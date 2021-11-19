5 смартфонов, которых лучше избегать

Рынок смартфонов огромен: когда мы говорим об устройствах, то имеем в виду не только новые, но и те, что были в употреблении. Это одновременно и хорошо, и плохо: можно купить смартфон намного дешевле, сэкономив денег, которых много не бывает, но и купить неликвид. Под неликвидом важно понимать не только гаджеты в плохом состоянии, но и те, с которыми явно что-то не так. Не стоит думать, что это реально сразу разглядеть невооруженным глазом, ведь многие изъяны могут быть скрыты и дадут о себе знать в процессе эксплуатации. Возможно, в самый неудобный момент. Мы выбрали самые неочевидные виды смартфонов, которых, наверное, стоит избегать.

Телефон умершего человека

Начнем сразу с места в карьер. Стали бы вы пользоваться какой-либо вещью человека, который покинул наш мир? Сомневаюсь, что кому-то это пришлось бы по душе. Да, есть какие-то приятные вещи, которые остаются на память: они стоят на полке, на них приятно взглянуть и изредка потрогать.

Но смартфон — это та вещь, которой, как ни крути, пользуешься изо дня в день. Наверное, по частоте использования его можно сравнить с одеждой. Почему не стоит пользоваться таким устройством?

Во-первых, там могут содержаться данные умершего владельца — узнавать их как минимум неэтично. Во-вторых, если уж и собрались использовать телефон близкого человека, которого не стало, то очистите его снаружи: следы использования или даже частички кожи другого человека остаются на поверхности, а запах духов может какое-то время не выветриться. В-третьих, суеверные люди в чем-то правы: в таких вещах, возможно, есть отрицательная энергетика. Но решать вам.

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Украденные смартфоны

Мы часто пишем о том, как не потерять смартфон, а также о том, как найти, если потерял, и что делать, если нашел чужой телефон. Но украденный телефон, который каким-то образом оказался у вас — это что-то новенькое. Допустим, вы его не крали, но вам предложили купить такое устройство за смешные деньги. Почему использовать его — плохая идея?

Смартфоны имеют кучу функций удаленной блокировки . Даже если вы пользуетесь им, то, скорее всего, в один момент бывший хозяин опомнится и заблокирует его.

. Даже если вы пользуетесь им, то, скорее всего, в один момент бывший хозяин опомнится и заблокирует его. Вы не знаете, что было с этим телефоном . Есть вероятность, что он является уликой в каком-то преступлении. Отформатировав его, вы усложняете процесс раскрытия дела.

. Есть вероятность, что он является уликой в каком-то преступлении. Отформатировав его, вы усложняете процесс раскрытия дела. Телефон может принадлежать опасному человеку. И его не будет волновать, что вы об этом не знали: вы попросту можете столкнуться со слежкой или угрозами. Останетесь без денег, без телефона и получите лишние проблемы. А они вам нужны?

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Восстановленные смартфоны из Китая

Интернет-площадки пестрят объявлениями о продаже флагманских смартфонов за низкую стоимость. Покупка вслепую — это лотерея, мы даже посвящали этому отдельную статью. А покупка телефона, который отремонтирован на коленке — тем более. Нет никакой ясности, как производился ремонт, какие детали использовались. Возможно, такое устройство прослужит вам долго, и вы не испытаете проблем.

Или вы можете отдать немалые деньги за то, что выйдет из строя через пару месяцев. Кстати, такие устройства лучше не рассматривать в качестве подарка: одно дело, когда покупаете некачественно восстановленный смартфон себе, а другое — близкому человеку. Сам погибай, а товарища выручай. В этом случае экономить точно не стоит.

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Смартфон с дефектом

Наверняка вы видели предложения на уцененные смартфоны. Это очень выгодно, но такие устройства нужно досконально изучать: иногда продавцы урезают на них гарантию, делая приятную скидку, но все зависит от дефекта. К примеру, можно смело покупать смартфон в мятой коробке: я и сам приобретал такой HTC 8S на Windows Phone.

Смартфон прослужил мне верой и правдой два года. Другое дело, когда есть проблемы с дисплеем, звуком камерой или другими комплектующими: даже небольшой недостаток (например, нерабочий динамик) может вылиться в недешевый ремонт. В любом случае, важно обращаться к проверенным продавцам, которые не скроют от вас все недостатки.

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Серые смартфоны

Смартфоны, ввезенные в нашу страну без оформления документов, не проходят регистрацию, будут считаться «серыми». Они дешевле тех, что продаются официально. Самый большой риск — отсутствие гарантии производителя. Ремонт же от продавца может оказаться некачественным. Да и само устройство может оказаться непригодным для нашей страны и потребует перепрошивки и прочей ненужной возни: например, отсутствие языка или ПО для другого государства. Все эти нюансы стоит уточнять перед покупкой.

Надеемся, вам поможет наш небольшой гайд по смартфонам, которых лучше избегать. Делайте правильный выбор и не гонитесь за экономией: вы ведь помните, кто платит дважды?