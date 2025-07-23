Google Pixel 10 будет лучшим смартфоном 2025 года без приставки Pro

В августе 2025 года Google представит долгожданную серию смартфонов Pixel 10, в которую войдут сразу четыре устройства, включая флагманские Pixel 10 Pro и 10 Pro XL, а также складной Pixel 10 Pro Fold. Но на фоне «старших братьев» особенно ярко выделяется базовый Pixel 10 — и не только из-за новых цветов корпуса. Всё больше экспертов сходятся во мнении, что это может быть самый сбалансированный и разумный выбор смартфона Google за последние годы.

Каким будет Pixel 10

Pixel 10 предлагает то, чего пользователи ждали годами: настоящие флагманские возможности без необходимости переплачивать за приставку «Pro». Главные фишки — наличие телеобъектива, новый мощный чип Tensor G5 и цена, оставшаяся на уровне прошлогодней модели.

Google решила разнообразить цветовую палитру базовой версии Pixel 10. Смартфон будет доступен в четырёх свежих оттенках: Obsidian (чёрный), Indigo (синий), Frost (светло-голубой) и Limoncello (лимонно-зелёный). Особенно выделяется новый оттенок Indigo — насыщенный, глубокий синий, аналогов которому не было в прошлых моделях. В прошлом Google часто ограничивалась более сдержанными цветами в базовых версиях, но в 2025 году делает заметную ставку на дизайн.

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Важное обновление — это камера. Впервые в истории базовая модель Pixel получила не два, а три объектива. Помимо главного сенсора на 48 Мп и сверхширокоугольного на 12 Мп, Google добавила объектив с телефото-зумом на 10,8 Мп, который до этого был доступен только в версии Pro. Причём этот модуль уже зарекомендовал себя в модели Pixel 9 Pro Fold.

Хотя сенсоры чуть менее впечатляющие, чем в флагманах, именно программная обработка изображений — ключевая сила Google. Благодаря вычислительной фотографии, Pixel 10 способен выдавать результаты, которые традиционно ставят серию Pixel в лидеры независимых тестов камер.

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Tensor G5 в Pixel 10

В этом году во всей линейке Google представит процессор Tensor пятого поколения — G5. Главным отличием стало то, что он впервые производится не на заводах Samsung, а на мощностях TSMC. Это означает переход на техпроцесс 3 нм, что сулит не только возросшую производительность и энергоэффективность, но и существенное снижение нагрева.

Tensor G5 обещает избавить смартфоны Google от давних проблем с управлением температурой и временем автономной работы. При этом базовый Pixel 10 будет самым доступным способом получить доступ к этой технологии.

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Цена и дата выхода Google Pixel 10

Несмотря на значительные улучшения и добавление телеобъектива, Google, похоже, не планирует увеличивать цену на базовую версию Pixel 10. Она, как и модель Pixel 9 прошлого года, будет стартовать с отметки $799 в США. Это делает Pixel 10 одним из самых выгодных предложений среди Android-смартфонов в 2025 году.

Официальный анонс состоится 20 августа, в этот же день откроется предзаказ. Отгрузка устройств начнется 28 августа.

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Почему стоит выбрать именно базовый Pixel 10

Несмотря на то что модели серии Pro предлагают улучшенные параметры экрана, более качественные сенсоры и расширенные возможности по памяти, базовый Pixel уже включает в себя всё необходимое большинству пользователей: мощный процессор, отличную систему камер, стильный дизайн и адекватную цену.

Даже для гиков Android индустрии базовая версия в этом году выглядит действительно привлекательно. Все основные инновации — в её распоряжении. Добавьте к этому интересные цвета, включая заманчивый Indigo, и становится понятно, почему Pixel 10 имеет все шансы стать самым популярным смартфоном года для широкой аудитории.