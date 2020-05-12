У Google проблемы. Выход Pixel 4a откладывается

Пользователи уже давно ждут новый Google Pixel 4a, который должен стать очень важным устройством для компании. Успех прошлогодней модели, когда компания решила выпустить более дешевую модель флагмана и приписать к названию букву ”а”, вызвал большой интерес к обновлению этого года. Сейчас новинка была бы максимально актуальной в условиях того, что происходит в мире. Люди не хотят платить много за смартфон. Кто-то в прошлом году не купил аппарат, посчитав его бюджетником, но потом понял, что у него есть преимущества. В итоге многие решили дождаться второй модели, к которой традиционно больше доверия. А еще вышел iPhone SE 2, призванный стать серьезным конкурентом для готовящегося флагмана. Мы ждали новый Pixel со дня на день, но, похоже, отбой…

Презентация Google Pixel 4a

В этом году, как и в предыдущие, весной должная была состояться конференция Google I/O. На ней нам должны были показать новый Android 11 и некоторые обновления гаджетов. Вот только этого не произошло и из-за пандемии коронавируса все мероприятия и презентации отменили, включая ту саму конференцию Google. С Android все понятно — в том, чтобы показать его онлайн, нет ничего сложного. С гаджетами тоже можно поступить так, но хочется же их потрогать и поделиться своими впечатлениями.

Ладно, забыли про впечатления. Пускай премьера нового смартфона тоже состоится в Сети. С этим все уже давно смирились и разделились на два лагеря. Первые предположили, что теперь Google не связана датой конференции и может показать новинку раньше. Я к этому относился скептически, так как обычно бывает наоборот — компании просто не успевают все подготовить даже к презентации. Вторые более логично ждали Google Pixel 4a в ту дату, когда должна была состояться Google I/O. В апреле даже были подтверждения этого в виде партии смартфонов в коробках, которые засветились то ли в магазинах, то ли на заводе, но сомнений не было, новинка уже близко. Дополнительным свидетельством скорого выхода были распродажи актуальных моделей Google Pixel 4 и 3a.

Теперь стало понятно, что, возможно, так компания намекала на выход устройства, чтобы люди ждали его дальше. Она понимала, что не успевает к ожидаемой дате, и поэтому старалась заявить о себе.

Когда выйдет Google Pixel 4a

Свежая утечка информации от немецкого сайта Caschys Blog предполагает, что мы не увидим запуск Google Pixel 4a в этом месяце. Вместо этого нам, возможно, придется подождать до июня.

Первоначально многие ожидали, что Pixel 4a покажут на этой неделе, а в магазинах он появится 22 мая. Это подтверждалось не только мнениями экспертов и аналитиков, но и утечками, которые их авторы выдавали за реальные.

Почему время выхода Google Pixel 4a выбрано правильно, а цена очень низкая.

Теперь, однако, блог Caschys сообщает, что база данных оператора связи Vodaphone была обновлена и в ней появилась новая дата продажи Google Pixel 4a. Ей стало 5 июня. В этом случае презентация на этой неделе кажется маловероятной. До старта продаж еще слишком много времени и говорить, что его покажут настолько заранее, не стоит.

Перенос презентации Google Pixel 4a

Получается, компания перенесла дату запуска на более поздний срок, чтобы не показывать сейчас устройство, которое она все равно не планирует продавать в ближайшее время. Хотя, уместно ли слово ”перенесла”, когда мы говорим о дате презентация, которую нам никто и не обещал? Просто компания решила не торопиться и немного подождать.

Главное, чтобы ожидание не получилось слишком долгим. Иначе может получиться так, что новинка будет уже никому не нужна. Одни скупят старые Google Pixel 3a, которые еще очень даже хороши, другие переметнутся на iPhone SE 2, а третьи будут ждать Google Pixel 5, до выхода которого останется уже не так долго и который по слухам должен стать более дешевым, чем предыдущие флагманы компании.

Google Pixel 4a выйдет после запуска Android 11

Это одна из версий, которая может показаться логичной, но она скорее притянута за уши, чем наполнена смыслом. Дело в том, что 3 июня должна выйти Android 11. Тизерное видео намекает нам на то, что в этот момент могут появиться какие-то аппаратные новинки. Если это действительно так, то перенос кажется логичным. Вопрос только в том, зачем связывать между собой эти два события и почему не выпустить смартфон раньше, если он готов. Значит, это очередное доказательство того, что он не готов и у компании появились какие-то проблемы.

Почему iPhone SE это ночной кошмар Google Pixel 4a

Лично я очень надеюсь и в Telegram-чате со мной многие соглашаются, что Google Pixel 4a выйдет как можно раньше. Мне очень интересно на него посмотреть и сравнить его не только с прошлогодним Google Pixel 3a, но и с новый iPhone SE второго поколения. В конце концов, в этом ценовом сегменте именно эти два смартфона как-то наиболее гармонично конкурируют (должны конкурировать) между собой. Да и вообще, их сближение по цене по сути и делает их чуть ли не мостиком между iOS и Android, по которому можно ходить туда-сюда.