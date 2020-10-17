Samsung уже получила разрешение на продажи Galaxy S21. Каким он будет?

Странное дело, но почему-то именно смартфоны Samsung, а не Nexus или Google Pixel, всегда считались прямыми конкурентами iPhone. Несмотря на кардинально отличающиеся платформы, на базе которых они работали, пользователей это совершенно не смущало. Всё-таки и Samsung, и Apple – это технологические гиганты, их смартфоны – одни их самых дорогостоящих на рынке. А то, что их сроки службы, запланированные производителями, отличаются почти вдвое, никого особенно не смущало. Поэтому Galaxy S21, который выйдет только в следующем году, уже рассматривается как непосредственный конкурент iPhone 12. Жаль, что ничего интересного от новинки, скорее всего, ждать не стоит.

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Несмотря на то что до релиза Galaxy S21 остаётся ещё довольно много времени, Samsung уже получила разрешение на его продажи. Компания подала в регулирующий орган Китая под названием 3C заявку на сертификацию будущего флагмана, которая является обязательным условием его вывода в продажу. К сожалению, процесс получения сертификата хоть и предусматривает тестирование аппарата, не предполагает обязательной публикации его характеристик. Но кое-что нам всё-таки удалось узнать о будущем смартфоне Samsung.

Характеристики Galaxy S21

Вот данные, которые можно почерпнуть из сертификационных документов, опубликованных 3C:

Техническое название Galaxy S21 – SM-G9910;

Смартфон поддерживает сети 5G;

Ёмкость аккумулятора будущего смартфона – 4000 мА*ч;

Процессор – Qualcomm Snapdragon 875.

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Не так уж и много данных, если честно, но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные изменения не стоит. Помимо процессора нового поколения, ориентироваться стоит разве что на новую систему камер. Теперь базовая модификация смартфона будет оснащаться сразу пятью модулями, а не тремя, а основной датчик будет иметь разрешение 108 Мп вместо 64, хоть это и не точно. На бумаге такой апгрейд выглядит довольно серьёзно, но в целом рассчитывать на существенный прирост в качестве съёмки фото не стоит. А вот видеосъёмку обещают улучшить, добавив поддержку записи роликов при 240 кадрах в секунду в разрешении Full HD.

Когда выйдет Galaxy S21

Не исключено, что Samsung, дабы удивить потребителей, добавит в Galaxy S21 часть функциональных возможностей iPhone 12. На мой взгляд, логичным нововведением выглядит зарядка MagSafe. Она позволяет крепить зарядник непосредственно к задней крышке смартфона благодаря системе магнитов. Это позволяет, во-первых, исключить случаи непроизвольного смещения и отключения, а, во-вторых, сократить сопутствующие потери энергии и за счёт этого увеличить скорость зарядки. Будет особенно круто, если Samsung всё сделает по уму.

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Что касается сроков релиза Galaxy S21, то его стоит ждать не раньше февраля 2021 года. Очевидно, что Samsung проведёт онлайн-конференцию Galaxy Unpacked, в рамках которой представит 3 или даже 4 модификации флагманского смартфона. Высоко вероятно, что посмотрев на Apple, корейцы захотят представить Galaxy S21 mini с маленьким экраном, который был бы интересен пользователям, желающим купить компактный аппарат. Такой можно было бы продавать немного дешевле классической модели и зарабатывать исключительно на массовости продаж.