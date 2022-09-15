Телефон в черном списке IMEI. Что делать

Смартфоны, попавшие в страну серым импортом, всегда приятно покупать: недорогие телефоны пользуются большим спросом, но из-за низкой цены можно схлопотать проблем — недаром говорят, что скупой платит дважды. При активации может выясниться, что смартфон находится в черном списке и его активация невозможна — как же так? В этом и кроется опасность заказа устройства из другой страны — смартфон может попросту оказаться нерабочим. Но есть определенные нюансы, из-за которых даже смартфон из черного списка оператора другой страны продолжит работать в России. Предлагаю разобраться, что к чему раз и навсегда.

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Что такое залоченный смартфон

Заказывая смартфон из другой страны, например, на маркетплейсе, всегда нужно узнавать IMEI. Многие думают, что этот номер дает лишь общую информацию, но на деле можно узнать много интересного. Например, смартфон привязан к одному оператору. В других странах, будь то Южная Корея, Япония или США смартфоны разных моделей не всегда продают просто так как в России — они привязаны лишь к одному оператору, поэтому пользоваться им можно только у одного провайдера.

Такие смартфоны дешевле, так как оператор субсидирует его покупку, а пользователю приходится платить за него и за пользование услугами ежемесячную плату. Если пользователь перестает вносить плату, то оператор вносит смартфон в черный список и пользоваться им нельзя до тех пор, пока вы не закроете долг.

Определить такой смартфон довольно легко с помощью сайта-чекера: вводите IMEI смартфона и жмете проверку. Если в строке Sim Lock указано «Locked», GSMA Blacklist Status отображается «Clean», то смартфон чист, но будет работать только с сим-картой одного оператора.

Sickw — чекер с платными и бесплатными функциями. Основной отчет и проверка по блокировке у основных операторов бесплатны.

IMEI Check — бесплатный чекер, который также дает основную информацию по симлоку и черному списку.

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Во всяком случае, пока: производитель может добавить его в черный список спустя некоторое время по требованию оператора. Причина проста: устройство было похищено со склада и кто-то попытался активировать его. В таком случае, смартфон попадает в список Blacklist Worldwide, откуда его достать уже невозможно. В этом случае включается статус Next Tether Policy Description: Blacklist. Такой смартфон нужно просто вернуть обратно продавцу и забрать свои деньги. К сожалению, проверить его по этому параметру можно только платно — с помощью GSX-отчета.

Кроме того, блокировка может быть и по инициативе самого производителя. Например, при проверке iPhone нужно смотреть в строку iCloud Status: если там отмечено Lost Mode On, то смартфон включен в режим пропажи непосредственно от Apple или пользователя. То есть, смартфон может быть «чист» у оператора, но может находиться в черном списке Apple — одна блокировка не отменяет другой.

Важно и то, что некоторые данные чекеров разнятся: один показывает, что смартфон не в черном списке, другой - наоборот. Лично я проверил свой на трех разных сайтах - телефон чист везде.

Зачем проверять IMEI на телефоне

IMEI дает очень много информации, но нужно правильно ее распознавать. Да, иногда попадаются залоченные смартфоны да еще и в черном списке, но в большинстве случаев пользователям везет. Если смартфон при проверке выдает SimFree/Unlocked, но находится в строке GSMA Blacklist Status указано «Blacklisted», то не всё так плохо: в России смартфон работать будет, так как он не залочен под оператора плюс черный список распространяется лишь на территорию той страны, которая присоединилась к глобальному черному списку и где есть зона покрытия оператора.

Возможно, это не так, но мне сложно объяснить почему смартфоны из черного списка работают в России как минимум у десятка знакомых человек. Те же серые смартфоны, которые вы можете найти в Интернете: никто не знает, откуда они берутся на самом деле. Если бы блокировка Blacklist от оператора работала, то в России бы не покупали серые смартфоны вообще, боясь подобного сценария.

Полная чушь! Смартфоны Samsung больше не активируются в России?

Так, торговая площадка Joom славится недорогими Айфонами — цены там явно ниже, чем у устройств, завезенных параллельным импортом. Она меняется в зависимости от курсов валют, но все равно в большинстве случаев выгоднее, чем в обычных магазинах.

Правда, при первой проверке большинство смартфонов оказываются в черном списке или же попадают туда через какое-то время. При этом они исправно работают, но многих пользователей не устраивает тот факт, что iPhone «не чист» на руку. Поддержка же заверяет, что телефон будет без проблем работать в России.

Проверили информацию по вашему устройству. Статус Blacklisted никак не повлияет на работу смартфона в России, он будет исправно функционировать с любой российской сим-картой. Возможны лишь некоторые ограничения в приёме сигнала только на территории США. Вы сможете убедиться в этом, когда получите и начнёте использовать телефон. Если что-то пойдёт не так, напишите нам — всё проверим.

Пользователи из чата «ждунов» отмечают, что серые Айфоны на самом деле без проблем работают в России, но некоторых не устраивает сам факт того, что телефон в любой момент может попасть в черный список.

Кроме того, у некоторых элементарно не получается активировать его после получения: да, случаи единичны, но все равно неприятны. Можно оформить возврат денег, но это может занять некоторое время, не считая того, что доставляют Айфоны по месяцу и дольше. Тем не менее, случаев, когда Айфон из черного списка внезапно переставал работать, я не встречал.

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Рисковать и покупать смартфон в незнакомых местах явно не стоит, но если решились на это, то проверьте IMEI: самое главное, чтобы смартфон был в состоянии Sim Unlock и Blacklist: Clean. Также он не должен быть включен в режим пропажи (например, Cloud Status — у iPhone). Работать он точно будет (во всяком случае, так говорят покупатели). А уже оставлять такой телефон или отправлять его обратно продавцу — зависит исключительно от вас.