5 смартфонов, которых лучше избегать

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Иван Герасимов 0

Рынок смартфонов огромен: когда мы говорим об устройствах, то имеем в виду не только новые, но и те, что были в употреблении. Это одновременно и хорошо, и плохо: можно купить смартфон намного дешевле, сэкономив денег, которых много не бывает, но и купить неликвид. Под неликвидом важно понимать не только гаджеты в плохом состоянии, но и те, с которыми явно что-то не так. Не стоит думать, что это реально сразу разглядеть невооруженным глазом, ведь многие изъяны могут быть скрыты и дадут о себе знать в процессе эксплуатации. Возможно, в самый неудобный момент. Мы выбрали самые неочевидные виды смартфонов, которых, наверное, стоит избегать.

Рассказываем, какие смартфоны лучше избегать и никогда не приобретать

Телефон умершего человека

Начнем сразу с места в карьер. Стали бы вы пользоваться какой-либо вещью человека, который покинул наш мир? Сомневаюсь, что кому-то это пришлось бы по душе. Да, есть какие-то приятные вещи, которые остаются на память: они стоят на полке, на них приятно взглянуть и изредка потрогать.

Но смартфон — это та вещь, которой, как ни крути, пользуешься изо дня в день. Наверное, по частоте использования его можно сравнить с одеждой. Почему не стоит пользоваться таким устройством?

Смартфон умершего человека — наверное, не лучший вариант для использования

Во-первых, там могут содержаться данные умершего владельца — узнавать их как минимум неэтично. Во-вторых, если уж и собрались использовать телефон близкого человека, которого не стало, то очистите его снаружи: следы использования или даже частички кожи другого человека остаются на поверхности, а запах духов может какое-то время не выветриться. В-третьих, суеверные люди в чем-то правы: в таких вещах, возможно, есть отрицательная энергетика. Но решать вам.

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Украденные смартфоны

Мы часто пишем о том, как не потерять смартфон, а также о том, как найти, если потерял, и что делать, если нашел чужой телефон. Но украденный телефон, который каким-то образом оказался у вас — это что-то новенькое. Допустим, вы его не крали, но вам предложили купить такое устройство за смешные деньги. Почему использовать его — плохая идея?

Украденный смартфон — настоящая головная боль

  • Смартфоны имеют кучу функций удаленной блокировки. Даже если вы пользуетесь им, то, скорее всего, в один момент бывший хозяин опомнится и заблокирует его.
  • Вы не знаете, что было с этим телефоном. Есть вероятность, что он является уликой в каком-то преступлении. Отформатировав его, вы усложняете процесс раскрытия дела.
  • Телефон может принадлежать опасному человеку. И его не будет волновать, что вы об этом не знали: вы попросту можете столкнуться со слежкой или угрозами. Останетесь без денег, без телефона и получите лишние проблемы. А они вам нужны?

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Восстановленные смартфоны из Китая

Интернет-площадки пестрят объявлениями о продаже флагманских смартфонов за низкую стоимость. Покупка вслепую — это лотерея, мы даже посвящали этому отдельную статью. А покупка телефона, который отремонтирован на коленке — тем более. Нет никакой ясности, как производился ремонт, какие детали использовались. Возможно, такое устройство прослужит вам долго, и вы не испытаете проблем.

Смартфоны из Китая выгодны по цене, но могут быть полны проблем

Или вы можете отдать немалые деньги за то, что выйдет из строя через пару месяцев. Кстати, такие устройства лучше не рассматривать в качестве подарка: одно дело, когда покупаете некачественно восстановленный смартфон себе, а другое — близкому человеку. Сам погибай, а товарища выручай. В этом случае экономить точно не стоит.

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Смартфон с дефектом

Наверняка вы видели предложения на уцененные смартфоны. Это очень выгодно, но такие устройства нужно досконально изучать: иногда продавцы урезают на них гарантию, делая приятную скидку, но все зависит от дефекта. К примеру, можно смело покупать смартфон в мятой коробке: я и сам приобретал такой HTC 8S на Windows Phone.

Царапина на камере — дефект, из-за которого на смартфон может быть снижена цена.

Смартфон прослужил мне верой и правдой два года. Другое дело, когда есть проблемы с дисплеем, звуком камерой или другими комплектующими: даже небольшой недостаток (например, нерабочий динамик) может вылиться в недешевый ремонт. В любом случае, важно обращаться к проверенным продавцам, которые не скроют от вас все недостатки.

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Серые смартфоны

Серый смартфон без гарантии производителя — лучшее, что может с вами случиться

Смартфоны, ввезенные в нашу страну без оформления документов, не проходят регистрацию, будут считаться «серыми». Они дешевле тех, что продаются официально. Самый большой риск — отсутствие гарантии производителя. Ремонт же от продавца может оказаться некачественным. Да и само устройство может оказаться непригодным для нашей страны и потребует перепрошивки и прочей ненужной возни: например, отсутствие языка или ПО для другого государства. Все эти нюансы стоит уточнять перед покупкой.

Надеемся, вам поможет наш небольшой гайд по смартфонам, которых лучше избегать. Делайте правильный выбор и не гонитесь за экономией: вы ведь помните, кто платит дважды?

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