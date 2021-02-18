Сравнение Galaxy A52 и A72: что лучше купить в 2021 году

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Иван Кузнецов 0

Самым продаваемым смартфоном 2020 года стал Galaxy A51. Невысокая цена, привлекательная внешность и достойные спецификации сделали своё дело. Но немногие обращали внимание, что у него была улучшенная версия с индексом Galaxy A71, которая и процессор имела более производительный и ходовой, и дисплей увеличенной диагонали, и аккумулятор более высокой ёмкости. В этом году Samsung намерена продолжить такую градацию моделей, выпустив не только Galaxy A52, но и Galaxy A72. Но насколько он будет хорош?

Galaxy A72

Galaxy A72 будет не таким крутым, чтобы предпочесть его Galaxy A52

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Несмотря на то что Galaxy A71 был объективно лучше Galaxy A51, в случае с моделями 2021 года всё будет не так однозначно. Коллегам из PhoneArena удалось получить доступ к характеристикам предстоящих новинок, и, если Samsung ничего не изменит до релиза, то причин выбирать старшую модель у потребителя скорее всего не будет.

Сравнение Galaxy A52 и Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 почти не отличается от A72

Сравните характеристики:

Процессор

  • Galaxy A52 – Snapdragon 720G (версия с 4G) / Snapdragon 750G (версия с 5G)
  • Galaxy A72 – Snapdragon 750G

Память

  • Galaxy A52 – 6/128 ГБ, 8/256 ГБ
  • Galaxy A72 – 6/128 ГБ, 8/256 ГБ

Дисплей

  • Galaxy A52 – 6,5”, Full HD, 90 Гц
  • Galaxy A72 – 6,7”, Full HD, 90 Гц

Аккумулятор

  • Galaxy A52 – 4500 мАч*
  • Galaxy A72 – 5000 мА*ч

Камера

  • Galaxy A52 – 64/8/5/2 Мп
  • Galaxy A72 – 64/12/8/2 Мп

По большому счёту разница в характеристиках между устройствами минимальна. Даже если оставить в стороне улучшенный процессор Galaxy A52 5G, который будет чуть мощнее, чем у LTE-версии, никаких особенных отличий в производительности у Snapdragon 750G перед 720G нет.

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Поэтому их даже можно списать на статистическую погрешность. Я вообще думаю, что Qualcomm выпустила Snapdragon 720, чтобы дать производителям возможность сильнее дробить модельный ряд, выпуская вроде бы и разные, но при этом практически одинаковые смартфоны.

Иронично, что в некоторых аспектах Galaxy A72 будет уступать Galaxy A71. Если вы откроете Яндекс.Маркет и посмотрите на характеристики модели прошлого года, то увидите, что её аппаратную основу составляет процессор Snapdragon 765G, который новее почти на целый год и имеет более производительную графику и выдаёт в синтетических тестах более высокий результат по мощности.

Что купить: Galaxy A71 или Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A71 будет даже помощнее, чем A72

Он ненамного хуже Snapdragon 750G, которым Samsung планирует оснастить новинку, но сам факт того, что это процессоры немного разных категорий, может стать причиной некоторых недоразумений. Из-за этого кое-кто даже может отказаться от покупки Galaxy A72 в пользу A71, который после выхода новой модели должен ещё больше подешеветь.

В целом я могу понять, почему Samsung пошла на этот шаг. Оснастив Galaxy A72 дисплеем с частотой обновления 90 Гц, который стоит дороже 60-герцового, камеру на 64 Мп и сертифицировав его по стандарту IP67, компания серьёзно потратилась. Не будем говорить о точных цифрах, тем более что себестоимость – это штука сугубо корпоративная, которую обычно не раскрывают потребителям.

Стоит ли покупать Galaxy A51 в 2021 или подождать Galaxy A52

Но факт в том, что Samsung потратила на производство новинки больше денег, чем на прошлогоднюю модель, имея чёткое представление, что повышать розничную цену ей ну никак нельзя. Поэтому было решено пойти на такой шаг, тем более что 5-процентной разницы в производительности скорее всего никто не заметит.

В этой связи я могу сказать, что покупать Galaxy A72, когда в продаже будет доступен Galaxy A52, особенного смысла не будет. Идентичные возможности при неидентичной цене явно играют на руку младшей модели, которая получит практически то же самое железо, но будет стоить дешевле. Если вы не будете торопиться, а подождёте месяц-другой с момента релиза, то сможете урвать новинку по цене от 20 тысяч рублей. Но я бы рекомендовал брать именно старшую версию с 8/256 ГБ памяти, которая будет чуть дороже, но перспективнее.

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