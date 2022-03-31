Сравниваем 9 лучших телефонов Xiaomi, которые еще можно купить

Телефоны Xiaomi у многих ассоциируются с хорошим соотношением цены и качества. Не зря же именно про них появился мем ”топ за свои деньги”. Они часто устанавливают стандарты для своей категории и предлагают хорошие ценники. Китайский производитель теперь продает телефоны далеко за пределами Китая, что упрощает покупателям доступ к продуктам Xiaomi. От телефонов начального уровня за 100 долларов до настоящих флагманов с инновационными камерами — Xiaomi производит одни из лучших телефонов, которые вы можете купить сегодня. Чтобы это не звучало слишком сладко, давайте просто объективно взглянем на эти модели.

Лучшие телефоны Xiaomi

Ниже для сравнения приведу основные особенности смартфонов, на которые стоит обратить внимание.

Redmi Note 10 Pro — два дня на одном заряде

Redmi Note 10 Pro сочетает в себе лучшие функции Xiaomi в бюджетном сегменте. Вы получаете большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 732G, 108-мегапиксельную заднюю камеру, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5020 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. В обычном сценарии использования вы получите двухдневную автономность. Это больше, чем у многих конкурентов.

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POCO M4 Pro 5G — телефон с разъемом для наушников

POCO M4 Pro 5G сочетает в себе отличный дизайн и мощную батарею емкостью 5000 мАч, которой так же легко хватает на два дня работы без подзарядки. Остальные внутренности тоже на высоте, но интересно то, что он получил разъемом 3,5 мм. Лоток для двух SIM-карт тоже на месте. Это один из лучших бюджетных телефонов, которые вы можете купить прямо сейчас.

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Xiaomi 11T Pro 5G — настоящий хит

Xiaomi 11T Pro 5G — это флагман с большим экраном и флагманскими характеристиками. Он получил AMOLED-матрицу с частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 888, проводную и беспроводную зарядки мощностью 120 Вт, но у него нет по-настоящему серьезной защиты от воды — только IP53. Но этого хватило, чтобы на момент выхода в прошлом году этот телефон стал настоящим хитом.

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Xiaomi Mi 11 — производительный флагман

Mi 11 имеет красивый дизайн с изогнутым экраном, хотя и не всем это нравится. Зато у него камера с разрешением 108 Мп, которая может конкурировать с Galaxy S22 и другими флагманами. Внутри так же можно найти Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Изображение выводится на большой 6,81-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, а питается телефон от батареи емкостью 4600 мАч. Проводная и беспроводная зарядки имеют мощность 55 Вт.

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Xiaomi Mi 11 Lite — лучший бюджетный телефон

Mi 11 Lite — один из лучших бюджетных телефонов среднего класса, которые вы можете купить. Он компактный, тонкий и очень легкий, что играет ему на руку. И пусть у него не самая большая батарея, но ему хватает. Зато он предлагает хороший экран AMOLED с частотой 90 Гц, Snapdragon 780G в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти, камеру на 64 МП и аккумулятор емкостью 4250 мАч. Что немаловажно, есть быстрая зарядка на 33 Вт.

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POCO X3 Pro — смартфон с ЖК-экраном

POCO X3 Pro имеет яркий 6,7-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц. Он работает под управлением Snapdragon 860 вместе с 6 ГБ оперативной памяти уже в стандартной комплектации. Также он предлагает батарею емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Сзади находится камера с разрешением 64 Мп, а сбоку сканер отпечатков пальцев. Это самое удачное расположение для него.

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Redmi Note 9T — доступный телефон с 5G

Пусть Xiaomi и преуспевает в создании телефонов с хорошим соотношением цены и качества, но компания совершенно не умеет из называть. Но Redmi Note 9T это и не нужно. Он предлагает доступный 5G благодаря своей минимальной цене. Вам даже не нужно идти на большие компромиссы, чтобы иметь 5G за меньшие деньги, потому что вы по-прежнему получаете аккумулятор емкостью 6000 мАч, быструю зарядку 18 Вт, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной памяти и тройную основную камеру.

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Xiaomi Redmi 9T — лучший бюджетный телефон

Xiaomi — король сегмента начального уровня, и Redmi 9T доказывает это своим существованием. Телефон оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением FHD+, чипсетом Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти в стандартной комплектации. На задней стенке разместилась камера на 48 Мп, а внутри огромная батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Есть даже поддержка NFC.

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Black Shark 4 Pro — игровой телефон Xiaomi

Любители мобильных игр будут более чем довольны Black Shark 4 Pro. У него есть физические триггеры, которые появляются, когда они вам нужны. Они полезны как в игре, так и в повседневном использовании, поскольку на них можно настроить выполнение быстрых команд. Внутри, как и следовало ожидать, установлен процессор Snapdragon 888. Спереди разместился экран с диагональю 6,67 — это AMOLED с частотой 144 Гц. Зарядка действительно быстрая — 120 Вт.

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