 2 Мп 50 + 8 + 5 Мп Батарея 5000 мАч, 25 Вт 5000 мАч, 25 Вт 5000 мАч, 45 Вт Защита IP54 IP64 IP68 ОС Android 15, One UI 8.5 Android 16, One UI 8.5 Android 16, One UI 8.5

Видно, что A27 берёт у старшего A37 современный дизайн и плавный экран, но уступает ему в скорости зарядки, защите и мощности. Зато ощутимо обходит младший A17 по процессору, экрану и софту из коробки. Если как раз выбираете между недорогим Самсунгом и доплатой за старшую модель, почитайте отдельный разбор, брать дешёвый Samsung или копить на A37.

Сколько стоит Samsung Galaxy A27 в России

Главная новость для нас в том, что новинка уже добралась до России, и ценник приятно удивил. Версия на 6/128 ГБ стоит 25 990 рублей, а за вариант на 8/256 ГБ просят 29 990 рублей.

По нынешним временам это низкая цена для Samsung 2026 с актуальной начинкой и шестью годами обновлений, по сути на уровне прошлого поколения. За эти деньги вы получаете Snapdragon 6 Gen 3, экран 6.7 дюйма Super AMOLED с разрешением Full HD, тройную камеру на 50, 5 и 2 Мп и батарею на 5000 мАч.

Кому подойдёт Samsung Galaxy A27

Брать стоит, если хочется новый недорогой Samsung с приятным экраном и нормальной автономностью, а платить за A37 жаба не велит. Это крепкий смартфон на каждый день: звонки, мессенджеры, камера для повседневных кадров и долгая поддержка обновлениями на годы вперёд.

Galaxy A17

Galaxy A37

Проходите мимо, если для вас важна быстрая зарядка, серьёзная защита от воды или запас мощности под игры, тогда смотрите в сторону Galaxy A37. А если бюджет совсем впритык и нужен слот для карты памяти, выручит A17. Во всех остальных случаях Samsung Galaxy A27 выглядит той самой золотой серединой.