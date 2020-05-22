Утечка показала, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 20

Нельзя сказать, что раньше мы не знали, как будет выглядеть новый Samsung Galaxy Note 20, но теперь уверенности у нас стало намного больше. На днях в Сети появилась информация, касающаяся рендера нового смартфона. Хотя, что там говорить, просочился именно сам рендер. Возможно, он будет еще немного меняться, но изображение всем своим видом говорит нам о том, что каких-то серьезных изменений ждать уже не стоит. Да и поздно уже их ждать. До презентации осталось чуть больше трех месяцев и компании надо не просто определяться с дизайном, а скорее уже начинать производство. Только так можно удовлетворить большой спрос, который может быть на новинку, если она получится хорошей. Особенно на фоне не самых хороших продаж Galaxy S20.

Каким будет Galaxy Note 20

Рендеры нового Samsung Galaxy Note 20 появились благодаря Pigtou и xleaks7. Если они действительно являются утечками, можно сказать, что изменений в нем не так много и все сделано в традиционном для Samsung стиле последних лет. В первую очередь, изменения касаются размера устройства и элементов дизайна, характерных Samsung Galaxy S20. Иная ситуация была бы нелогичной, так как модельный ряд одного года должен иметь общие ключевые особенности дизайна.

Первое, что вы заметите на задней панели, это гораздо больший модуль камеры, чем в S20, расположенный в верхнем левом углу, размером 38,1 x 21,9 мм. Похоже, что все линзы и вспышка будут находиться внутри этого монстра. Такого не было в Note10. Pigtou отмечает, что модуль камеры все еще находится в стадии разработки, поэтому размещение линз может отличаться от того, что будет в конечном продукте. Но сомневаться в том, что все будет упаковано в один элемент, не приходится.

Логотип Samsung также может быть перемещен с середины задней стенки ближе к нижней части. Так же спинка будет немного изгибаться по граням. Обычно такая форма позволяет держать смартфон более комфортно.

Почему S Pen это главный минус Samsung Galaxy Note 20

Физические кнопки Note 20 переместятся с левой части на правую, как и в S 20, по сравнению с его предшественником. Изменений в нижней части телефона не так много. Порт USB type-C по-прежнему находится посередине, между микрофоном слева и решеткой динамика и стилусом S Pen справа.

Спереди экран будет традиционным для премиальных смартфонов. Все сейчас стремятся к безрамочности и Note 20 не будет исключением. Судя по рендеру, рамки будут иметь минимальную толщину, а для камеры будет место в небольшом вырезе. Мне такой дизайн не очень нравится, но смириться с этим можно.

Дисплей предположительно будет иметь диагональ 6,7 дюйма, а размер корпуса составит 161,8 х 75,3 х 8,5 мм. Это делает телефон примерно на пол миллиметра толще, чем его предшественник, в то время, как другие размеры существенно выросли — телефон почти такой же большой, как Note10 +. Как в этом году будет выглядеть Galaxy Note 20+ и будет ли он вообще, сказать пока сложно, но слухи о том, что он будет, пока есть.

Samsung представила супер-защищённый Galaxy S20 для военных

Периодически с новой силой вспыхивают слухи о том, что нас ждет складной Galaxy Note, но в целом идея выглядит очень странной. С одной стороны у компании уже есть целых две линейки складных смартфонов, а с другой — лишняя модификация никогда не повредит. Вот только надо ли как-то портить идею моноблочного Note для этого? Тем более, что Galaxy Note это обязательная работа с S Pen, но как им пользоваться с экраном складного смартфона, остается загадкой.

Дело в том, что он и так царапается буквально от взгляда, так как материал покрытия экрана очень мягкий. Полноценное прочное стекло применить в конструкции невозможно, так как оно не сгибается, а то, что сгибается, не может быть твердым. Я уверен, что для экрана выбрано самое твердое покрытие из возможных и самое технологичное, но законы физики не обманешь и нельзя рассчитывать на то, что оно будет таким же прочным, как последние поколения стекол от Corning.

Если мы рассуждаем правильно и экран будет мягким, стилус просто уничтожит его через несколько месяцев использования. Весь экран покроется паутиной мелких царапин, которые будет очень хорошо видно, особенно при ярком свете.

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Если такое можно допустить при выпуске какой-то отдельной линейки, то стоит делать такое для ставшего уже чуть ли не именем нарицательным легендарного Samsung Galaxy Note? Эта модель является символом своего дизайна и она должна оставаться такой для фанатов марки. Даже выпуск ограниченной складной серии на основании Note, на мой взгляд, недопустим. Нужно двигать технологии вперед, но заигрываться тоже не стоит. В этом случае можно не только не найти новых фанатов марки, но и растерять старых, а это будет совсем печально. Да и как назвать такую ограниченную серию? Samsung Galaxy Note Fold? На мой взгляд, абсурд, не так ли?