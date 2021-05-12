Как работает режим ПК на телефоне Xiaomi Mi Mix Fold

Смартфон, который Xiaomi представила несколько недель назад и уже начала очень успешно продавать, получил название Mi Mix Fold. Даже не видя его ни разу, логично предположить, что он должен складываться и предлагать какую-то изюминку. В Xiaomi это прекрасно понимают. Просто складной телефон сложно назвать оригинальным — все это уже было и не у одной компании. Но вот режим ПК, о котором компания уже рассказывала, нельзя назвать чем-то обычным. Это действительно тянет на киллер-фичу нового гаджета. Она превращает смартфон в полноценный компьютер, да еще и с довольно большим экраном. Теперь пришло время рассказать об этом режиме более подробно, чтобы понимать, что он из себя представляет. И вот, что это такое.

Режим ПК на Mi Mix Fold

Представители XDA Developers поделились своим исследованием новой операционной системы Xiaomi. Рассказ получился очень интересным и дал ответ на многие вопросы, которые были у нас до этого.

”Режим ПК”, который превращает интерфейс телефона Xiaomi в почти компьютер, очень похож на домашний экран Windows. Многие фанаты складных устройств или просто те, кто хотел купить что-то подобное, но не был готов, теперь могут заинтересоваться ими еще больше.

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Удивительно, что Samsung еще не разработала такой режим для своей серии Fold. В конце концов какой смысл иметь больший экран, если пользовательский интерфейс остается таким же, как у маленького телефона? У Samsung есть режим Wireless DeX, но работает он только при подключении к внешнему дисплею. Зато он есть на устройстве серии Galaxy Tab.

Xiaomi тоже не сразу запустила поддержку нового режима, но теперь она появилась и работает на ее пока единственном складном телефоне. Это заняло больше времени, чем ожидалось, но с обновлением программного обеспечения функция стала доступна.

Обновление Xiaomi

На прошлой неделе Xiaomi выпустила обновление программного обеспечения (V12.0.10.0.RJTCNXM), которое включало не только режим ПК, но и ”Второе пространство” — что-то вроде второй учетной записи пользователя на компьютере.

Интересно, что раздел ”Что нового” на странице обновления не раскрывает всех преимуществ обновления и в некотором роде даже принижает их значимость. В описании упоминаются только повышение стабильности системы и ускорение работы, без упоминания режима ПК или второго пространства.

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Как включить режим ПК на Xiaomi Mi Mix Fold

Чтобы активировать режим ПК, нужно в развернутом состоянии провести по экрану тремя пальцами внутрь от правого края экрана (справа налево). Отклик системы довольно быстрый, и даже после нескольких переходов от одного режима к другому никаких зависаний не наблюдается. При этом случайные запуски режима будут крайне редкими.

Если вы раньше использовали ПК с ОС Windows, вы будете знакомы с пользовательским интерфейсом Mi Mix Fold в режиме ПК. Вы получите строку меню, которая проходит в нижней части экрана слева направо, кнопку меню ”Пуск”, кнопку поиска, ряд запущенных приложений, индикатор заряда батареи, время и дату, а также кнопку окна уведомлений.

Рядом со значком батареи есть стрелка, направленная вверх, которая при нажатии вызывает эквивалент переключателей ярлыков Android. В крайнем правом углу панели находятся три кнопки, представляющие трехкнопочную навигацию Android.

Как и на ПК с Windows при нажатии на раздел времени и даты на панели задач откроется календарь на целый месяц. Нажатие на кнопку меню ”Пуск” в левом нижнем углу приведет к появлению вертикальной строки со всеми приложениями телефона.

Многозадачность на смартфоне

В режиме ПК поддерживаются всего 4 одновременно открытых приложения. Если попробовать открыть большее их количество, то смартфон просто будет постепенно закрывать те, которые были открыты до этого.

Как и следовало ожидать, большинство приложений Android не оптимизированы для такого использования. Они открываются в прямоугольном вытянутом окне, как если бы вы просто запустили их на экране обычного смартфона. Так делает, например, Spotify. Но размер некоторых окон приложений можно свободно изменять. К ним относятся YouTube, Фотогалерея и Документы Google. Некоторые приложения, вроде Google Chrome, изначально открываются на весь экран.

Фактически приложения запускаются медленнее, чем обычно, но разница в скорости не так критична. Зато беспроводная клавиатура и мышь подключаются настолько удобно и так хорошо работают, что в некоторых сценариях такой смартфон действительно может заменить ноутбук. Хотя 8 дюймов все же маловато для полноценной работы.

Xiaomi бьет рекорды продаж. Но почему так происходит?

Как я и сказал в начале, новый режим вызовет больше интереса к смартфону, а желание Xiaomi делать что-то новое обеспечит большее уважение к компании. Вот только нельзя точно сказать, что это изменит правила игры. В будущем, когда складные телефоны станут больше за счет нескольких сложений и получат диагональ 10 и более дюймов, тогда такой режим точно пригодится.

А еще это может вызвать гонку в работе над такими режимами. Например, грядущий Samsung Galaxy Z Fold 3 вполне может получить что-то подобное. А там и до остальных недалеко. Правда, из остальных пока можно назвать только Huawei Mate X2. Но другие компании тоже ведут работу в этом направлении. В частности Oppo с ее раздвижным X 2021.

Все бренды следят за работой друг друга, и они не будут сидеть сложа руки. А значит, мы будем видеть все новые и новые фишки, которые придумают, чтобы привлечь наше внимание.