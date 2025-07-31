Самые ожидаемые смартфоны на Андроиде, которые выйдут в августе 2025

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Иван Герасимов

В июле 2025 года мобильная индустрия была богата на новинки мы увидели новый Nothing Phone, складные смартфоны Samsung, среднебюджетные хиты от OnePlus и Motorola. И это только те устройства, которые приходят на ум! Август явно не станет исключением — к выходу готовится много новых крутых гаджетов, которые вы явно захотите купить. Собрали самые ожидаемые смартфоны конца лета 2025 из разных ценовых категорий.

Самые ожидаемые смартфоны на Андроиде, которые выйдут в августе 2025. Смотрим, какие телефоны появятся в августе 2025. Фото: chromeunboxed. Фото.

Смотрим, какие телефоны появятся в августе 2025. Фото: chromeunboxed

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Когда выйдет Google Pixel 10

Наверное, самый ожидаемый смартфон августа — вне сомнений, Google Pixel 10. В этом году компания представит 4 новых смартфона, включая складной. Google вообще держалась из последних сил, чтобы не показать новые Пиксели, но в итоге не сдюжила и запостила картинку с ними аж Google Play.

Когда выйдет Google Pixel 10. Не ждите флагманской производительности от смартфонов Google Pixel 10. Изображение: Androidheadline. Фото.

Не ждите флагманской производительности от смартфонов Google Pixel 10. Изображение: Androidheadline

Самое главное изменение — базовый Pixel 10 наконец получит тройную камеру 50 + 12 + 10,8 Мп. Кроме того, остальные версии Pixel 10 Pro XL оснастят 6,8-дюймовым экраном и более быстрой зарядкой на 39 Вт. В целом, судя по утечкам, ничего революционно нового, но смартфоны от Google 2025 мы ждем с нетерпением — их представят 21 августа.

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Смартфон vivo с хорошей камерой

Среднебюджетный vivo V60 — еще один новичок, который представят в конце лета. У него пока нет официальной даты выхода, но ориентировочно его могут выпустить уже 12 августа. Новинка будет оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-экраном на 120 Гц, защитой от воды IP69 и процессором Snapdragon 7 Gen 4.

Смартфон vivo с хорошей камерой. Новый vivo вновь будет очень красивым. Фото.

Новый vivo вновь будет очень красивым

Ожидается, что новинка от легендарного производителя получит тройную камеру с оптикой от Zeiss, где будет 50-мегапиксельный перископ с 3-кратным оптическим зумом. Очередной недорогой китайский смартфон с хорошей камерой — такое мы любим!

Мощный игровой смартфон Oppo

Среди ожидаемых новинок есть и неочевидный вариант — смартфон для тех, кому важна производительность железа. В начале августа Oppo выпустит глобальную версию Oppo K13 Turbo, которая будет нашпигована по последнему слову техники. В первую очередь, новинки разделят по процессорам: Mediatek Dimensity 8450 для K13 Turbo и Snapdragon 8s Gen 4 для K13 Turbo Pro. Тут уж кому что нравится!

Мощный игровой смартфон Oppo. Oppo K13 Turbo уже представили в Китае — ждем глобальный релиз в августе. Фото.

Oppo K13 Turbo уже представили в Китае — ждем глобальный релиз в августе

Оба смартфона получат 6,8-дюймовый экран на 120 Гц, батарею на сумасшедшие 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт. Порадует и и двойная камера на 50 + 2 МП, хоть окажется далеко не самой продвинутой. В общем, если нужен мощный смартфон недорого, ждите — должен появиться в продаже в последний месяц лета.

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Какой смартфон vivo купить дешево

Не так давно vivo представила модель Y400 Pro, а теперь решила выпустить его удешевленную версию — Y400 5G. По слухам, в Индии она будет стоить дешевле 20 000 рупий (около 18,5 тысяч рублей). Что мы получаем за эти деньги? Да много всего! AMOLED-экран на 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300, 50-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 5500 мАч.

Какой смартфон vivo купить дешево. Еще один недорогой смартфон с очень неплохими характеристиками. Фото.

Еще один недорогой смартфон с очень неплохими характеристиками

Как и у основной версии, возможно наличие серьезной защиты от воды с погружением до 6 метров. Такой хороший смартфон явно не будет выглядеть дешевым благодаря цветам — он будет представлен оливково-зелёном и белом.

Новый смартфон Redmi 15С

Бюджетный смартфон Redmi 15C — ещё одна новинка, которая выйдет в середине августа. Стоимость устройства, как предполагается, будет менее 15 000 индийских рупий (около 14 000 рублей). И опять мы получаем неплохую начинку за эти деньги! Посудите сами: 6,9-дюймовым IPS-экран на 120 Гц, чип MediaTek Helio G81, 50-мегапиксельная основная, а также 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Новый смартфон Redmi 15С. Смартфон хоть и будет недорогим, зато получит интересное оформление корпуса. Фото.

Смартфон хоть и будет недорогим, зато получит интересное оформление корпуса

Все это, если добавить батарею на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт, на дороге явно не валяется! Среди других особенностей смартфона — сканер разблокировки в кнопке включения, NFC и защита от воды по стандарту IP64. Не забудьте подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы ничего не пропустить!

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