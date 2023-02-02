Samsung выпустила Galaxy S23 и распрощалась с процессорами Exynos. В чём подвох?

1 февраля 2023 года состоялась презентация Galaxy Unpacked, в рамках которой компания Samsung представила свои новинки. Хедлайнерами стали смартфоны Galaxy S23, но мероприятие порадовало и другими устройствами. Как это обычно бывает, Samsung заострила внимание на ключевых преимуществах новинок, деликатно обойдя стороной их недостатки. Но нас не проведешь, поэтому мы трезво посмотрим на презентацию Самсунг 2023, не утаив ни одной важной детали.

Что показали на презентации Самсунг 2023

Героями Galaxy Unpacked 2023 стали смартфоны и ноутбуки — устройства, неразрывно связанные друг с другом тонкими нитями экосистемы. И вот, что именно показали на презентации Самсунг:

смартфон Galaxy S23;

смартфон Galaxy S23+;

смартфон Galaxy S23 Ultra;

ноутбук Galaxy Book3 Pro 14”;

ноутбук Galaxy Book3 Pro 16”;

ноутбук Galaxy Book3 Pro 360° 16”.

ноутбук Galaxy Book3 Ultra 16”.

На время отбросим в сторону смартфоны и скажем несколько слов о ноутбуках. Их главной особенностью является экран. Все модели обзавелись AMOLED-матрицей с адаптивной частотой обновления 48-120 Гц и 1-120 Гц для Book3 Ultra. Предсказуемо самым компактным ультрабуком Samsung оказался Book3 Pro 14”, чей вес составляет всего 1.17 кг, а основная фишка Book3 Pro 360° 16” — корпус, который сгибается на 360 градусов.

Ноутбуки Samsung получили сопоставимое железо в лице процессоров Intel Core 13-го поколения. «Прошки» предлагаются в конфигурациях с Core i5 и Core i7, а Ultra получила Intel Core i9, дополненный дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 или RTX 4070. Цены соответствующие:

Galaxy Book3 Pro — от $1 499 (~ 105 100 ₽);

Galaxy Book3 Pro 360° — от $1 899 (~ 133 100 ₽);

Galaxy Book3 Ultra — от $2 199 (~ 154 200 ₽).

Во всех странах, где официально представлена компания Samsung (не в России), предзаказ уже открыт. Купить ноутбук Самсунг в рознице можно с 17 февраля.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus

Что со смартфонами? Линейка традиционной состоит из трех моделей, две из которых — родные браться. Вот только один поменьше, а другой — побольше. В плане дизайна смартфоны Galaxy S23 отличаются от прошлогодних устройств отсутствием подложки основной камеры, а на выбор доступны следующие цвета:

лавандовый;

бежевый;

черный;

темно-зеленый.

Главным нововведением характеристик Galaxy S23 стал отказ от процессоров Exynos и повсеместный переход на Snapdragon. Впрочем, если вы уже обрадовались, то немного поумерьте свои ожидания. О нюансах железа позже, а пока взгляните на общую картину.

Характеристики Galaxy S23 Galaxy S23+ Экран 6,1 дюйма, AMOLED (2340х1080), 48-120 Гц 6,6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 48-120 Гц Основная камера 50 + 12 + 10 Мп 50 + 12 + 10 Мп Фронтальная камера 12 Мп 12 Мп Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/128 или 8/256 Гб 8/256 или 8/512 Гб Аккумулятор 3900 мАч 4700 мАч Зарядка 25 Вт 45 Вт Размеры 146.3х70.9х7.6 мм 157.8х76.2х7.6 мм Вес 168 граммов 196 граммов

Несмотря на то, что в сравнении с прошлым поколением Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus получили те же экраны с аналогичным разрешением и частотой обновления, пиковая яркость младшей модели достигла отметки 1750 нит вместо 1500 нит у Galaxy S22. А Plus-версия могла похвастать таким значением и в прошлом году. Защищает экраны новое стекло Gorilla Glass Victus 2-го поколения.

Тыльные камеры совершенно не изменились. Смартфоны продолжают использовать основной сенсор Samsung GN5 на 50-мегапикселей, чей физический размер составляет 1/1.57”, сверхширик Sony IMX713 (1/2.55”) и телевик Sony IMX772 (1/3.94”) с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. А вот 10-мегапиксельную фронталку заменили на матрицу с разрешением 12 Мп, знакомую по Samsung Galaxy S22 Ultra. Она обладает автофокусом и умеет записывать видео в 4K (60fps) с поддержкой Super HDR.

На первый взгляд, главным достоинством новинок является процессор Snapdragon 8 Gen 2, который я успел неоднократно похвалить. Однако приписка «Mobile Platform for Galaxy» на официальном сайте как бы намекает, что чип здесь не такой, как на других смартфонах. По цифрам все круто: спецверсия характеризуется увеличенной с 3,2 ГГц до 3,36 ГГц частотой производительного ядра. Но, поговаривают, разработкой чипа занимались не ребята из TSMC, а сами корейцы. Если это действительно так, не лишним будет напомнить, почему процессоры Samsung хуже.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Наконец, автономность. Samsung увеличила аккумуляторы своих новинок на 200 мАч по сравнению с предыдущим поколением. О времени работы в реальных условиях говорить пока рано, но сами корейцы говорят о 22 и 27 часах просмотра видео соответственно. Для Galaxy S22 и S22+ в этом же сценарии заявлено всего 19 и 22 часа. Как думаете, не обманули?

Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra

Самый лучший смартфон Samsung — это, безусловно Galaxy S23 Ultra. Сильно ли он выделяется на фоне предшественника? Если смотреть на цифры, то разрешение камеры 200 Мп может впечатлить. Но за невероятными характеристиками не всегда скрывается сопоставимый результат.

Характеристики Galaxy S23 Ultra Экран 6,8 дюйма, AMOLED (3088х1440), 1-120 Гц Основная камера 200 + 12 + 10 + 10 Мп Фронтальная камера 12 Мп Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/256, 12/512 или 12/1024 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 45 Вт Размеры 163.4х78.1х8.9 мм Вес 234 грамма

В качестве основной камеры Samsung Galaxy S23 Ultra использует сенсор Samsung HP2. Как следует из названия, это уже вторая 200-мегапиксельная матрица в линейке производителя. Первая была опробована в смартфоне Xiaomi 12T Pro. И можно было бы предположить, что для себя-то Samsung выбрала более продвинутый сенсор. Однако, если посмотреть на размер, преимущество окажется на стороне камеры Xiaomi:

Samsung HP1 — 1/1.22”;

Samsung HP2 — 1/1.3”.

О том, почему так важен размер камеры, вы узнаете в отдельном материале, а я лишь отмечу, что матрица Galaxy S23 Ultra со всем чуть-чуть увеличилась по сравнению со 108-мегапиксельным сенсором S22 Ultra, чей размер составляет 1/1.33”. Поэтому не ждите революционных изменений.

Остальные камеры позаимствованы у прошлогоднего поколения: 12-мегапиксельный сверхширик и пара телевиков на 10 Мп для 3-кратного или 10-кратного оптического зума, а также 100-кратного цифрового приближения. Фронталка аналогична той, что установлена в смартфоне Galaxy S22 Ultra и других представителях серии Galaxy S23.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Экран без изменений, если не заострять внимание на стекле Gorilla Glass Victus 2, а батарейка рассчитана на уже привычные 5000 мАч. В режиме просмотра видео новинка должна проработать 26 часов (на 4 часа дольше, чем предшественник). Верим?

Дата выхода Samsung Galaxy S23 и цена

Дата выхода Galaxy S23 уже состоялась, так как на сайте Samsung открыт предзаказ. В магазинах новинки начнут продаваться 17 февраля. А в зависимости от выбранной модели цена Samsung Galaxy S23 составит:

Galaxy S23 — от $799 (~ 56 000 ₽);

Galaxy S23 Plus — от $999 (~ 70 000 ₽);

Galaxy S23 Ultra — от $1 199 (~ 84 100 ₽).

На фоне серии Galaxy S22 стоимость не изменилась, но это в США. Что будет в России — другой вопрос. Давайте и попытаемся вместе на него ответить.

Galaxy S23 в России

Еще в прошлом году Samsung прекратила поставки смартфонов в нашу страну. Конечно, корейские устройства все равно продаются, но теперь мы вынуждены иметь дело с параллельным импортом, у которого есть целый ряд недостатков для преданных фанатов бренда:

задержка старта продаж;

повышение цен на 15-20% по сравнению с прямыми поставками;

отсутствие скидок и прочих радостей за предзаказ.

Яндекс Маркет уже анонсировал старт продаж Galaxy S23 России, не называя точных цен. А, по данным главного редактора портала mobiltelefon.ru Евгения Макарова, стоимость новинок будет варьироваться в диапазоне 75-115 тысяч рублей, а предзаказ откроется уже 2 февраля с датой выдачи и поступлением в розницу 21 февраля.

С учетом того, что Galaxy S22 в прошлом году стартовали с отметки 79 990 ₽, информация от Евгения представляется слишком оптимистичной. Вскоре догадки будут подтверждены или опровергнуты реальными цифрами. Вот тогда и посмотрим, кто оказался прав. Моя прогнозируемая цена — от 84 990 ₽.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Какой Samsung Galaxy лучше купить

Новые смартфоны Samsung вызывают противоречивые чувства. С одной стороны, переход на чипы Snapdragon многие посчитают долгожданным решением, но приставка «for Galaxy» заставляет не торопиться с покупкой, а дождаться первых независимых тестов аппаратной платформы. Остальные характеристики претерпели минимальные изменения. Особенно это касается телефона Galaxy S23 Ultra, чьи 200 мегапикселей на бумаге выглядят пшиком, а отсутствие изменений в других аспектах не позволяет говорить о качественном рывке.

Если данные, касающиеся автономности, окажутся близки к истине, то смартфон Samsung Galaxy S23 можно будет назвать отличным апгрейдом. Пускай тыльные камеры остались без изменений, но комбинация из нового процессора, яркого экрана и прокачанной фронталки — неплохой повод присмотреться к свежей модели. Правда, как только выходят новинки, цена прошлого поколения отбивает всякое желание переплачивать. Зачем томиться в ожидании даты выхода Galaxy S23, если можно купить Samsung Galaxy S22 Ultra за 70 тысяч рублей?