Почему я больше не куплю смартфоны Huawei

Я не часто покупаю новые смартфоны. Например, мой прошлый аппарат на Android прослужил мне более двух лет, а со дня покупки нынешнего вот-вот стукнет год. Постоянные читатели знают, что это Honor View 20, который достался мне по трейд-ину всего за 20 тысяч рублей. Причём достался, надо сказать, довольно спонтанно. Аккумулятор его предшественника приказал долго жить и мне срочно понадобилось что-то на замену. Ухудшение отношений между Huawei и США сделало китайской компании хороший пиар, и я запрыгнул в последний вагон уходящего поезда. Жаль, что больше ездить тем же маршрутом я уже не буду.

Дональд Трамп запретил Huawei пользоваться нормальным Android ещё на год

Когда я покупал свой Honor View 20, я примерно понимал, чем это чревато. Запрет на использование сервисов Google на всех смартфонах Huawei тогда выглядел вполне логичным и закономерным исходом, но, к счастью, вскоре всё рассосалось и стало понятно, что ограничительные меры, введённые США, касаются только новых устройств бренда. Потом Huawei и вовсе придумала, как обойти запрет американцев, и начала выпускать аппараты с поддержкой сервисов Google. Ну и пусть, что это были старые смартфоны, которым слегка изменили внешность и присвоили новое имя – главное, что Huawei нашла способ жить и развиваться. Но не тут-то было.

Новые смартфоны Huawei

Довольно скоро стало понятно, что перевыпускать старые устройства по десятому кругу – это то же самое, что и шутка, рассказанная несколько раз подряд: со второго раза уже не смешно. Да, в последнее время компания довольно активно взялась за новые модели, выпустив друг за другом сразу три новых линейки: Huawei Mate 30, Huawei P40 и Honor V30. Их укомплектовали по последнему слову техники, снабдив самыми передовыми процессорами, топовыми камерами и обширными функциональными возможностями. Вот только кому они нужны?

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Мало того, что ни одна из новинок Huawei не получила поддержку сервисов Google, так компания ещё и заломила за них такие цены, которые кажутся дикими даже владельцам iPhone. Не то чтобы я возвышал смартфоны Apple, но исторически так сложилось, что это iPhone всегда были дорогими и недоступными, а теперь почему-то всё поменялось. Нет, Huawei никуда не делись из розницы и их по-прежнему можно купить, однако лично у меня делать это нет никакого желания по ряду причин.

Недостатки смартфонов Huawei

Huawei не поддерживает сервисы Google, а значит, не имеет доступа к Google Play, части популярных приложений вроде WhatsApp, Instagram и Facebook;

Некоторые приложения из AppGallery отказываются работать на смартфонах с Huawei Mobile Services, требуя доступа к Google Mobile Services;

Смартфоны Huawei не позволяют оплачивать покупки бесконтактным способом при помощи Google Pay;

Смартфоны Huawei стоят очень дорого, ведь, как по мне, платить по 60-70 тысяч рублей за, по сути, урезанный аппарат, — это верх нелогичности.

Насколько популярны сервисы Huawei в мире

Конечно, я знаю, что Huawei попытались подсластить пилюлю и предложили пользователям фирменных устройств способы обойти введённые ограничения. Например, скачать Instagram можно из альтернативных источников в виде APK-файла, а расплачиваться бесконтактно можно при помощи сервиса «Кошелёк Pay». Но, если говорить откровенно, то эти полумеры, на которые пошли в Huawei, не могут нивелировать те трудности, которые вынуждены терпеть владельцы фирменных смартфонов бренда.

Стоит ли покупать Huawei в 2020 году

Давайте объясню на пальцах. Если я покупаю смартфон за 20 тысяч рублей в самый разгар конфликта Huawei и США, я понимаю, что мне придётся потерпеть какие-то неудобства. Но я иду на этот шаг осознанно, потому что мне делают хорошую скидку, и я поддерживаю компанию, которую топят американцы. Однако если я покупаю смартфон за 50-60 тысяч рублей, я – извините за не самое уместное сравнение – обретаю субъектность и могу требовать от производителя соответствующего отношения. В данном случае же мне предлагается под соусом продолжающейся борьбы помочь Huawei, тогда как сама она не хочет сделать ничего для моего комфорта.

Что будет, если Huawei не сможет выпускать свой процессор

Откуда я знаю, что в будущем ничего не поменяется? Тут на самом деле всё просто. Во-первых, сам Рен Чжэньфэй, генеральный директор Huawei не верит в успех HarmonyOS, которая изначально планировалась как замена Android. Ну, а если он понимает, что дела компании плохи, нам с вами играть в оптимистов тоже нет никакого смысла. Во-вторых, доступ к нормальному Android для Huawei закрыт. Недавно Дональд Трамп продлил действие ограничительных мер ещё на целый год. Ну, а поскольку я меняю свои смартфоны примерно раз в два года, значит, Huawei моим следующим смартфоном точно не будет.