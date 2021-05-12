Как работает режим ПК на телефоне Xiaomi Mi Mix Fold

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Артем Сутягин 0

Смартфон, который Xiaomi представила несколько недель назад и уже начала очень успешно продавать, получил название Mi Mix Fold. Даже не видя его ни разу, логично предположить, что он должен складываться и предлагать какую-то изюминку. В Xiaomi это прекрасно понимают. Просто складной телефон сложно назвать оригинальным — все это уже было и не у одной компании. Но вот режим ПК, о котором компания уже рассказывала, нельзя назвать чем-то обычным. Это действительно тянет на киллер-фичу нового гаджета. Она превращает смартфон в полноценный компьютер, да еще и с довольно большим экраном. Теперь пришло время рассказать об этом режиме более подробно, чтобы понимать, что он из себя представляет. И вот, что это такое.

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Mi Mix Fold получил режим ПК.

Режим ПК на Mi Mix Fold

Представители XDA Developers поделились своим исследованием новой операционной системы Xiaomi. Рассказ получился очень интересным и дал ответ на многие вопросы, которые были у нас до этого.

Режим ПК”, который превращает интерфейс телефона Xiaomi в почти компьютер, очень похож на домашний экран Windows. Многие фанаты складных устройств или просто те, кто хотел купить что-то подобное, но не был готов, теперь могут заинтересоваться ими еще больше.

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Удивительно, что Samsung еще не разработала такой режим для своей серии Fold. В конце концов какой смысл иметь больший экран, если пользовательский интерфейс остается таким же, как у маленького телефона? У Samsung есть режим Wireless DeX, но работает он только при подключении к внешнему дисплею. Зато он есть на устройстве серии Galaxy Tab.

Режим ПК позволяет сделать смартфон намного более функциональным, чем обычно.

Xiaomi тоже не сразу запустила поддержку нового режима, но теперь она появилась и работает на ее пока единственном складном телефоне. Это заняло больше времени, чем ожидалось, но с обновлением программного обеспечения функция стала доступна.

Обновление Xiaomi

На прошлой неделе Xiaomi выпустила обновление программного обеспечения (V12.0.10.0.RJTCNXM), которое включало не только режим ПК, но и ”Второе пространство” — что-то вроде второй учетной записи пользователя на компьютере.

Интересно, что раздел ”Что нового” на странице обновления не раскрывает всех преимуществ обновления и в некотором роде даже принижает их значимость. В описании упоминаются только повышение стабильности системы и ускорение работы, без упоминания режима ПК или второго пространства.

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Как включить режим ПК на Xiaomi Mi Mix Fold

Чтобы активировать режим ПК, нужно в развернутом состоянии провести по экрану тремя пальцами внутрь от правого края экрана (справа налево). Отклик системы довольно быстрый, и даже после нескольких переходов от одного режима к другому никаких зависаний не наблюдается. При этом случайные запуски режима будут крайне редкими.


Если вы раньше использовали ПК с ОС Windows, вы будете знакомы с пользовательским интерфейсом Mi Mix Fold в режиме ПК. Вы получите строку меню, которая проходит в нижней части экрана слева направо, кнопку меню ”Пуск”, кнопку поиска, ряд запущенных приложений, индикатор заряда батареи, время и дату, а также кнопку окна уведомлений.

Рядом со значком батареи есть стрелка, направленная вверх, которая при нажатии вызывает эквивалент переключателей ярлыков Android. В крайнем правом углу панели находятся три кнопки, представляющие трехкнопочную навигацию Android.

управление

Органы управления на месте.

Как и на ПК с Windows при нажатии на раздел времени и даты на панели задач откроется календарь на целый месяц. Нажатие на кнопку меню ”Пуск” в левом нижнем углу приведет к появлению вертикальной строки со всеми приложениями телефона.

Пуск

Меню «Пуск» работает так, как мы привыкли.

Многозадачность на смартфоне

В режиме ПК поддерживаются всего 4 одновременно открытых приложения. Если попробовать открыть большее их количество, то смартфон просто будет постепенно закрывать те, которые были открыты до этого.

Как и следовало ожидать, большинство приложений Android не оптимизированы для такого использования. Они открываются в прямоугольном вытянутом окне, как если бы вы просто запустили их на экране обычного смартфона. Так делает, например, Spotify. Но размер некоторых окон приложений можно свободно изменять. К ним относятся YouTube, Фотогалерея и Документы Google. Некоторые приложения, вроде Google Chrome, изначально открываются на весь экран.

Многозадачность

Когда будет запущено слишком много приложений, они сами закроются.

Фактически приложения запускаются медленнее, чем обычно, но разница в скорости не так критична. Зато беспроводная клавиатура и мышь подключаются настолько удобно и так хорошо работают, что в некоторых сценариях такой смартфон действительно может заменить ноутбук. Хотя 8 дюймов все же маловато для полноценной работы.

Xiaomi бьет рекорды продаж. Но почему так происходит?

Как я и сказал в начале, новый режим вызовет больше интереса к смартфону, а желание Xiaomi делать что-то новое обеспечит большее уважение к компании. Вот только нельзя точно сказать, что это изменит правила игры. В будущем, когда складные телефоны станут больше за счет нескольких сложений и получат диагональ 10 и более дюймов, тогда такой режим точно пригодится.

Полноценным компьютером такая связка не станет, но в работе поможет.

А еще это может вызвать гонку в работе над такими режимами. Например, грядущий Samsung Galaxy Z Fold 3 вполне может получить что-то подобное. А там и до остальных недалеко. Правда, из остальных пока можно назвать только Huawei Mate X2. Но другие компании тоже ведут работу в этом направлении. В частности Oppo с ее раздвижным X 2021.

Все бренды следят за работой друг друга, и они не будут сидеть сложа руки. А значит, мы будем видеть все новые и новые фишки, которые придумают, чтобы привлечь наше внимание.

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