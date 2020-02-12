Вчера я посмотрел презентацию Samsung, в ходе которой она представила четыре новых смартфона, и как будто испытал флэшбек. На протяжении всего мероприятия меня не покидало стойкое ощущение, что я это уже видел. По сути, так всё и было, потому что утечки раскрыли внешность и другие особенности новинок ещё за несколько недель до релиза. Поэтому я мог сколько угодно раз отвлекаться на YouTube, ленту Instagram и мессенджеры, а потом возвращался к просмотру презентации и совершенно не терял нить повествования. Камера на 108 мегапикселей? Прекрасно. Ах, об этом ещё не сказали? Ну ничего страшного, я загляну к вам позже. Единственным, что хотя бы не вызвало зевоту, стал складной Galaxy Flip Z. О нём-то и поговорим.

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Несмотря на то что протестировать аппарат в живую мне пока не удалось, скажу, что Galaxy Flip Z мне понравился. Поэтому предлагаю поговорить не о технических характеристиках, на которые уже давно всем наплевать, а именно об общем восприятии новинки и его предназначении.

Чем хорош Galaxy Z Flip

В отличие от Galaxy Fold, который имел внешность украденного из лаборатории прототипа, выставленного на eBay, новинка таких ассоциаций не вызывает и выглядит вполне законченно. Корейцы постарались учесть недостатки Galaxy Fold и по возможности исправить их, чтобы они по крайней мере не так сильно били по глазам.

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Моя основная претензия к Galaxy Fold состояла в его громоздкости. Да, в сложенном состоянии он выглядит довольно узким, но насколько же он толстый – в кармане обтягивающих джинсов такой явно не поносишь. Этот эффект усиливался из-за того, что Samsung, дабы продлить срок жизни дисплея и не брать его на излом при каждом закрытии, оставила ему довольно много пространства в месте изгиба. В результате получался такой себе шалашик, который ну никак не тянул на инновационность. В Galaxy Z Flip от этого недостатка избавились. Несмотря на то что небольшой зазор в месте смыкания частей дисплея всё-таки остался, если не смотреть на просвет, его, скорее всего, и не заметишь.

Чем Galaxy Z Flip лучше Galaxy Fold

Внутри смартфон тоже облагородили. Корейцы отказались от того ужасающего наплыва, в котором размещалась фронтальная камера, а просто продырявили матрицу и вписали туда одиночный объектив по аналогии с Galaxy S20. Такое исполнение мне нравится больше, но, если присмотреться, отчётливо видно, что камера расположена немного ниже уровня дисплея, из-за чего создаётся эффект воронки. Уж не знаю, почему было нельзя сделать их вровень, но таких недоделок по корпусу хватает. Взять хотя бы изгиб дисплея.

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Как и Galaxy Fold, Galaxy Z Flip страдает от борозды, проходящей через экран. Правда, у новинки она проходит не вертикально, а горизонтально, за счёт чего её протяжённость сократилась в два, а может быть, даже в три раза. Та же Motorola смогла от него избавиться, спроектировав уникальную методику складывания, которая раздвигает внутренние компоненты в стороны и оставляет дисплею место, чтобы не заламывать его. Возможно, с практической точки зрения разницы между подходами обеих компаний и нет, но чисто эстетически мне решение китайцев нравится гораздо больше.

Как использовать Galaxy Z Flip

Но я был готов простить Samsung всё, когда она объявила, что проработала уникальные сценарии использования, которые возможно реализовать только на Galaxy Z Flip. Правда, на этом моменте я и закончился, замерев в ожидании, что сейчас на сцену вынесут палец, из которого корейцы старательно высасывали эти сценарии. Ведь сказать, что на практике их не применить, значит, не сказать ничего.

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Видимо, от отсутствия других идей, разработчики Samsung решили, что использовать смартфон в сложенном и разложенном состоянии – недостаточно, а потому придумали промежуточное положение, когда он остаётся наполовину разложенным и нижняя часть выступает в роли подставки, а верхняя – в роли дисплея. Почему-то корейцам показалось, что в таком положении очень удобно смотреть YouTube, и само видео вывели на стоячую часть дисплея, а комментарии и инструменты взаимодействия с видео – на лежачую. Как я понял, это было нужно, чтобы элементы не смешивались друг с другом, но у меня и на обычном нескладывающемся смартфоне ничего не смешивается. Одним словом, чушь.

Кому нужен Galaxy Z Flip

Впрочем, цена и характеристики Galaxy Flip Z перечёркивают собой почти все его недостатки. Samsung решила пойти ещё дальше, чем Motorola, и оценила свою новинку в 130 тысяч рублей, запланировав старт продаж на 14 февраля. Возможно, корейцы надеялись, что влюблённые мужчины решат приобрести этот аппарат своим вторым половинкам на день Святого Валентина, и, скорее всего, не сильно ошиблись. Ведь в первую очередь Galaxy Z Flip, несмотря на железо флагмана 2019 года, это в первую очередь имиджевый аппарат. Он довольно компактный, чтобы носить его в клатче, а не прятать в сумку, весьма красивый, потому что почти не имеет сходства с Galaxy Fold, напоминая, скорее, пудреницу, и относительно недорогой. А если учесть, что Z Flip ещё имеет довольно мощную начинку и выглядит совершенно нетипично, то он действительно может стать неплохим вариантом как для модниц, так и для модников, ищущих чего-то необычного.