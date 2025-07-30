Почему OPPO, OnePlus и realme — это одинаковые смартфоны

Как бы хорошо человек ни разбирался в технических аспектах, при выборе смартфона он в первую очередь обращает внимание на бренд. Мы априори больше доверяем устройствам известных компаний, построивших вокруг себя имидж, который совпадает с нашими представлениями о мире. На отличиях людей играют многие китайские производители, выпуская, по сути, одни и те же смартфоны под разными именами. Это подтверждает сравнение OPPO, OnePlus и realme.
Чем похожи OPPO, OnePlus и realme
Создание суббрендов — довольно простой способ расширить аудиторию. В свое время HUAWEI, чьи устройства на международном рынке отталкивали многих покупателей чисто по фонетическим причинам (некоторых смущает «китайскость»), создала HONOR — бренд, название которого соответствует аналогичному слову в английском языке (в переводе на русский — «честь»).
Вот и OPPO, выпускающая Android-смартфоны с 2011 года, в какой-то момент тоже решила размножиться. Сначала в 2018 году был создан суббренд realme, а в 2021-м под управление китайскому гиганту перешел некогда «мятежный» бренд OnePlus.
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Можно было бы предположить, что поглощение сохранить идентичность устройств разных брендов, но в действительности OPPO, OnePlus и realme являются копиями друг друга. Они собираются на одних и тех же заводах, используют одну и ту же инженерную базу, а их оболочки, несмотря на разные названия, похожи как две капли воды.
Более того, некоторые смартфоны производителей получаются одинаковыми и с технической точки зрения. Например, OnePlus 10R — это копия realme GT Neo 3, в чем можно убедиться, сопоставив их характеристики.
|Характеристики
|realme GT Neo 3
|OnePlus 10R
|Экран
|6.7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
|6.7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 8 + 2 МП
|50 (OIS) + 8 + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|16 МП
|Процессор
|Dimensity 8100
|Dimensity 8100
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|80 Вт
|80 Вт
Да, большинство смартфонов трех разных брендов все-таки не совсем идентичны друг другу. Однако зачастую у них отличается буквальна пара-тройка характеристик, что обусловлено позиционированием.
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Отличия OPPO, OnePlus и realme
Разница между OPPO, OnePlus и realme главным образом заключается в позиционировании, из чего вытекают все остальные незначительные отличия:
- OPPO — материнская компания, выпускающая самые крутые флагманы;
- OnePlus — бренд для гиков, пытающийся сохранить былой дух мятежности;
- realme — молодежный бренд, предлагающий устройства с топовыми характеристиками по минимальной цене.
Надо признать, что раз уж OPPO — китайская компания, то логика позиционирования зачастую страдают. Хотя под материнским брендом выходят топовые камерофоны вроде OPPO Find X8 Ultra, производитель не чурается выпускать и ультрабюджетные модели наподобие OPPO A3.
Чтобы хоть как-то дифференцировать устройства разных брендов, OPPO переименовала свою оболочку ColorOS в OxygenOS для OnePlus и realme UI для realme. Дольше других обновления получает OxygenOS, а меньше — realme UI. А все технические отличия между смартфонами лучше всего демонстрирует сравнение характеристик главных флагманов брендов на 2025 год: OnePlus 13, realme GT 7 Pro и OPPO Find X8 Ultra.
|Характеристики
|OPPO Find X8 Ultra
|OnePlus 13
|realme GT 7 Pro
|Экран
|6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-120 Гц
|6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-120 Гц
|6.78 дюйма, AMOLED (2780х1264), 1-120 Гц
|Основная камера
|50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) + 50 (OIS) МП + ToF
|50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП
|50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|32 МП
|16 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Аккумулятор
|6100 мАч
|6000 мАч
|6500 мАч
|Зарядка
|100 Вт (нет в комплекте)
|100 Вт (нет в комплекте)
|120 Вт
Если суммировать, то OnePlus 13 — это базовый флагман, OPPO Find X8 Ultra — его продвинутая версия с упором на камеры, а realme GT7 Pro — убийца флагманов с небольшой экономией на экране и камерах, но зато с зарядкой в комплекте и таким же мощным процессором. А цена смартфонов под стать позиционированию:
- realme GT 7 Pro — от 3 699 юаней (~ 42 000 ₽);
- OnePlus 13 — от 4 499 юаней (~ 51 000 ₽);
- OPPO Find X8 Ultra — от 6 499 юаней (~ 74 000 ₽).
В России и других регионах за пределами КНР цены выше, а OPPO Find X8 Ultra и вовсе доступен только в Поднебесной. Но сути это не меняет. Смартфоны очень похожи друг на друга, а разница только в деталях.
Что лучше: OPPO, OnePlus и realme
Ценообразование трех брендов не всегда совпадает с техническим оснащением. Зачастую покупка OPPO и OnePlus — это переплата за шильдик, в то время как realme предлагает лучшее соотношение цены и характеристик вкупе с аналогичным качеством и отсутствием экономии на спичках (зарядку пока никто не отнимает).
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Значит ли это, что нужно покупать realme? Не всегда. Линейки производителей настолько широкие, а скидки на разные модели появляются так часто, что иногда какой-нибудь OnePlus Nord 5 смотрится как более привлекательное предложение нежели условный realme GT 7T. Поэтому сравнивайте и делайте выбор, отталкиваясь от собственных технических предпочтений, а главное — забудьте о брендах, ведь в случае с устройствами рассмотренных марок бренд — пыль.