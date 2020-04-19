Samsung увеличила время зарядки своих смартфонов в последнем обновлении

Обновления – это палка о двух концах. С одной стороны, они поддерживают устройство в актуальном состоянии, но, с другой, нередко содержат в себе разного рода баги и недоработки, которые либо выводят обновляемый гаджет из строя, либо нарушают его работу таким образом, что пользоваться им как прежде становится невозможно. Чаще всего, вопреки показной стабильности, такое случается с iOS, из-за чего пользователи постоянно ругают Apple и её разработчиков. Однако от такого не застрахован никто. Даже Samsung, которую я в последнее время много хвалил за ответственный подход к обновлению своих фирменных смартфонов.

Плохо срабатывает сканер отпечатков на смартфонах Samsung. Как ускорить

С выходом обновления One UI 2.1, распространение которого Samsung начала ещё в марте, владельцы некоторых флагманов линейки Galaxy столкнулись с увеличением времени, требуемым на зарядку смартфонов. На данный момент в число затронутых устройств входят Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy S20 Ultra. Во всяком случае, это следует из отзывов, которые оставили сами пользователи. По их словам, в среднем время зарядки возросло примерно на 20-30%. То есть если раньше на подпитку аккумулятора от 0 до 100% требовался в среднем час, то теперь на это уходит не меньше 80 минут.

Упала скорость зарядки

Пока не очень понятно, что это было – баг или осознанное замедление разработчиками Samsung скорости зарядки фирменных смартфонов бренда. На первый взгляд, какая может быть причина увеличивать время, затрачиваемое на зарядку? Ведь сейчас все производители, наоборот, стремятся к тому, чтобы сократить его как можно больше, сведя к минимуму. Значит, логично предположить, что разработчики Samsung, работая удалённо в условиях вынужденной изоляции из-за опасности заражения коронавирусом, просто где-то напортачили. Но это не совсем так.

Лучший телефон Samsung до сих пор работает как дешевый Xiaomi

На самом деле у ряда смартфонов Samsung – по крайней мере, тех, что работают на базе процессоров Exynos – уже давно наблюдаются некоторые проблемы с зарядкой. По жалобам некоторых владельцев Galaxy S20, во время зарядки их аппараты начинают очень сильно нагреваться. Нагрев достигает таких пределов, что смартфон оказывается даже сложно удерживать в руке. Однако стоит отключить его от сети электропитания, как температура приходит в норму и не поднимается до того же уровня даже в тяжёлых играх и при съёмке 4К-видео в 60 fps.

Быстрая зарядка Samsung не работает

Учитывая этот факт, можно предположить, что замедление зарядки было осознанным, ведь снижение поддерживаемой мощности реально может позволить снизить нагрузку на аккумулятор и помочь избавиться от перегрева. Да, это довольно ощутимый даунгрейд, но здесь нужно выбирать между технологичностью и банальной работоспособностью смартфона. Ведь если аппарат будет продолжать испытывать такие температурные нагрузки, довольно скоро это может привести к тому, что его аккумулятор начнёт деградировать раньше времени, не говоря уже о сопутствующих повреждениях, которые могут получить смежные компоненты.

Почему я считаю Samsung лучшими смартфонами на Android

Если Samsung намеренно снизила скорость зарядки своих смартфонов, то я здесь целиком и полностью на её стороне. Всё-таки куда лучше сохранить аппарат в целости, предотвратив его повреждения, если это возможно, чем бравировать поддерживаемой мощностью зарядки, которая несёт один только вред. Другое дело, что на аппаратах с процессорами Snapdragon таких проблем не наблюдается, что лишний раз доказывает, что фирменные чипы Samsung, которые она производит уже несколько лет, абсолютно неконкурентоспособны и должны просто-напросто уйти с рынка.