Почему OPPO, OnePlus и realme — это одинаковые смартфоны

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Герман Вологжанин

Как бы хорошо человек ни разбирался в технических аспектах, при выборе смартфона он в первую очередь обращает внимание на бренд. Мы априори больше доверяем устройствам известных компаний, построивших вокруг себя имидж, который совпадает с нашими представлениями о мире. На отличиях людей играют многие китайские производители, выпуская, по сути, одни и те же смартфоны под разными именами. Это подтверждает сравнение OPPO, OnePlus и realme.

Почему OPPO, OnePlus и realme — это одинаковые смартфоны. Выглядят по-разному, но суть одна и та же. Изображение: Mobiltelefon.ru. Фото.

Выглядят по-разному, но суть одна и та же. Изображение: Mobiltelefon.ru

Чем похожи OPPO, OnePlus и realme

Создание суббрендов — довольно простой способ расширить аудиторию. В свое время HUAWEI, чьи устройства на международном рынке отталкивали многих покупателей чисто по фонетическим причинам (некоторых смущает «китайскость»), создала HONOR — бренд, название которого соответствует аналогичному слову в английском языке (в переводе на русский — «честь»).

Вот и OPPO, выпускающая Android-смартфоны с 2011 года, в какой-то момент тоже решила размножиться. Сначала в 2018 году был создан суббренд realme, а в 2021-м под управление китайскому гиганту перешел некогда «мятежный» бренд OnePlus.

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Можно было бы предположить, что поглощение сохранить идентичность устройств разных брендов, но в действительности OPPO, OnePlus и realme являются копиями друг друга. Они собираются на одних и тех же заводах, используют одну и ту же инженерную базу, а их оболочки, несмотря на разные названия, похожи как две капли воды.

Чем похожи OPPO, OnePlus и realme. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Фото.

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

Более того, некоторые смартфоны производителей получаются одинаковыми и с технической точки зрения. Например, OnePlus 10R — это копия realme GT Neo 3, в чем можно убедиться, сопоставив их характеристики.

Характеристикиrealme GT Neo 3OnePlus 10R
Экран6.7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц6.7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 2 МП50 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП16 МП
ПроцессорDimensity 8100Dimensity 8100
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка80 Вт80 Вт

Да, большинство смартфонов трех разных брендов все-таки не совсем идентичны друг другу. Однако зачастую у них отличается буквальна пара-тройка характеристик, что обусловлено позиционированием.

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Отличия OPPO, OnePlus и realme

Разница между OPPO, OnePlus и realme главным образом заключается в позиционировании, из чего вытекают все остальные незначительные отличия:

  • OPPO — материнская компания, выпускающая самые крутые флагманы;
  • OnePlus — бренд для гиков, пытающийся сохранить былой дух мятежности;
  • realme — молодежный бренд, предлагающий устройства с топовыми характеристиками по минимальной цене.

Надо признать, что раз уж OPPO — китайская компания, то логика позиционирования зачастую страдают. Хотя под материнским брендом выходят топовые камерофоны вроде OPPO Find X8 Ultra, производитель не чурается выпускать и ультрабюджетные модели наподобие OPPO A3.

Отличия OPPO, OnePlus и realme. OPPO Find X8 Ultra — один из главных камерофонов 2025 года. Изображение: Marques Brownlee. Фото.

OPPO Find X8 Ultra — один из главных камерофонов 2025 года. Изображение: Marques Brownlee

Чтобы хоть как-то дифференцировать устройства разных брендов, OPPO переименовала свою оболочку ColorOS в OxygenOS для OnePlus и realme UI для realme. Дольше других обновления получает OxygenOS, а меньше — realme UI. А все технические отличия между смартфонами лучше всего демонстрирует сравнение характеристик главных флагманов брендов на 2025 год: OnePlus 13, realme GT 7 Pro и OPPO Find X8 Ultra.

ХарактеристикиOPPO Find X8 UltraOnePlus 13realme GT 7 Pro
Экран6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-120 Гц6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-120 Гц6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) + 50 (OIS) МП + ToF50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера32 МП32 МП16 МП
ПроцессорSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite
Аккумулятор6100 мАч6000 мАч6500 мАч
Зарядка100 Вт (нет в комплекте)100 Вт (нет в комплекте)120 Вт

Если суммировать, то OnePlus 13 — это базовый флагман, OPPO Find X8 Ultra — его продвинутая версия с упором на камеры, а realme GT7 Pro — убийца флагманов с небольшой экономией на экране и камерах, но зато с зарядкой в комплекте и таким же мощным процессором. А цена смартфонов под стать позиционированию:

  • realme GT 7 Pro — от 3 699 юаней (~ 42 000 ₽);
  • OnePlus 13 — от 4 499 юаней (~ 51 000 ₽);
  • OPPO Find X8 Ultra — от 6 499 юаней (~ 74 000 ₽).

В России и других регионах за пределами КНР цены выше, а OPPO Find X8 Ultra и вовсе доступен только в Поднебесной. Но сути это не меняет. Смартфоны очень похожи друг на друга, а разница только в деталях.

Что лучше: OPPO, OnePlus и realme

Ценообразование трех брендов не всегда совпадает с техническим оснащением. Зачастую покупка OPPO и OnePlus — это переплата за шильдик, в то время как realme предлагает лучшее соотношение цены и характеристик вкупе с аналогичным качеством и отсутствием экономии на спичках (зарядку пока никто не отнимает).

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Значит ли это, что нужно покупать realme? Не всегда. Линейки производителей настолько широкие, а скидки на разные модели появляются так часто, что иногда какой-нибудь OnePlus Nord 5 смотрится как более привлекательное предложение нежели условный realme GT 7T. Поэтому сравнивайте и делайте выбор, отталкиваясь от собственных технических предпочтений, а главное — забудьте о брендах, ведь в случае с устройствами рассмотренных марок бренд — пыль.

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