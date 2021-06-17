Сервисы Google официально вернулись на смартфоны Honor

Несмотря на то что Honor обрела самостоятельность от Huawei ещё в прошлом году, добившись снятия американских санкций, она не спешила восстанавливать отношения с Google и выпускать смартфоны с её сервисами. Поэтому в какой-то момент многие стали думать, что на самом деле независимый бренд всё ещё находится под экономическими ограничениями либо поисковый гигант не соглашается сертифицировать Google Mobile Services для фирменных устройств Honor. Впрочем, всё это было неправдой.

Honor не будет устанавливать Harmony OS на свои смартфоны

Honor представила свой первый смартфон, вышедший после обретения брендом независимости от Huawei, — Honor 50. Это не флагманская модель, поэтому и внутренняя начинка новинки не претендует на звание топовой. Однако важно даже не это, а то, что все аппараты модельного ряда теперь официально поддерживают сервисы Google.

Характеристики Honor 50

Но сначала пробежимся по техническим возможностям Honor 50:

Процессор – Snapdragon 778G

Память – 8/128, 8/256 и 12/128, 12/256 ГБ ГБ

Дисплей – 6,57/6,72 дюйма, 120 Гц

Камера – 108/8/2/2 Мп

Батарея – 4300/4000 мА*ч

Как видите, начинка устройства и впрямь не топовая, но вполне себе неплохая как для представителя среднего ценового сегмента. На более Honor пока не претендует. Honor 50 в базовой конфигурации с аккумулятором на 4300 мА*ч и объёмом памяти 8/128 ГБ будет стоить в районе 30 тысяч рублей. А Pro-модификация с батарейкой на 4000 мА*ч, 12/256 ГБ памяти и дополнительной фронталкой на 32 Мп – в районе 40 тысяч.

Huawei обновит даже старые смартфоны Honor до Harmony OS

Откровенно говоря, цена не самая низкая. Тот же Galaxy A52 стоит ощутимо дешевле, по крайней мере, в России. Но A52 не имеет настолько же крутой камеры, не способен зарядиться за 45 и 25 минут как Honor 50 и Honor 50 Pro, а также выполнен из пластика, в то время как китайские новинки – из стекла и металла с применением особого напыления для перламутрового отблеска.

Новый смартфон Honor с сервисами Google

Все модификации Honor 50, которые поступят в продажу за пределами Китая, получат Google Mobile Services. То есть их владельцы смогут скачивать приложения из Google Play, оплачивать покупки при помощи Google Pay, получать все уведомления вовремя благодаря работе облачных платформ Google и делать многое другое из того, к чему им откроют доступ службы поискового гиганта.

А вот с сервисами Huawei смартфонам Honor пришлось расстаться. Независимый бренд отказался не только от использования Huawei Mobile Services, но даже убрал из прошивки Magic UI магазин приложений AppGallery. Очевидно, так в Honor хотели подчеркнуть, что больше не имеют ничего общего с Huawei, а, может быть, это было требованием США для снятия санкций. Как бы там ни было, никаких упоминаний о бывшем владельцев в смартфонах Honor больше не будет.

Какие смартфоны Honor получат поддержку сервисов Google

Однако важно понимать, что отсутствие Huawei Mobile Services и AppGallery, а также присутствие сервисов Google справедливо только в отношении Honor 50 и не распространяется на смартфоны Honor, вышедшие под эгидой Huawei в период действия санкций. То есть Honor 30, Honor 40 и промежуточные модели, которые выходили в период с лета 2019 года по май 2021, сервисы Google не получат.