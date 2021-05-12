Стали известны характеристики и дата выхода POCO M3 Pro 5G

Недорогие и относительно недорогие смартфоны всегда стояли особняком. Флагманы живут своей заоблачной жизнью, а ультрабюджетники не так интересны из-за того, что их производители сэкономили буквально на всем. Зато именно недорогие устройства, к которым относятся все модели POCO, могут очень интересно ”играть характеристиками”, обеспечивая более или менее интересные предложения. Новую модель POCO ждали многие, и вот она на подходе. Совсем скоро ее покажут миру, но уже сейчас у нас есть ее характеристики, которыми поделился представитель высшего руководства бренда.

Новый POCO M3 Pro 5G

В прошлом году POCO анонсировала смартфон POCO M3 в Индии и на других рынках. Компания продала более 3 миллионов устройств и сейчас готовится к запуску версии ”Pro” под названием POCO M3 Pro 5G.

Отчеты показали, что это будет в некотором роде уникальный аппарат. Он будет примечателен тем, что станет первым телефоном среднего класса POCO, поддерживающим работу в сетях 5G. Пускай пока это актуально не для всех рынков, но у него будут и другие интересные особенности, которые привлекут к нему немало интереса.

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Интервью с руководителями POCO

В интервью нашим коллегам из Android Central Кевин Сяобо Цю, возглавляющий POCO global, и Ангус Нг (глава отдела маркетинга продуктов POCO global), поделились ключевыми деталями POCO M3 Pro 5G.

Цю сказал, что POCO по-прежнему делится своими ресурсами, включая исследования, разработки, производство и послепродажное обслуживание с Xiaomi. Однако, несмотря на это, он действует как независимый бренд. Еще представитель руководства сказал, что будет некоторый переход (читай: ребрендинг) между брендами POCO и Redmi. Но это не означает, что смартфоны станут одинаковыми и будут неотличимы друг от друга. У смартфонов POCO по-прежнему останется собственный язык дизайна, и предстоящий POCO M3 Pro 5G будет иметь обновленный внешний вид, как и POCO M3.

Дешевый телефон с 5G

M3 Pro 5G — первый телефон 5G, который работает на чипах Dimensity, и если верить слухам, то это будет Dimensity 700. Он же должен найти себе место в Redmi Note 10 5G. Кроме этого, руководство POCO подтвердило, что M3 Pro набирает 329 072 балла в тестах AnTuTu. Это довольно неплохой результат для его категории.

M3 Pro 5G не является игровым телефоном, поэтому ждать от него бесконечной частоты кадров на максимальных настройках точно не стоит. Это подтвердил и Ангус Нг. По его словам, новинка сможет обрабатывать интенсивные игры на средних настройках.

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Зато M3 Pro 5G получит дисплей с высокой частотой обновления и это будет первая подобная модель серии М. Она получит больше оперативной памяти, быстрое хранилище (вероятно, UFS 2.2) и даже будет продаваться в трех цветах. Еще о ней известно, что она получит 6,5-дюймовый ЖК-экран с разрешение FHD+, аккумулятор на 5000 мАч и 18 Вт зарядку. С появлением M3 Pro 5G компания может отказаться от POCO X3.

Оболочка POCO UI

Версия фирменной оболочки MIUI для POCO, которая поставляется с некоторыми характерными только для этих смартфонов приложениями, больше всего отличает смартфон бренда от Xiaomi. Интересно даже не это, а то, что компания собирается доработать оболочку еще больше и внести в нее некоторые эксклюзивные функции, чтобы она была еще более самостоятельной.

Если верить намекам и прямым заявлениям Ангуса Нг, то мы можем получить чуть ли не собственный интерфейс бренда, который вполне может получить название POCO UI. Функции, о которых идет речь, должны появиться примерно до конца 2021 года.

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Наушники и браслеты POCO

А еще стало известно, что бренд собирается работать не только над увеличением продаж и новыми программными функциями, но и над гаджетами. Например, относящимися к категории AIOT. Впрочем, это вопрос не ближайшего времени и не стоит ждать новинок в этом направлении совсем скоро.

Учитывая положение бренда и любовь аудитории к нему, выпуск наушников, трекеров или смарт-часов был бы очень правильным решением. Такие гаджеты пользователи часто выбирают того же бренда, который выпустил их смартфон или другие используемые ими устройства. Это связано не только с лояльностью, но и с лучшей совместимостью. Даже в мире Android устройства разных марок могут работать друг с другом, но часто не так хорошо, как если бы у них был один производитель.

Когда выйдет POCO M3 Pro 5G

Чтобы узнать больше подробностей о новом POCO M3 Pro 5G, надо дождаться 19 мая. Именно в этот день смартфон увидит свет и покажет себя во всей красе.