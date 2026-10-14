Год назад тем, кто ждал Xiaomi 17 Pro в России, пришлось смириться: смартфон так и остался китайским эксклюзивом, а к нам приехали только обычный Xiaomi 17 и Ultra. С Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max всё должно сложиться иначе, и это уже не слухи. Но есть нюанс: смартфон, который продадут у нас, будет не совсем тем, что сейчас покупают в Китае. Я собрал всё, что известно о глобальной версии: когда она появится в России, чем будет отличаться от китайской и сколько за неё попросят, — а заодно выяснил, что будет с базовым Xiaomi 18.

В этот раз Pro-версии не останутся в Китае

Главное Xiaomi подтвердила официально: 18 Pro и 18 Pro Max, которые компания показала ещё в сентябре, выйдут за пределами Китая до конца 2026 года. Список стран Xiaomi пока не раскрывает, но в утечках и отраслевых источниках среди будущих рынков, помимо Европы, Турции и Японии, называют и Россию.

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Подготовка уже идёт. Ещё летом два смартфона Xiaomi с номерами 2609BPN61G и 2611FPNFAG прошли сертификацию Евразийской экономической комиссии — без неё смартфон нельзя официально продавать в России. Тогда инсайдеры спорили, какие это модели, но 11 октября те же номера засветились в Geekbench уже как глобальные 18 Pro и 18 Pro Max — с Android 17 и 12 ГБ оперативной памяти. Так обычно выглядит последний этап тестов перед запуском.

Что получили покупатели в Китае

Xiaomi показала 18 Pro и 18 Pro Max в Китае 23 сентября, и по железу это одни из самых мощных Android-смартфонов года. Вот главное:

Xiaomi 18 Pro — экран 6,4 дюйма, Snapdragon 8 Elite Gen 6, батарея 7000 мАч;

— экран 6,4 дюйма, Snapdragon 8 Elite Gen 6, батарея 7000 мАч; Xiaomi 18 Pro Max — экран 6,9 дюйма, более мощный Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, батарея 8500 мАч;

— экран 6,9 дюйма, более мощный Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, батарея 8500 мАч; у обоих — камеры Leica с двумя датчиками на 200 Мп: основным и перископным телевиком, плюс сверхширик на 50 Мп;

у обоих — второй экран на задней панели, яркость основного экрана до 4000 нит и режим защиты от подглядывания;

зарядка у обоих — 100 Вт по проводу и 50 Вт без провода.

Есть и спецверсия с прозрачной красной задней панелью. По начинке она не отличается от обычной и продаётся только в версии 16/1024 ГБ. Подробно, как смартфоны показали себя на первых тестах, мы разбирали в первом обзоре Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max. Но до России доедет не всё из этого списка.

Что Xiaomi урежет для остального мира

Главная потеря — батарея. Судя по коду прошивки HyperOS, глобальный Xiaomi 18 Pro получит аккумулятор на 6000 мАч вместо 7000 мАч, а Pro Max — на 7050 мАч вместо 8500 мАч. У Pro к тому же проводная зарядка снизится со 100 до 90 Вт, у Pro Max останется 100 Вт.

Xiaomi режет батареи глобальных флагманов уже не первый год: так было и с Xiaomi 17, и с 17 Ultra. Почему мы считаем, что в этот раз урезали особенно заметно, объясняли в тексте о том, чем Xiaomi 18 Pro для России будет хуже китайского. Остальное, судя по утечкам, не трогают:

процессоры те же;

камеры Leica с двумя датчиками на 200 Мп те же;

второй экран на задней панели и защита от подглядывания остаются.

Зато глобальная версия даёт то, без чего китайскую в России использовать неудобно. В ней есть русский язык, сервисы Google и поддержка eSIM, а ещё — официальная гарантия и обновления, которые приходят без танцев с бубном. У китайской версии ничего из этого нет: русского языка в прошивке нет, сервисы Google приходится ставить вручную, eSIM не поддерживается.

Соблазн взять китайскую версию

Соблазн понятен: китайская версия уже продаётся у перекупщиков, и у неё батарея больше на 1000–1450 мАч. Но я бы её советовал только тем, кто готов возиться с прошивкой и кому не нужна eSIM.

Xiaomi 18 Pro на AliExpress

Для всех остальных глобальная версия — разумный выбор, даже если её придётся немного подождать. А если хочется именно красную прозрачную спецверсию, придётся смотреть в сторону Китая: Xiaomi, объявляя глобальный запуск, говорила только об обычных 18 Pro и 18 Pro Max. С базовой моделью всё сложнее.

А где базовый Xiaomi 18

Обычный Xiaomi 18 на презентации в сентябре вообще не показали: базовую модель выпустят отдельно и позже. По данным инсайдеров, в Китае её представят в декабре 2026 года. По утечкам, у неё будет тот же Snapdragon 8 Elite Gen 6, что у 18 Pro, батарея около 7200 мАч в китайской версии и основная камера на 200 Мп.

В Россию Xiaomi 18 приедет весной 2027 года. Логика простая: базовый Xiaomi 17 вышел в Китае в сентябре, а у нас появился в начале марта, вместе с глобальной премьерой. Xiaomi 18 запускают в Китае на три месяца позже, но глобальный запуск обычных моделей Xiaomi привязан к весне — к выставке MWC в конце февраля. Подробно о том, когда выйдет Xiaomi 18 и чем он будет отличаться от Pro, мы уже писали. А вот Pro-версиям, скорее всего, так долго ждать не придётся.

Точную дату компания пока держит в секрете

Официально Xiaomi говорит только «в этом году» — дня презентации компания пока не назвала. В конце сентября появились данные о запуске в ноябре в Европе, Америке и на Ближнем Востоке, но сама Xiaomi этот месяц не подтверждала. Зато сертификация и свежие тесты в Geekbench говорят о том, что ждать до весны, как с прошлыми моделями, скорее всего, не придётся.

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В России смартфоны начнут продавать почти сразу после глобальной премьеры. Ориентир — прошлый запуск: глобальные Xiaomi 17 и 17 Ultra показали 28 февраля 2026 года, а в российских магазинах они появились уже 4 марта. Значит, если Xiaomi уложится в обещанный срок, Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max можно ждать в продаже к концу года, как раз к новогодним покупкам. Осталось понять, сколько они будут стоить.

Ценник, к которому стоит готовиться

Начнём с Китая. Там Xiaomi 18 Pro стоит от 5999 юаней, а 18 Pro Max — от 6999 юаней за версию 12/256 ГБ. По курсу ЦБ на 14 октября это примерно 75 и 87,5 тысячи рублей. Самые дорогие версии на 1 ТБ стоят 9999 юаней (около 125 тысяч рублей), а прозрачная спецверсия Pro Max — 10 999 юаней (около 137,5 тысячи рублей). При этом обе модели подорожали на 1000 юаней по сравнению с прошлым годом, а Лу Вэйбин предупредил, что память будет дорожать и в 2027 году.

Но китайская цена в России никогда не работает напрямую. Официальные флагманы Xiaomi у нас стоят заметно дороже: Xiaomi 17 Ultra на старте продавали по 124 990 рублей за 16/512 ГБ, а базовый Xiaomi 17 — от 84 990 рублей. В серии Xiaomi 18 модели Ultra не будет, и её место займёт 18 Pro Max, а 18 Pro встанет между ним и обычной моделью. Отсюда мой расчёт стартовых цен в России:

Xiaomi 18 Pro — около 105–110 тысяч рублей;

— около 105–110 тысяч рублей; Xiaomi 18 Pro Max — около 125–135 тысяч рублей;

— около 125–135 тысяч рублей; Xiaomi 18 весной — около 85–90 тысяч рублей.

Как и в прошлые годы, через пару месяцев после старта цены начнут снижаться, особенно на маркетплейсах. Вопрос в том, стоит ли ждать. Если вам нужен флагман Xiaomi прямо сейчас, дешевле всего выйдет прошлое поколение: Xiaomi 17 Ultra на AliExpress сейчас стоит примерно 86 тысяч рублей.

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Базовый Xiaomi 17 продаётся примерно за 71 тысячу. Это почти на 40 тысяч дешевле, чем, по моим подсчётам, будет стоить 18 Pro на старте

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Если для вас важны новый процессор, второй экран и перископ на 200 Мп, ждите глобальной премьеры — Xiaomi обещает её до конца года. Если же главное — камера и цена, Xiaomi 17 Ultra сейчас выглядит выгоднее любого нового флагмана Xiaomi. Обсудить, кто что ждёт, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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