Сколько памяти занимает 1 минута 8K-видео в Galaxy S20?

Samsung 11 февраля представила флагманскую линейку, куда вошли Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Вместе с ними компания представила также складной Galaxy Z Flip, своим мнением о данном устройстве поделился мой коллега Иван Кузнецов. S20, S20+ и S20 Ultra предлагают флагманское железо и всё самое лучше. Под самым лучшим мы подразумеваем в том числе возможность записи 8K-видео. Сколько же весит 1 минута записи видео в таком качестве? На этот вопрос у нас уже есть ответ! Но перед этим предлагаем оценить новый Xiaomi Mi 10, который также поддерживает запись в 8K.

Если верить нашим коллегам из SamMobile, размер 8K-видео длительностью в 1 минуту равен 600 мегабайтам. Для сравнения, 4K-видео при 30 кадрах в секунду занимает от 200 до 350 мегабайт в зависимости от битрейта, формата и других факторов.

При этом интересно и то, что кадр размером в 8K состоит из 33 миллионов пикселей, тогда как 4K лишь из 8,3 миллионов. Можно было ожидать еще большего размера при таком разрешении, однако использование кодека HEVC позволило существенно уменьшить размер.

На презентации Samsung заявляла, что теперь с помощью S20 можно будет снимать фильмы, но на практике всё немного иначе. S20 поддерживает съемку в 8K лишь в течение 5 минут из-за рисков перегрева устройства. И подобная ситуация наблюдалась в 2013 году, когда впервые начали появляться устройства с поддержкой 4K-видеозаписи. Тогда флагманы также были ограничены длительностью видео в 5 минут. Более того, смартфоны Sony даже выключались во время записи видео из-за перегрева.

Минимальная модификация S20 предлагает 128 ГБ встроенной памяти, таким образом 1 час видео в 8K будет занимать на устройстве 36 гигабайт, что, впрочем, не так уж и много. Всё упирается в 5-минутное ограничение.

Galaxy S20 Ultra не предлагает настоящие 960 кадров в секунду

Samsung заявляет, что S20 и S20+ поддерживают замедленную съемку при 960 кадрах в секунду, при этом об S20 Ultra не было сказано ни слова. В замечании на официальном сайте сказано, что S20 и S20 Plus поддерживают замедленную съемку при FHD-разрешении и 960 кадрах в секунду, тогда как S20 Ultra способен снимать при 480 кадрах в секунду и HD-разрешении, а 960 кадров на S20 Ultra получаются программной интерполяцией.

Возможная причина такого ограничения заключается в том, что 108-Мп камера S20 Ultra не имеет достаточного количества DRAM для записи в 960 кадрах.

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Компромиссы и маркетинг

Подобные ситуации вокруг флагманских моделей выглядят немного смешно и нелепо. Производители с целью максимального пиара предлагают потребителям функции, которые еще не годятся для нормального использования. Кому нужна запись 8K-видео, ограниченная пятью минутами? И почему вдруг S20 Ultra лишили функции, которая доступна более дешевым моделям? При этом Samsung об этом заявляет лишь вскользь на официальном сайте. Как же так? Маркетинг привел к тому, что за 1400 долларов пользователи вынуждены покупать компромиссное устройство не без недостатков и нюансов, о которых вы вряд ли узнаете до покупки телефона.

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