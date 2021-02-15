История всех Samsung Galaxy S и их цен. Вспомните свой?

Цены на смартфоны имеют тенденцию к медленному, но уверенному росту. Поэтому, если бы вы несколько лет назад сказали среднестатистическому пользователю смартфона, что цены на Samsung Galaxy S с годами будут только расти, он почти наверняка поверил бы вам и даже не сомневался в сказанном. Но 2021 год многое изменил в этом представлении мира. Уже во второй половине 2020 года традиции немного пошатнулись и производители начали вести себя немного иначе. Samsung подхватила эти настроения и сделала свой новый смартфон более дешевым, чем было раньше. Конечно, это стало возможно благодаря некоторым компромиссам, но в истории этот факт точно останется. Давайте вспомним, что вообще происходило интересного в процессе эволюции Samsung Galaxy и вспомним, какие модели у нас были.

Как менялась цена Samsung Galaxy S

Учитывая, что Samsung является крупнейшим производителем смартфонов в мире, а серия Galaxy S — самым популярным семейством телефонов, скорее всего, у многих из вас были эти смартфоны. Если нет, то с большой долей вероятности было желание их купить.

Вспомним, как менялась цена и основные характеристики Galaxy S с годами. Стоимость на старте продаж будем приводить в долларах, чтобы они были более объективными и не зависели от курса доллара или других экономических изменений. При этом нет смысла рассматривать ограниченные серии — версии ”mini” — которые выпускались в начале истории Galaxy S.

Пять вещей, которые я жду от Samsung в 2021 году.

Samsung Galaxy S первого поколения

Фанаты марки вспомнят много разных названий Samsung Galaxy S. Среди них будут Samsung Galaxy Proclaim, Galaxy S Showcase, Galaxy Vibrant 4G, Galaxy S Captivate — список довольно длинный. Однако мы всегда будем помнить его как Galaxy S, с которого все началось.

На старте продаж новинка стоила от 399 долларов, что сейчас кажется просто смешным для флагманского устройства, но в те времена даже iPhone стоил столько же. Было это в 2010 году — относительно недавно по историческим меркам. Даже если учесть изменение экономики и цен в целом, то сейчас эта стоимость была бы эквивалентна примерно 470 долларам.

Правда, тогда цена сильно отличалась, так как в долларах она была только в США, а там очень сложно было купить смартфон без контракта. Телефоны были привязаны к операторам, отдавались за бесценок, но с небходимостью оплаты тарифа связи.

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Сколько стоит Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S оказался хитом и второе поколение не заставило себя ждать. Его цена разом подскочила до 549 долларов — существенное подорожание. Тем не менее, из-за успеха на рынке первого поколения второе привлекло немало внимания.

К сожалению, Samsung повела себя странно, выпустив несколько телефонов с совершенно разным дизайном и характеристиками, но все под брендом Galaxy S2. Особенно актуально это было в США, когда можно было купить смартфон у одного оператора и он бы отличался от того, что вы купили бы у другого.

Тем не менее, это не помешало Samsung продавать телефоны Galaxy S2 как горячие пирожки. Телефон был даже более популярным, чем оригинальный Galaxy S, и прочно поставил Samsung на вершину мира смартфонов Android.

Цена Samsung Galaxy S3

Прошел еще год и компания подготовила Samsung Galaxy S3, сделав это, как настоящий король рынка. В третьем квартале 2011 года южнокорейский производитель превзошел по продажам Apple, что тогда казалось фантастикой.

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Galaxy S3 многими признается лучшим устройством всех времен, так как этот смартфон сочетал в себе приятный дизайн и отличные характеристики. Ему даже прощали то, что он подорожал еще на ”полтинник” и стал стоить 599 долларов. Зато компания перестала выпускать много разных устройств под названием одной модели.

Я сам сталкивался с этим смартфоном и для своего времени оно казалось мне очень интересным. Я никогда не относился с большой теплотой к Samsung, хотя в разные периоды пользовался ее смартфонами, но я всегда оценивал их объективно. Поэтому могу сказать, что объективно Samsung Galaxy S3 действительно был хорош.

За сколько продавался Samsung Galaxy S4

Несмотря на любовь пользователей к Galaxy S3, самым продаваемым смартфоном в истории оказался Samsung Galaxy S4. Он разошелся тиражом около 80 миллионов экземпляров. Даже хитовый iPhone 5S, выпущенный в том же году, продали всего 52 миллиона раз. Цена опять подросла и составила на этот раз 649 долларов.

Тот год можно отметить сотрудничеством Google и Samsung по работе над смартфоном с чистым Android. Для тех, кто тогда был вынужден пользоваться ужасным TouchWiz, это было настоящим глотком свежего воздуха. Компании выпустили лишь несколько подобных устройств. А жаль…

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Samsung Galaxy S5 не подорожал

До выхода Galaxy S5 цены на линейку только росли. В 2014 году Samsung впервые выпустила новейшее устройство Galaxy S по той же цене, что и годом ранее — 649 долларов.

Несмотря на то, что цена осталась прежней, в этом телефоне появилось несколько новых спецификаций и функций. Среди них был сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку ”Home”, процессор Qualcomm Snapdragon 801 и основная камера на 16 МП.

К сожалению, продажи Galaxy S5 не смогли даже приблизиться к продажам Galaxy S4. Вот почему дизайн S5 был последним в своем роде. В 2015 году Samsung полностью изменит внешний вид Galaxy S, а ”пятерка” останется, наверное, самым противоречивым смартфоном бренда. Одни его любили, а другие называли просто ужасным.

Много версий Samsung Galaxy S6

Третий раз Samsung выпустила смартфон с одним и тем же ценником для базовой модели, но теперь в линейке были два полноценных устройства. Это не была mini-версия, которые встречались до этого — это были два самодостаточных смартфона. Стартовая цена колебалась от 649 до 799 долларов, но многих это удивило, учитывая, что компания в некоторых моментах сильно сэкономила на Galaxy S6. За это его многие и недолюбливают.

Премиальной версией смартфона стал Samsung Galaxy S6 Edge, щеголявший изогнутым стеклом по бокам. Именно эти грани и стоили на 100 долларов дороже. Но на этом компания не остановилась и выпустила Edge Plus за 799 долларов. Правда, из-за плохих продаж цену пришлось довольно быстро снизить. Многие даже думали, что компания не будет продолжать линейку, но они ошибались.

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Samsung Galaxy S7 — работа над ошибками

Поскольку продажи серии Galaxy S6 были невероятно низкими, Samsung нужен был хит и сделать его надо было быстро. Так и появился Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. Оба телефона взяли то, что работало с Galaxy S6, но получили обратно то, от чего годом ранее производитель отказался — слот для карты MicroSD и рейтинг IP. Не вернулся только съемный аккумулятор, но их время уже прошло.

Это привело к тому, что Galaxy S7 продавался намного лучше, чем его предшественник. Даже небольшое повышение цены до 669-699 долларов в зависимости от версии не сильно расстроило покупателей.

Правда, Samsung все равно не оправдала свои ожидания по продажам и цену опять пришлось снизить довольно быстро.

Samsung Galaxy S8 — смартфон нового поколения

В 2017 году Samsung поумнела в нескольких отношениях. Она отказалась от брендинга Edge, который просто сбивал покупателей с толку. Вместо этого были выпущены Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Было логично, что Plus это что-то продвинутое и вопросов к тому, почему он дороже, не возникало. Цена на этот раз была от 749 до 849 долларов.

Это был совершенно новый аппарат. Впервые датчик отпечатков пальцев переместился на заднюю часть телефона, что позволило сделать дисплей почти безрамочным. Тогда это было просто фантастикой. Во многом из-за этого компания и позволила себе увеличить цену даже после того, как несколько месяцев назад потребовалось снизить и без того более низкую цену на Galaxy S7, чтобы хоть как-то стимулировать продажи.

Однако, нельзя не отметить, что на этот раз снижать цены не пришлось и смартфоны продавались довольно хорошо. Не помешали даже проблемы с Galaxy Note 7, который годом ранее заявил о себе чередой взрывов аккумулятора.

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Samsung Galaxy S9 — очередной Samsung

Если вспомнить ранние версии Samsung Galaxy S, то они имели основные схожие черты, но все равно каждый из них был уникален. Начиная с Galaxy S9, стало понятно, что смартфоны теперь будут меняться лишь незначительно. Например, в этом поколении не отличалось почти ничего, кроме переехавшего под камеру сканера отпечатков пальцев.

Возможно, из-за того, насколько были похожи эти телефоны, Samsung немного снизила цены. Galaxy S9 стоил 719 долларов, а Galaxy S9 Plus — на 120 долларов больше. Компания, вероятно, чувствовала себя в безопасности с этой разницей в ценах на Samsung Galaxy S из-за второго объектива в варианте Plus.

За сколько можно купить Samsung Galaxy S10

: 749 — 1299 долларов.

С серией Galaxy S10 Samsung сошла с ума и выпустила сразу четыре телефона в одном модельном ряду, один из которых уверенно перешагнул в цене за 1000 долларов. Так ценник раскинулся от 749 до 1299 долларов.

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Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus. Они стоили 899 и 999 долларов соответственно. Samsung также выпустила более дешевую модель меньшего размера, известную как Galaxy S10e, которая стоила 749 долларов. Но был и Samsung Galaxy S10 5G, который стал своего рода предшественником Galaxy S20 Ultra и оценивался в 1299 долларов.

Годом позже компания выпустила очередное обновление линейки, но сохранила производство Galaxy S10, дав покупателям право еще большего выбора. Особенно на фоне цены дорогущего Galaxy S20.

Самый дорогой Samsung Galaxy S20

Разброс цен на Samsung Galaxy S в 2019 году был большим. Разница между самой дорогой и самой дешевой моделью была почти двукратной. В линейке Galaxy S20 Samsung решила отказаться от начального уровня и сразу перейти к премиальному сегменту. На момент запуска самый дешевый телефон Galaxy S20 стоил 999 долларов, а Galaxy S20 Plus начинался с 1199 долларов.

Samsung Galaxy S20 Ultra и вовсе перешел все рамки, получив ценник в 1399 долларов. Это был один из самых дорогих ”обычных” телефонов, которые когда-либо выпускала компания. Если вам было не с руки тратить ”так мало”, то можно было найти версию S20 Ultra за 1599 долларов с большим объемом оперативной и встроенной памяти.

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Конечно, компания не могла знать, что глобальная пандемия уже не за горами, когда она выпустила серию Galaxy S20. Тем не менее, высокие цены сделали продажи намного более низкими, чем могло бы быть.

Новый Samsung Galaxy S21

Чистая прибыль Samsung сильно пострадала в 2020 году, когда серия Galaxy S20 не смогла привлечь потребителей. В этом году компания исправила эту ошибку, резко снизив стоимость входа для семейства Galaxy S21. И даже не нужно было сильно снижать общее качество, чтобы это сделать.

Самый дешевый Galaxy S21 стоит от 799 долларов. По этой цене вы получаете новый процессор Exynos 2100 (или Qualcomm Snapdragon 888 для США), достаточный объем памяти и очень приятный дизайн.

Интересно, что топовый Galaxy S21 Ultra, который даже на презентации рассматривали отдельно, почти не имеет компромиссов в сравнении с S20 Ultra, но все равно стоит на 200 долларов дешевле за базовую версию. Это позволяет гораздо более широкому кругу покупателей приобрести себе новый Galaxy S.

А какой Samsung Galaxy был у вас? Расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Конечно, давно прошли те времена, когда вы могли купить флагман Galaxy S менее, чем за 700 долларов. К счастью, линейка Fan Edition оказалась очень успешной для Samsung. Будет очень интересно посмотреть, каким получится Galaxy S21 FE. Но уже сейчас понятно, что производители уперлись в потолок, выше которого цену поднимать нельзя. По крайней мере пока. Как на фондовом рынке мы получили ”отскок”, который может закрепиться на некоторое время. Тем более, что некоторые производители, вроде Google, тоже поддержали этот путь и правильно сделали.