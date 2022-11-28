Стоит ли покупать смартфоны Google Pixel в России. Тут всё, что нужно знать

Если Android — то только Google Pixel. Именно такое мнение по-прежнему бытует в среде гиков, которые уверены, что другими смартфонами на базе ОС от Google пользоваться в принципе невозможно. Тут вам и чистый Android, и знаменитая поддержка со своевременными обновлениями и регулярные патчи Pixel Feature Drop с новыми функциями, и передовая камера, и быстродействие. В общем всё то, что может хотеть человек, покупающий себе новый телефон. Другое дело, что в России «пиксели» официально недоступны, и, чтобы обзавестись ими, придётся немного поднапрячься. А вот стоит ли оно того?

Какой смартфон купить вместо iPhone

Ограничения, которые Apple ещё весной наложила на iPhone российских пользователей, заставили меня плотно задуматься — а хочу ли и дальше им пользоваться? Так родилась идея снова пересесть на Android, где и с софтом проблем нет, и бесконтактные платежи работают, и, как ни крути, ниже вероятность полного отключения. Но брать Xiaomi или Huawei мне в принципе не хотелось. Nothing Phone 1, который был моим фаворитом долгое время, на поверку оказался весьма неоднозначным устройством. Так что остались только «пиксели». Однако и они далеко не идеальны. По крайней мере, в наших реалиях.

Купить Google Pixel в России можно двумя способами: заказать из зарубежного маркетплейса вроде АлиЭкспресс, Joom или Microless, либо приобрести у серовозов. И тот, и другой способы — компромиссны. В первом случае вам придётся ждать доставку в районе месяца, а то и двух, как было у автора AndroidInsider.ru Ивана Герасимова, о чём он подробно рассказал в своей статье. А во втором вы рискуете довольно сильно переплатить.

Google Pixel — цены

Давайте сравним цены на разные модели Google Pixel «там» и «тут»:

Google Pixel 6a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

AliExpress — 55 750 рублей

СберМегаМаркет — 62 145 рублей (последняя цена, сейчас нет в продаже)

Яндекс Маркет — 62 650 рублей (оплата наличными)

В большинстве случаев разница будет не очень большой, составляя около 10%. Как по мне, это немного за быструю и скорее всего беспроблемную доставку. Плюс ко всему, покупая Pixel на родине, вы получаете какую-никакую гарантию. А она нам ещё пригодится. Потому что в России сервисных центров, которые бы обслуживали смартфоны Google нет и в помине не было.

Гарантия на Google Pixel

Это ещё одна большая проблема. Если ваш «пиксель» прикажет долго жить, починить его здесь будет тем ещё квестом. И хорошо ещё, если вы столкнётесь с производственным браком. Нет, конечно, это плохо, но в наших реалиях на все нюансы начинаешь смотреть немного под другим углом. Всё дело в том, что по законам Российский Федерации гарантийное обслуживание предоставляет продавец, если нет возможности обратиться к производителю.

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Но гарантия касается только производственных дефектов. А, если аппарат вышел из строя по вашей вине, то это уже негарантийный случай. Конечно, согласно закону о защите прав потребителей, подобный ремонт тоже является обязательным. Но только для изготовителя. Однако, даже если продавец согласится принять ваш аппарат для устранения недостатков, менять повреждённые компоненты скорее всего будет неквалифицированный мастер с применением неоригинальных комплектующих.

Google Pixel в России — ограничения

Функциональный состав Google Pixel, вне зависимости от поколения, тоже будет зависеть от региона. В случае использования смартфонов в стране, для которых они официально не предназначены, их некоторые возможности будут попросту отключены либо из-за технических ограничений, либо из-за отсутствия локализации. Вот они:

Call Screen — умный автоответчик, который голосом Google Ассистента отвечает на ваши звонки и общается с вызывающим абонентом, выводя текстовую запись разговора на экран, чтобы вы могли принять решение, отвечать на звонок самому или нет.

— умный автоответчик, который голосом Google Ассистента отвечает на ваши звонки и общается с вызывающим абонентом, выводя текстовую запись разговора на экран, чтобы вы могли принять решение, отвечать на звонок самому или нет. Direct My Call — особый режим звонка, который включается, когда вы звоните в компанию с автоответчиком. Он выводит на экран информацию о том, что говорит бот и цифры, которые вы должны нажать на клавиатуре, чтобы попасть к нужному оператору.

— особый режим звонка, который включается, когда вы звоните в компанию с автоответчиком. Он выводит на экран информацию о том, что говорит бот и цифры, которые вы должны нажать на клавиатуре, чтобы попасть к нужному оператору. Hold For Me — режим автоматического оповещения об ответе оператора. В этом режиме смартфон Pixel сам прослушивает музыку в ожидании ответа человека, а затем уведомляет об этом вас, чтобы вы не тратили своё время впустую.

— режим автоматического оповещения об ответе оператора. В этом режиме смартфон Pixel сам прослушивает музыку в ожидании ответа человека, а затем уведомляет об этом вас, чтобы вы не тратили своё время впустую. Wait Times — это инструмент отслеживания, который позволяет вам проверить, как долго вы будете ожидать ответа оператора в той или иной компании. Также он предлагает разбивку по времени, а значит, вы сможете позвонить именно тогда, когда время ожидания минимально.

— это инструмент отслеживания, который позволяет вам проверить, как долго вы будете ожидать ответа оператора в той или иной компании. Также он предлагает разбивку по времени, а значит, вы сможете позвонить именно тогда, когда время ожидания минимально. Google One VPN — это собственный VPN Google, доступный в подписке Google One. Несмотря на то что возможность оплатить сервис есть и в России, о чём мы писали в отдельной статье, VPN у нас всё равно остаётся заблокированным.

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Впрочем, ключевые фишки, ради которых обычно и покупают смартфоны Google Pixel, доступны даже пользователям из России:

Google Camera;

Magic Eraser (инструмент удаления объектов с готовых фото);

Photo Unblur (инструмент для придания чёткости смазанным снимкам);

Motion Mode (умная съёмка движущихся объектов);

Пространственное аудио.

Естественно, это не все функции, которыми обладают «пиксели». По факту их намного больше. Просто я привёл в пример несколько фишек, способных заинтересовать пользователей. Ведь и Magic Eraser, и Photo Unblur хоть и доступны в приложении «Google Фото», работают только на аппаратах Google Pixel. А на устройствах других производителей они недоступны.

Стоит ли покупать Google Pixel

Стоит ли покупать Google Pixel? Ну, это вопрос открытый, и каждый отвечает на него сам. С одной стороны, приобрести «пиксель» — это риск. Потому что, случись что, вы останетесь один на один со своей проблемой и будете вынуждены искать сервисный центр, где согласятся починить ваш аппарат, который может оказаться даже в другом городе.

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А, с другой, вы получите фактически уникальное устройство, у которого нет аналогов. Вне зависимости от того, купите ли вы Pixel 6a за 20к или дорогущий Pixel 7 Pro за 60, у вас появится топовый камерофон в привлекательном дизайне, с гарантированно долгой и стабильной поддержкой и высоким уровнем быстродействия. По сути, Pixel — это iPhone на Android. Ведь, какой бы смартфон линейки вы не приобрели, вы гарантированно получите всё и сразу. А разница между ними будет только в полутонах, и это здорово.